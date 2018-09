COLUMNA

Los contrastes de Estrada y Gallardo

Juan Alonso Juárez

03/09/2018 | 07:30 AM

MÉXICO, D.F.- En el Marlins Park de Miami, sufriendo su undécima derrota, máxima cifra de su carrera en una campaña, Marco Estrada (7-11, 5.43) inició septiembre (4.1, 8h, 6c, 3b, 1k) como estuvo todo agosto, donde si bien registró marca de 3-2, recibió muchos batazos: 26 hits—incluso, 8 vuelacercas—y 18 rayitas en 26 entradas y un tercio, en 5 presentaciones.

¿Qué sigue para el sonorense, si los Azulejos de Toronto no pudieron negociarlo? El mánager John Gibbons dice que es un buen lanzador en una mala racha y afectado por las lesiones que en 2018 le han caído como una plaga, aunque también le atribuye equivocaciones en sus pitcheos.

Habrá que esperar para ver qué deciden en la oficina, el presidente Mark Shapiro y su brazo derecho, Ross Atkins, fresco aún el despido de Jaime García (3-6, 5.93), para su fortuna, integrado ya a los Cachorros de Chicago en su sucursal en AAA, Iowa.

EN la otra cara de la moneda, arropado por los Rangers de Texas y la suerte, Yovani Gallardo (8-3, 5.97) se enfila a salvar un año que pintaba negro en un entorno colorido aquellos días y noches en que se arrinconaba bajo una lluvia de palos, con los Rojos de Cincinnati.

Y de seguir las cosas como hasta ahora, tiene margen para pretender otra cosecha de doble dígito, la séptima en su trayectoria y primera desde el 13-11 y 3.42 de 2015, cuando la rindió por primera vez para los texanos.

Lo que ya aseguró el michoacano, quien será agente libre, es su octavo verano con récord sobre .500, en el recorrido de 12 campañas en que compila 121-96 y efectividad (4.01) que hasta hace algunas semanas andaba por encima de 3.00.

RUMBO a la pretemporada en septiembre, a pesar de todo, la Liga Mexicana del Pacífico no se verá tan afectada en el renglón de la estrategia, por la invasión de la estación sin previo aviso entre buenos vecinos.

Los únicos ausentes en el arranque, por ahí de la segunda semana de septiembre, serán Óscar Robles (Ciudad Obregón), Roberto Vizcarra (Jalisco) y Lorenzo Bundy (Culiacán), ocupados en los playoffs en Tijuana, Yucatán y Puebla, respectivamente.

No habrá problemas con los importados, el cubano Joe Álvarez (Mazatlán), los venezolanos Wilfredo Romero (Navojoa) y Luis Sojo (Mexicali), el americano Bronswell Patrick (Hermosillo) y el novel Ramón Orantes (Los Mochis).

ESTÁ por concluir la actividad en las ligas Independientes de Estados Unidos. La mención parece irrelevante, pero ahora verá usted que no lo es. Porque en una de ellas, la American Associaton, participó un cincuentón ex bigleaguer de fama, el cubano Rafael Palmeiro, quien terminó pagando la factura en la lista de enfermos.

La intención del hombre de los 3 mil imparables (3,020) en el mejor beisbol del mundo y que no le abrieron las puertas del Salón de la Fama de Cooperstown por utilizar los suplementos que endurecen la piel, era llamar la atención de organización conocida del Big Show, que lo etiquetó como super estrella por razones de peso: 288, 569 “home runs” y 1,835 impulsadas.

Y, en cierto modo, lo consiguió, ya que cuando lo inhabilitaron, promediaba .301 con 6 palos de vuelta entera y 21 producidas en 31 juegos, enrolado en las filas del Cleburne Railroaders, acompañado, por cierto, por su hijo Patrick (.253, 9, 48), de 28 años.

Palmeiro cumplirá 54 años el 24 del mes en curso y hasta el momento no se ha sabido de alguien en las Mayores dispuesto a saltarse las trancas, firmando a un “chavoruco” y, además, estigmatizado, no tanto por su “adicción” cuando no había delito que perseguir, sino por mentir al congreso estadounidense.

OBSERVACIONES.- José Amador (.316, 7, 22), quien de plano no se “halló” con los Tigres de Quintana Roo, se las come ardiendo con los Sultanes de Monterrey en la recta final del 2018.2. En 26 juegos para los regios: .407, 5 jonrones y 18 empujadas. En 11 con los Felinos: .167, 2 bambinazos y 4 producidas… Gracias a los Diablos Rojos, el Hermanos Serdán de Puebla registró el reciente fin de semana sus mejores asistencias en el Otoño: 4 mil 733 (viernes), 5 mil 692 (sábado) y 6 mil 802 (domingo) espectadores y espectadoras.

