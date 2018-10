COLUMNA

Tirabuzón

Quiroz jugará en la Otoñal de Arizona

Juan Alonso Juárez

CIUDAD DE MÉXICO._ El jugador de cuadro, Esteban Quiroz, no será el primer azteca en la Liga Otoñal de Arizona que se juega entre octubre y noviembre y en donde se foguean los mejores prospectos de las 30 organizaciones de Grandes Ligas.

Y la buena noticia para la promesa de los Medias Rojas de Boston es que la mayoría de sus paisanos que le antecedieron, alcanzaron el llamado Big Show, siendo el más a la mano su colega de los Padres de San Diego, Luis Urías, fogueado en 2017.

En total, son 10 y solamente el aporreador Japhet Amador, enviado allá en 2013 por los Astros de Houston quedó en el camino y uno más, cuyo proceso está a todo lo que da, el pítcher de Los Mochis de las 100 millas plus, Andrés Muñoz, estuvo junto a Urías en la base de Peoría.

Los otros, por estricto orden de aparición, fueron: Adrián González (2003), Germán Durán (2007), Sergio Romo (2007), Manuel Bañuelos (2010), Daniel Castro (2014), Roberto Osuna (2014) y Víctor Arano (2016).

El circuito instruccional será inaugurado el próximo martes 9 y Quiroz, a quien esperan en Los Mochis, jugará con Mesa Solar Sox, frente en el que invertirán recursos humanos y en efectivo, aparte de los Medias Rojas, los Cachorros de Chicago, Tigres de Detroit, Angelinos de Los Ángeles y Atléticos de Oakland

ROBERTO Osuna, que ayer logró su primer rescate en playoffs desde la Serie divisional 2016 frente a los Rangers de Texas, tiene un espectacular 0.91 en carreras limpias en 16 juegos de postemporada, 18 chocolates y 2 boletos, en 19 entradas y dos tercios. Su foja es de 1-1 y suma 3 salvados.

Otra: Al reanudarse las series divisionales de la Liga Nacional, un triunfo hoy o mañana de los visitantes Dodgers versus Bravos y Cerveceros a costillas de los Rockies de Colorado, arrojará otra serie inédita de postemporada.

Una más: Joakim Soria (1-0, 12.27) ganó su primer juego y ha sacado por la vía del ponche seis de ocho outs en dos actuaciones de postemporada en su carrera, después de desastroso debut en 2014 con los Tigres de Detroit (1e, 4h, 5c), contra los Orioles de Baltimore.

Y, con sus dos victorias en la serie final, los Sultanes de Monterrey tienen 5-0 en el 2018.2 en el estadio Eduardo Vasconcelos de Oaxaca, donde hoy domingo buscarán convertirse en el tercer elenco de la LMB con doble dígito en la cosecha de banderines, con 10. Los Guerreros intentarán una remontada de 1-3 que no se registra desde 2002, cuando los Diablos Rojos superaron a los Tigres.

“YO no sé si la maldad me la quieren hacer a mí o al beisbol”. ¿Quién lo dijo? A) Matos Berrido, ex presidente de la Liga Dominicana. B) El presidente de la Liga Mexicana, Javier Salinas. C) Gerardo Benavides Pape, propietario de los Acereros de Monclova y, todavía, de los Pericos de Puebla.

La respuesta en caliente: Matos Berrido, quien en el nombre lleva la penitencia, ya que la opinión pública hizo presión para que no fuese homenajeado por la LIDOM que dirigió durante 26 años, porque mató a su ex esposa de un balazo en 1982 y fue absuelto debido a que la ley se arruga o se tersa, bajo la máxima “según el sapo es la pedrada”.

EN seguidillas.- Ya hay varios agentes libres que no aceptaron asignaciones, entre ellos, los conocidos, el cátcher Tim Federowicz (Navojoa) y el relevista Evan Marshall (Mazatlán)… El venezolano Carlos Subero, quien dirigió sin suerte a los Venados de Mazatlán en 2012-2013, es el encargado del tráfico en la tercera base de los Cerveceros… Los Yaquis de Ciudad Obregón añadieron a sus filas al ex bigleaguer Corey Brown (.252, 15, 54), quien alcanzó a salvar su ciclo en la LMB en Quintana Roo, tras su abrupta salida de Tijuana.