COLUMNA

Tirabuzón

Roberto Vizcarra, firme con los Charros

Juan Alonso Juárez

MÉXICO, D.F.- De Venezuela a diario llegan noticias de que muchos paisanos del presidente Nicolás Maduro están abandonando el país, la mayoría por la frontera con Colombia, además de “horrores” que suponen a la República Bolivariana al borde de la quiebra.

Por acá, no pocos tenían o tienen todavía eso como bandera para golpear a “ya saben quién”, algunos francamente al borde de la paranoia, en un desmedido afán que topó con un muro de 30 millones de votos.

Lo que se ve no se juzga, incluido el efecto que produce tanta gente desamparada buscando la salida, pero en lo que compete a asuntos de la pelota, concretamente, la Liga Invernal Venezolana, todo marcha sobre ruedas rumbo al ciclo 2018-2019. Así es la vida.

Y que culminará durante la primera semana de febrero 2019 con la celebración de la Serie del Caribe, con un año de retraso, en Barquisimeto, una urbe de más de 800 mil habitantes que será sede por primera vez.

TRES de tres, Charros de Jalisco: Salvador Quirarte, el hombre fuerte dentro del organigrama, se convirtió en el primero entre sus colegas, después del titular Liga Mexicana del Pacífico, Omar Canizales Soto, en opinar sobre los planes de la Liga Mexicana para 2019, soltando un lacónico reproche: “Nos agreden”.

Desmintieron un rumor propagado en una trasmisión por televisión de Grandes Ligas, en el sentido de que Roberto Vizcarra dejaría el timón, asegurando que el ex camarero, actualmente mánager de los Leones de Yucatán, se encuentra firme.

Abrieron una galería, en el emblemático Paseo Chapultepec de Guadalajara, sobre el regreso del beisbol profesional a la entidad y en la que exhiben fotografías de la temporada 2017-2018 y de los dos eventos internacionales que organizaron: Clásico Mundial 2017 y Serie del Caribe 2018.

LOS Padres de San Diego llamaron de su sucursal AAA, Chihuahuas de el Paso, al campo corto panameño, Javier (Javy) Guerra y con eso provocaron una “duplicidad” en un apelativo que únicamente tres más han ofrendado entre 19 mil 419 bigleaguers, hasta ayer.

El otro “Javy” Guerra, usted lo sabe, es el lanzador de relevo que también ha tirado para los Dodgers de Los Ángeles, Medias Blancas de Chicago y Angelinos de Anaheim y, un rato, con los Tomateros de Culiacán, en 2016-2017,cuando apantalló compilando 1-0, 6 rescates y microscópica efectividad de 0.69 en 13 relevos.

A propósito de los Padres, aún no han hecho ningún movimiento con el segunda base Luis Urías (.208, 2, 5), quien se mantiene en el roster activo, a cuatro días de que abandonó en Seattle, apoyándose en el manager Andy Green y el “trainner”, lastimado de la ingle izquierda.

“A mí a veces me da vergüenza porque todo eso lo estrujan a uno en la cara cuando uno sale de su país”. ¿Quién lo dijo? A) El ex lanzador dominicano, Juan Marichal, hablando de un tema siempre vigente. B) José Ramón Fernández, comentarista de ESPN, sobre cómo ven al futbol mexicano en el extranjero. C) El futuro canciller mexicano, Marcelo Ebrard Casaubón.

La respuesta en caliente: Juan Marichal, inmortal del Salón de la Fama de Cooperstown, lamentando que 20 adolescentes paisanos suyos no fueron firmados por organizaciones de Grandes Ligas, porque utilizaron sustancias prohibidas.

OBSERVACIONES.- El mánager de los Dodgers, Dave Roberts, se resistía a utilizar a Julio Urías, en curso, en estos días y noches en que los californianos se juegan la vida en el Oeste y en la pelea por uno de los “wild card”… Parece que los llenos en el estadio Monterrey son cosa del pasado, pero al menos los Sultanes volvieron a tener una asistencia de doble dígito: 10 mil 327 aficionados, en el tercero de la serie de playoff contra los Toros de Tijuana.