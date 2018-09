COLUMNA

Tirabuzón

Brillan aztecas en las fiestas patrias

Juan Alonso Juárez

MÉXICO, D.F.- A pesar de permitir jonrones solitarios, Roberto Osuna (2-2, 18, 2.65) y Sergio Romo (3-3, 21, 3.36) se apuntaron ayer rescates, en los triunfos de los Astros de Houston (1e, 1h, 1c, 1k) sobre Diamondbacks de Arizona y Rays de Tampa Bay (2/3 e, 1h, 1c) versus Atléticos de Oakland.

También cumplieron en labores de relevo, Héctor Velázquez (7-2, 3.24), indispuesto para abrir la noche del sábado, ante los Mets (1e, 1h, 0c) que cayeron en Boston y Joakim Soria (1-4, 16, 3.52) por los Cerveceros, vencidos por los Piratas (1e, 1k).

Entre tanto, en Japón, el primera base Efrén Navarro (.289, 2, 19), de 4-3 y 2 remolcadas, para los Tigres de Hanshin, que aplastaron 20-4 a las Estrellas de DeNa, que dirige el venezolano Alex Ramírez.

GIOVANNY Gallegos tuvo una aportación decisiva, un triunfo y un rescate, entre las tres victorias que redituaron a Memphis Redbirds el título de la Liga de la Costa del Pacífico AAA, sobre Fresno Grizzlies (Astros).

Si Gallegos no es ascendido por los Cardenales de San Luis, entonces participará en el “campeón de campeones” de la categoría, mañana martes en Columbus, Ohio, contra los monarcas de la Liga Internacional, Toros de Durham, filial de los Rays de Tampa Bay.

El sonorense llegó a los Cardenales el 31 de julio pasado, como parte de una transacción con los Yanquis de Nueva York que involucró a varios jugadores y en 13 juegos para Memphis, no registró decisión, salvó 1 y su efectividad fue de 0.54, en poco más de 16 episodios.

Su coequipero, el jugador de cuadro Ramón Urías (5-0), fue limitado al rol de emergente en toda la postemporada, pero eso no empaña su buen desempeño en su primer año en sucursales de los “Päjaros Rojos”: .300, 13 bambinazos y 48 impulsadas en AA y AAA.

FRENADO por las lesiones, el venezolano de los Astros de Houston, José Altuve (,319, 12, 57) verá interrumpida una seguidilla de cuatro campañas de 200 o más imparables y en las que encabezó a la Liga Americana, algo jamás visto en las Mayores.

Eso no lo consiguieron “monstruos” de antaño y de la época moderna del calibre de los inmortalizados en el Salón de la Fama de Cooperstown, Ty Cobb, Roger Hornsby, Stan Musial, Rod Carew, Tony Gwynn y Wade Boggs. Tampoco el líder histórico en hits, Pete Rose, quien obtuvo cinco, dos al hilo, en 1972 y 1973.

Ni el japonés Ichiro Suzuki que dominó la escena en el nuevo siglo y que logró hasta seis cetros de imparables en aquella cadena de 10 temporadas de 200, pero nunca más de dos consecutivas en la trinchera de los Marineros de Seattle.

Entre los latinos, el cubano Tony Oliva tan cercano al béisbol invernal mexicano en los sesenta y setenta, fue lo más parecido a Altuve, ligando tres entre 1964 y 1966 con los Mellizos de Minnesota y un total de cinco.

“HAY muchos factores que no dependen de nosotros, pero trabajamos con mucha conciencia y dedicación”. ¿Quién lo dijo? A) El presidente Enrique Peña Nieto, después de su último informe. B) Salvador Quirarte, presidente del Consejo de Administración de los Charros de Jalisco. B) El presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán.

La respuesta en caliente: Salvador Quirarte, a unas horas de que los Charros inicien su preparación en el estadio Domingo Santana, en León, Guanajuato, dejando en claro el objetivo en su quinta temporada en la LMP: el banderín.

OBSERVACIONES.- Los Toros de Tijuana (2-3) regresan a casa en una situación en la que no habían estado en sus agarrones con los Sultanes de Monterrey (3-2), a partir de 2016. Si no hay remontada… hasta las próximas pizcas... Como se esperaba, la lluvia ha afectado el desarrollo de los playoffs de la LMB, tanto que solamente la serie que se reanuda hoy en Tijuana, no ha habido interrupciones… Por cierto, las 5 mil 782 personas en el llamado “palacio Sultán”, el 15 de septiembre, sería la más baja en postemporada en la historia del inmueble al cual le cabían 27 mil y hoy, tras la remodelación, 22 mil y fracción.