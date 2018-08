COLUMNA

Tirabuzón

Marco Estrada seguiría en Toronto

Juan Alonso Juárez

29/08/2018 | 07:00 AM

MÉXICO, D.F.- Los Azulejos de Toronto pretendían negociar por estos días a equipo contendiente a Marco Estrada (7-10, 5.18) y así de plano, borrar todo vestigio de la llamada raza de bronce en sus filas, tras el traslado forzado de Roberto Osuna a los Astros de Houston y la baja disfrazada de Jaime García.

Pero Estrada no abonó mucho a esa posibilidad en su última aparición, después de ligar triunfos, maltratado en casa por los Filis de Filadelfia, en su segunda presentación más breve de 2018: 2e, 7h, 5c, 4b, 2k.

La realidad es que el sonorense de 35 abriles no ha visto la suya en una cuesta abajo que borró de un plumazo los buenos oficios de sus primeros tres años en Canadá, compilando 32-26 entre 2015 y 2017. Más aquellas memorables exhibiciones versus Rangers de Texas, Reales de Kansas City e Indios de Cleveland, en las postemporadas 2015 y 2016.

De manera, que si no surge algún espontáneo dispuesto a llevar a su nómina al inconsistente diestro, la siguiente apertura de este sería el próximo sábado, en los dominios de Derek Jeter, el Marlins Park de Miami.

EN espera del llamado a Grandes Ligas que era una constante en los días en que cotizaba con los Yanquis de Nueva York, Giovanny Gallegos (2-1, 3, 2.85) impone su pesada recta en el bullpen de los Cardenales de Memphis, en la Liga Internacional AAA.

El sonorense iba sin decisión, con un rescate, microscópico 0.68 en carreras limpias, 14 chocolates y 3 bases por bolas, en 10 relevos, sobre 13 innings y un tercio, para la principal sucursal de los “Pájaros Rojos”.

Gallegos, 0-0, 1 salvado y efectividad de 4.50 en el Big Show en 2018 y 0-1, 1 y 4.72 en 20 apariciones en su breve trayectoria, es el número 23 del top prospect de los Cardenales, dos peldaños abajo del jugador de cuadro, Ramón Urías (21).

A propósito, el mismo día que se supo del ascenso a las Mayores de su hermano Luis Urías (San Diego), Ramón cambió de uniforme por séptima vez en 2018, en un raro periplo en el que los Cardenales de San Luis lo han probado en AA—cuatro ocasiones—y en tres en AAA.

Hasta ahora le ha ido mejor con la sucursal Springfield (AA), .335, 8, 27, pero el global en ambas categorías (.311, 12, 43) sería su carta de recomendación para un eventual alcance a su consanguíneo en el Big Show.

Luis Urias, por cierto, se convirtió en el mexicano 23 de la historia en el roster de los Padres, la mayor cantidad en establecimiento, seguido por los 21 de los Dodgers de Los Ángeles, en el recorrido que inició en 1973 el pitcher Vicente Romo. Los Piratas de Pittsburgh (15) son terceros.

“LO queremos para toda la vida, no nada más para seis años”. ¿Quién lo dijo? A) Carlos Slim, acaudalado ex número uno del mundo, en alusión al presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador. B) Arturo Moreno, propietario de los Angelinos de Los Ángeles, pensando en renovar contrato al mánager Mike Scioscia. C) El empresario Guadalupe Miranda, quien hace olas por el regreso de los Algodoneros de Guasave a la Liga Mexicana del Pacífico.

La respuesta en caliente: Guadalupe Miranda, tras sacarse la selfie con AMLO en la CDMX, el día en que los protagonistas del beisbol “robaron” cámara a otros deportes y en donde se trató el asunto que ocupa y preocupa al sinaloense que intenta dar el brinco de la Liga Clemente Grijalva a la “premier” LMP.

OBSERVACIONES.- Hoy, mañana y el viernes, en Miami, la Confederación de Beisbol del Caribe echará montón en inédita convención a la que asistirán no solo los titulares de los circuitos afiliados, sino los directivos de todos los equipos, un total de 27—México (8), Venezuela (8), República Dominicana (6) y Puerto Rico (5), además del representantes de la invitada Cuba… En suspenso, la situación del tamaulipeco Jaime García (3-6, 5.93), colocado para asignación por los Azulejos y cuyo único camino es la agencia libre, ya que las menores están por finalizar.

juanalonsojuarez@yahoo.com

duarteago@hotmail.com