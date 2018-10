COLUMNA

Tirabuzón

Aventaja Yanquis a Boston; Villanueva, listo

Juan Alonso Juárez

05/10/2018 | 00:04 AM

CIUDAD DE MÉXICO._ EL “clásico” Yanquis-Medias Rojas no es frecuente en postemporada, pero los protagonizados les dan una dimensión que los mantiene vigentes como historias irrepetibles, entre expertos y profanos, chicos y grandes.

El que arranca hoy en el emblemático Fenway Park, es el primero desde 2004, año de gracia de la espectacular reacción de Boston para levantarse de un 0-3 en la serie de campeonato, camino a la Serie Mundial en la que tundieron (4-0) a los Cardenales de San Luis, para poner fin a una sequía de 86 años.

Por si alguien no está enterado de los agarrones que acostumbran, un año atrás, en esa instancia, en el séptimo juego, un jonrón del ahora mánager de los neoyorquinos, Aaron Boone, en el fondo del undécimo inning, contra el nudillero Tim Wakefield, tendió en el terreno a los Medias Rojas.

Los Yanquis llevan ventaja 2-1, todas en Serie de Campeonato, en una cronología que nos remonta a 1999, cuando triunfó 4-1 aquella dinastía que ganó tres de cuatro Series Mundiales, entre 1998 y 2001, con Joe Torre en el timón.

EN un plano visual completo: los 8 equipos en las series divisionales conocen el ambiente de un clásico de otoño, pero Cerveceros de Milwaukee (1982) y Rockies de Colorado (2007), de los cuales, uno quedará raspado en la vía, perdieron en sus únicas presentaciones.

Los Indios de Cleveland, desde 1948, es el contendiente con más tiempo sin ganarla, seguido por Dodgers de Los Ángeles (1988), Bravos de Atlanta (1995), Yanquis (2009), Medias Rojas (2013) y Astros de Houston (2017).

Cerveceros-Rockies no es la única serie inédita. Indios y Astros tampoco habían chocado en postemporada, ambos casos documentados en el hecho de que Milwaukee se mudó a la Liga Nacional en 1998 y Houston a la Americana en 2013.

Para los que piensan que la localía suele ser decisiva en encontronazos de “vida o muerte”, desde 2012 en que se expandió el “bisness” de los comodines, los visitantes se han impuesto en 6 de 9 batallas.

Y, los Atléticos de Oakland y su “Money Ball”, llevan 12 años sin festejo, en el 2006 en que derrotaron 3-0 a los Mellizos de Minnesota, para después ser medidos con la misma vara por los Tigres de Detroit (4-0), en la antesala de la Serie Mundial.

SE supone que el relevista y cerrador, Josh Judy, debería estar en el bullpen de los Guererros de Oaxaca, pero el americano que registró 1-2 y 1.59 en el 2018.1 y 0-1, 8 rescates y 3.12 en 2018.2, negoció su salida al concluir el torneo Otoño.

Por eso, sin menor remordimiento, reportó a los ensayos de las Águilas Cibaeñas, en la Lidom, algo que podría ser moda en 2019, especialmente entre los foráneos comprometidos con los circuitos invernales, si la Liga Mexicana ratifica su calendario de 120 juegos, para un recorrido de 9 meses (de marzo a noviembre), incluyendo entrenamientos y juegos de preparación.

A propósito, ha sido hasta la serie final que hoy reanudan en Oaxaca, que la LMB expondrá su producto, acorde al decálogo de la Cámara de Comercio: viernes, sábado y domingo. Un adelanto del “Buen Fin 2018” para los oaxaqueños, que si no llenan el estadio Eduardo Vasconcelos (7 mil 200), quedarán mal parados en proyección nacional y a todo color.

“HE tenido unos 19 años increíbles. Es simplemente impresionantes”. ¿Quién lo dijo? A) AMLO, quien inició su carrera rumbo a la presidencia en la jefatura de gobierno del entonces DF, en 2000. B) El ex mánager de los Angelinos de Anaheim, Mike Scioscia. C) Cuauhtémoc Blanco, ex futbolista y gobernador de Morelos.

La respuesta en caliente: Mike Scioscia, en la conferencia de prensa en la que confirmó lo que el periodista de Fox, Ken Rosenthal, anticipó el pasado 4 de agosto, su salida de la empresa del México-estadounidense Arturo Moreno.

OBSERVACIONES.- Los Padres de San Diego cumplieron el trámite de sacar de su lista de lesionados a Christian Villanueva (.236, 20, 46) y colocarlo en su róster activo. Recordemos que se fracturó el dedo medio de la mano derecha, en un lance en la tercera base, el 21 de agosto… Aplaudiendo como las focas con el agua al cuello, la Mex-Pac sigue dando “pelota” a la LMB en su página web.