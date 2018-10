COLUMNA

Tirabuzón

Medias Rojas siguen ignorando a Héctor Velázquez

Juan Alonso Juárez

08/10/2018 | 00:02 AM

CIUDAD DE MÉXICO._ Los Medias Rojas de Boston ya realizaron su primer movimiento en el ajetreo de la serie divisional versus Yanquis de Nueva York y que hoy reanudan en Yankee Stadium y nuevamente ignoraron a Héctor Velázquez (7-2, 3.18).

Resulta que se lastimó una rodilla el relevista Steven Wright y el señalado por el mánager Joey Cora y asesores que le hablan al oído fue Heath Hembree (4-1, 4.20), derecho de la misma rodada en cuanto a edad que el sonorense, pero con más tiempo en el Big Show, desde 2013.

Velázquez, quien se encuentra en el equipo, seguirá esperando entonces su primera oportunidad en las gustadas y emocionantes rondas de playoffs, aún posible en 2018, tomando en cuenta que en el beisbol, como en cualquier otra actividad, sus protagonistas deambulan en campos minados.

“YO sólo confío en Dios y no en los hombres”. ¿Quién lo dijo? A) El alemán Joseph Ratzinger, el único Papa en retiro en 600 años. B) Guadalupe Miranda Baldenebro, agricultor que quiere invertir en el beisbol profesional. C) El ingeniero José Maiz, dueño compartido de los Sultanes de Monterrey.

La respuesta en caliente: Guadalupe Miranda, cuando le preguntaron sobre el proyecto Algodoneros de Guasave y las declaraciones del titular de la LMP, Omar Canizales, en el sentido de que hay potenciales lugares más interesantes que el cuarto municipio en importancia en Sinaloa.

Canizales no lo dice abiertamente, pero quienes saben leer entre líneas y los movimientos de los labios a la distancia, como los “espías” en los juegos de pelota, afirman que por encima de la antigua plaza de la Mex-Pac, anda tirando el anzuelo en aguas de otros territorios, concretamente, Monterrey y la Ciudad de México, aunque se perciba positivamente absurdo.

Para el ex gerente de la cervecería Cuauhtémoc, “campus” Chihuahua, y hombre fuerte de la Mex-Pac desde mayo de 2009, no habría posibilidades para una ciudad que presume tradición y “callo” de 44 temporadas en el circuito, en una realidad en la que no tendría cabida a pesar del empuje del próximo presidente de la República.

A Guasave y alrededores se le puede aplicar aquello de que “la experiencia es un peine que te da la vida cuando te quedas pelón”, en tiempos en que la mercadotecnia hace más atractivas las urbes 1 y 2 del convulsionado país.

Por cierto, mientras la CDMX no cambie de estación, el intento de Canizales por venir a buscar publicidad, al menos en los diarios impresos, topará con la fortaleza pambolera, según se comprobó hace unos días en la presentación de la temporada 2018-2019. Jalaron gente a un restaurante citadino, pero eso no se reflejó en las ediciones del día siguiente.

Y con eso de que la mayoría de los reporteros de la fuente son de la “nueva ola”, algunos escuchaban al ejecutivo que ahora despacha en Guadalajara entre sorprendidos e incrédulos, como si les hablaran en otro idioma.

En pleno siglo XXI y la cibernética cabalgando frenéticamente, el ancestral culto al centralismo está pasado de moda, amén de que la competencia tan susceptible a interpretar ofensas, podría pensar que solo vienen a “robar” oxígeno y/o “smog”.

OBSERVACIONES._ Los Charros de Jalisco debutarán en la inminente edición a Darian Stanford (.274, 0, 35), jardinero de 31 años que se robó 82 colchonetas, para el Lancaster, en la Liga del Atlántico. A su lado, su coequipero en ese establecimiento independiente, el ex Tomatero Rico Noel (53 estafas), es una “tortuga”... Con los Toros de Tijuana devueltos a los corrales por “mansos”, en el portal la Liga Mexicana apareció una nota de llamar la atención: propaganda para una función de boxeo en la que se disputó un título mundial, en el estadio Gasmart.