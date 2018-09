COLUMNA

Tirabuzón

Urías está de regreso; el caso del 'Cacao'

Juan Alonso Juárez

MÉXICO, D.F.- Julio Urías, inactivo desde hace más de un año a causa de una lesión en el hombro que necesitó una operación, se integró a los Dodgers de Los Ángeles para lo que resta de la temporada y, en principio, la idea del mánager Dave Roberts es utilizarlo en el bullpen.

La avería del zurdo, que hizo crisis el 20 de mayo de 2017 cuando ante 52 mil 850 espectadores en Dodger Stadium fue apaleado (2.1, 7h, 6c, 3b, 0k) por los Marlins de Miami, vulneró un blindaje a veces exagerado de Roberts, entorno al entonces cotizado prospecto y lo cual ahora, con más razón, piensa repetir, limitando su accionar.

En 23 juegos—20 en el rol de abridor--, Urias registra en el Big Show, 5-4, 3.86 en carreras limpias 95 chocolates y 45 bases por bolas en 100 innings y un tercio y en sucursales, donde debutó en 2013, tiene 15-8, efectividad de 2.76, 364 ponches y 105 boletos, en 310 innings y un tercio.

GIOVANNY Gallegos (2-0, 7.71) tuvo una semifinal de surtido completo con los Cardenales de Memphis, en la Liga de la Costa del Pacífico AAA, ganando dos juegos contra los Dodgers de Oklahoma City, incluso, decidiendo con un sencillo, en la décima entrada ,el del pase a la final por el banderín.

Memphis va ahora ante Fresno, sucursal de los Astros de Houston, por el título del circuito, empezando a partir de hoy martes, en un compromiso a un máximo de cinco y cuyo vencedor enfrentará al sobreviviente de la final de la Liga Internacional, Toros de Durham (Tampa Bay) y Scranton/Wilkes-Barre (Yankees), en la guerra de las AAA.

El jugador de cuadro Ramón Urías, requerido solamente como emergente (4-0) y labores defensivas, acompaña al relevista nativo de Ciudad Obregón que en su nueva organización, desde el 1 de agosto, aún no sido llamado al Big Show, lo que era recurrente en su época de Yanqui.

TRES de tres: Sígalos esta semana: mañana miércoles, Yovani Gallardo (8-4, 6.22) y los Rangers de Texas estarán en Anaheim y, el viernes, Marco Estrada (7-11, 5.32) abrirá el primero de la serie de los Azulejos de Toronto, en Yankee Stadium.

Los descontinuados Tigres de Detroit subieron de AAA al veterano receptor Jarrod Saltalamacchia (.174, 5, 28), el mismo que vistió y calzó sin éxito con los Charros de Jalisco (.189, 3, 12), en el ciclo 2017-2018.

Los Felinos también ascendieron al joven jardinero Christin Stewart (.263, 23, 77), poco o nada relevante, en apariencia, pero verá usted que sí, porque fue quien compartió el primer lugar de jonrones con Joey Meneses, en la Liga Internacional.

LLEGARON los playoffs de la Liga Mexicana en pleno mes patrio y los Leones de Yucatán, que anoche iniciaron serie en casa frente a los Guerreros de Oaxaca, no volvieron a tocar el asunto del dominicano Jesús Valdez (.364, 8, 42), alias “Cacao”, inactivo desde el 28 de junio, aquella noche en que se coronaron, imponiéndose en el séptimo juego a los Sultanes de Monterrey.

De lo último que se supo fue que lo inhabilitaron para el segundo torneo mientras tramitaba su naturalización, lo cual no consiguió y la sensación de extrañeza crece hoy que sabemos de su arreglo para jugar con los Yaquis de Ciudad Obregón, de vuelta a la LMP que conquistó en 2016-2017, obteniendo el título de bateo con los Charros de Jalisco. Recordemos que sobre Valdez pesa una suspensión por dopaje—solo 25 juegos—de la Liga Venezolana y que no aplicó en la LMB, no al menos para el 2018.1, pero que al final del día, podría haber sido motivo para quel los Leones lo “cepillaron” en el más completo hermetismo.

OBSERVACIONES.- Cornelio García dirigió ayer, en el Estadio Sonora, la primera práctica de los Naranjeros de Hermosillo, que tendrán en el timón al debutante ex lanzador Bronswell Patrick… En República Dominicana presumen al séptimo 30-30—jonrones y bases robadas—de su historia, José Ramírez (Cleveland)… Desfasada y paranoica, la Liga Mexicana hizo “san lunes” en el arranque de sus playoffs, algo que no debe repetirse en el futuro que controla, el suyo y el de los demás.