COLUMNA

Tirabuzón

Se anima pretemporada en la LMP; Jarrín y Valenzuela

Juan Alonso Juárez

CDMX.- En espera de lo que se les viene encima en 2019, los equipos de la Liga Mexicana del Pacífico pueden respirar tranquilos, por ahora. Y es que la “criba” en los playoffs de la Liga Mexicana ya liberó más mano de obra de primer nivel.

Tomen nota: José Manuel Rodríguez, Amadeo Zazueta, Xorge Carrillo, Fernando Pérez, Manuel Barreda, Aaron Kurcs, Guadalupe Chávez, Gabriel Gutiérrez, Luis Juárez, Leonardo Heras, Sebastián Valle, Heriberto Ruelas y varios más.

Ellos descansarán algunos días, porque así lo pide el cuerpo, y de inmediato reportarán a esos frentes donde completan para el gasto y en los que, el año próximo, de no dar marcha atrás en la LMB, se les vería prácticamente con el trámite de las posadas encima.

Además, la LMP igualmente dispone de la totalidad de los estrategas que cotizan en la Liga Mexicana, al quedar “out” el que les faltaba, Roberto Vizcarra (Leones), quien previa estancia en domicilio conocido en Sonora, se unirá a los Charros de Jalisco.

A poco más de una semana del cierre de hostilidades, los Rangers de Texas (64-88) despidieron al mánager Jeff Banister, al frente desde 2015 y autor intelectual de los títulos de la división Oeste en sus dos primeros años, aunque en ambos fueron eliminados por los Azulejos de Toronto, en la serie divisional.

Banister, de 54 años, nunca había dirigido cuando reemplazó a Ron Washington y previamente fue coach de banca cuatro veranos de los Piratas de Pittsburgh, con quienes en 1991 registró su único turno en las Mayores—un sencillo--, un 23 de julio, contra los Bravos de Atlanta.

Era cátcher y primera base y en su hoja de servicios se consigna que en su época en el beisbol colegial estuvo 10 días paralizado tras una colisión en el pentágono, averiado de una vértebra. Asimismo que, siendo estudiante de secundaria, casi pierde una pierna a causa de un cáncer.

LOS Dodgers de Los Ángeles homenajearon ayer viernes a su cronista de radio en español, Jaime Jarrín, y de paso anunciaron que el ecuatoriano renovó contrato para seguir en la cabina en 2019 y 2020, sus campañas 61 y 62.

No se dijo nada respecto a Fernando Valenzuela, visto en Sinaloa la semana pasada y que ha trabajado al lado de su ex traductor en aquellos agitados días de 1981, a partir de 2003 y como dueño de los Tigres de Quintana Roo desde 2017.

La organización californiana también informó que la ex tenista de élite, Billie Jean King, se unió al grupo de socios que encabeza Mark Walter y en el que se incluye al ex basquetbolista de fama, Earving “Magic” Johnson.

TRES de tres: Óliver Pérez (Cleveland), ya, y Héctor Velázquez (Boston), también. En unos días más, Roberto Osuna (Houston), Jaime García y Jorge de la Rosa (Cachorros) y los Dodgers Julio Urías y Alex Verdugo se unirán a los festejos de la época, los de los pendones divisionales en Grandes Ligas. Más el probable agregado, vía “comodín”, de Joakím Soria (Milwaukee).

Al cerrador de los Rays de Tampa Bay, Sergio Romo (3-4, 22, 3.71), se le achacan 8 oportunidades fallidas de rescate y es cierto, pero desde que le entregaron la responsabilidad del diario, preservó triunfos en 22 de 27. Los tres desperdicios restantes fueron en encomiendas aisladas del mánager Kevin Cash, que lo llegó a utilizar de abridor cinco veces.

En la misma frecuencia, el zurdo Vidal Nuño (3-0, 1.43), regresó tras larga inactividad—dos meses-- como si nunca se hubiera ido del bullpen de los Rays. En cinco relevos, no había tolerado carreras, en 7 innings en los que ponchó a 11 y caminó a uno.

EN seguidillas.- Los Cardenales de San Luis cumplieron a Giovanny Gallegos y desde anoche el relevista fue materia dispuesta en el bullpen para el piloto Mike Shildt…. En Japón, ratificaron el castigo por dopaje al toletero Japhet Amador, una suspensión por 6 meses que empezó el 9 de agosto pasado y ahora se le aconseja que no lo tome tan a pecho, pues amenazó con retirarse si no era absuelto... El ex receptor puertorriqueño Iván Rodríguez, electo al Salón de la Fama en 2017, inauguró en días pasados una pizzería en Texas, semanas después de patentizar una marca de café en su país.