COLUMNA

Tirabuzón

Estrada vs. Orioles; junta de la LMP

Juan Alonso Juárez

CDMX.- Con los playoffs de la Liga Mexicana en proceso, los 8 equipos de la Liga Mexicana del Pacífico ya se encuentran en su pretemporada, si bien ausentes la mayoría de los jugadores titulares y mánagers.

Los únicos que entrenan bajo las órdenes de su pilotos son los Venados de Mazatlán y el cubano Joe Álvarez, Águilas de Mexicali con el venezolano Luis Sojo y los Cañeros de Los Mochis, llevando nuevamente a Ramón Orantes, quien va por el desquite luego de su desafortunado bautizo en 2017-2018.

En el resto, la actividad la dirigen sus auxiliares: Noé Muñoz (Culiacán), Octavio Álvarez (Ciudad Obregón), Cornelio García (Hermosillo), Rómulo Martínez (Navojoa) y el muy fogueado Alfonso Jiménez, al frente de los Charros de Jalisco, en el “cuartel” más distante del territorio Mex-Pac, León, Guanajuato.

EL México-estadounidense Daniel Espinoza, refuerzo ex ligamayorista de los Acereros de Monclova, se la pasó esperando el sol mañanero en tres sucursales del Big Show—Buffalo (Toronto), Oklahoma (Dodgers) y Lehigh Valley (Filadelfia) en 2018 (.195, 6, 22), hasta que vino a pisar terreno firme a la Liga Mexicana.

Alcanzó una “pizca” de la recta final del Otoño (.349, 2, 16, en 17 juegos), pero fue en el primer playoff en que se le vio en su máxima expresión, .500 (14-7), 3 para la calle y 9 remolcadas en 5 juegos, contra el pitcheo de los hoy extintos Tecolotes de los Dos Laredos.

La LMB podría servir al nacido en California hace 31 años de aparador para Japón o Corea del Sur, pero ahora se le aprecia como una de las piezas en el engranaje de los Acereros, que nuevamente van por todas las canicas, ese escurridizo primer gallardete.

TRES de tres: Derrotado en sus pasadas tres decisiones, en cuatro inicios y 12.60 en carreras limpias, Marco Estrada (7-12, 5.75) enfrenta a domicilio este miércoles a los súper coleros de Baltimore, pretendiendo una victoria que no consigue desde el 20 de agosto, cuando se impuso, precisamente a sus rivales de hoy, en Toronto (5.1, 7h, 3c, 3b, 4k). El diestro registra 8-2 y 3.85 de por vida ante los Orioles.

La LMP sesionará hoy en Guadalajara, donde ya despacha su presidente Omar Canizales Soto y aunque digan que por el momento sólo les ocupa su cada vez más próxima edición, parcialmente “invadida” por la Liga Mexicana, aprovecharán para hablar de lo que les espera en 2019, incluida la formal petición de “mano” del empresario que quiere resucitar a los Algodoneros de Guasave, Guadalupe Miranda, “apadrinado” por ya sabe usted quién.

Mientras la Mex-Pac dio vuelo en su portal al anuncio del retiro del jugador de cuadro Carlos Valencia, de exitosa trayectoria en 16 campañas, todas con los Yaquis de Ciudad Obregón, la LMB, guardando las formas, ignoró el legado del sonorense en verano y que en 2017 arrojó un positivo por anfetaminas.

OMAR Vizquel, el legendario ex campo corto venezolano, fue designado Mánager del Año en la Liga de Carolina clase A avanzada, donde dirigió a Winston-Salem, sucursal de los Medias Blancas de Chicago.

El piloto de Venezuela en el Clásico Mundial 2017, aceptó bajarse del avión de los “patiblancos”, para quienes trabajó como coach de primera base entre 2014 y 2017, en aras de comenzar formalmente su carrera de estratega, trámite que ya no es necesario para dirigir en las Mayores.

Vizquel, quien va por su segunda oportunidad en las boletas del Salón de la Fama de Cooperstown—consiguió 37 por ciento en su debut--, también se encargó del tráfico del primer cojín con los Tigres de Detroit.

OBSERVACIONES.- Jaime García (3-7, 6.03) no permitió carreras en dos relevos seguidos (3e, 1h, 1b, 3k), tras perder la concentración en su debut con los Cachorros de Chicago (.1 e, 1h, 3c, 3b), abriendo en Washington, el 8 de septiembre… Considerando que no juega a diario y que no es un “golpeador” nato, Efrén Navarro (.289, 2, 19) se defiende en la plantilla de importados de los Tigres de Hanshin, en la Liga Central de Japón. En septiembre, el primera base batea .375 (24-9) con 5 empujadas, en 10 juegos… Los Azulejos de Toronto ascendieron al jardinero y número 5 de su top prospect, Anthony Alford (.240, 5, 34), legionario de los Charros (.352, 2, 15) el pasado invierno.