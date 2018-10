COLUMNA

Tirabuzón

Cerveceros frenaron a Clayton Kershaw

Juan Alonso Juárez

14/10/2018 | 00:05 AM

CIUDAD DE MÉXICO._ Los Cerveceros de Milwaukee quebraron una racha de cuatro triunfos en postemporada al zurdo de los Dodgers de Los Ángeles, Clayton Kershaw, quien ahora tiene 8-8 y 4.26 en 26 juegos de playoffs, incluida una Serie Mundial.

Había recuperado terreno con esos éxitos a la hora cero, sobre todo con la magistral actuación frente a los Bravos de Atlanta en la serie divisional de este año, pero volvió a titubear con un lleno hasta las lámparas en el Miller Park, sorprendido, incluso, por el panorámico jonrón del joven pítcher Brandon Woodruff.

Así que en California, donde tendrán tres jornadas seguidas a partir del lunes, todavía esperan lo mejor de Kershaw cuando la presión agobia y más le vale que se apure, si como se especula, tiene un pie en el estribo para volar en la búsqueda de un contrato que le redituaría casi 70 millones de dólares anuales.

TRES de tres: También en 2011, frente a los Cardenales de San Luis que terminaron imponiéndose en seis juegos, los Cerveceros iniciaron con una victoria la Serie de Campeonato y, a costillas del tamaulipeco Jaime García.

Joakim Soria y Julio Urías se combinaron para 3 imparables y 3 carreras en un inning y un tercio, en el primer juego de Serie de Campeonato en el que tiraron relevistas aztecas, desde Sergio Romo (San Francisco) y Fernando Salas (San Luis), en 2012.

El comisionado de la Confederación de Beisbol del Caribe, el dominicano Juan Francisco Puello Herrera, dijo en Culiacán que confía en un arreglo entre Liga Mexicana y Liga Mexicana del Pacífico para evitar una invasión de la estación. Pero si la LMB no desiste en su intención de alargar su fiesta hasta noviembre, agregó que apelarán a los recursos que estén a su alcance para impedirlo.

MURIÓ en Puerto Rico, José Santiago, lanzador de breve paso en las Ligas Negras (3-2, 5.24) y Grandes Ligas (3-2, 4.66) y que después realizó un amplio abanico de actividades que lo convirtieron en un caso muy especial.

Tomen nota: promotor de box, productor de eventos deportivos en radio y televisión y propietario de varios clubes en la pelota invernal boricua, entre otras, en larga y prolífica vida útil -tenía 90 año- que iría a tono con su apodo: “Pantalones”.

Y, el cual, con la caída de los almanaques lo diferenciaron de otros dos pítchers puertorriqueños homónimos que jugaron en las Mayores, además un dominicano de ligas menores vigente hasta 2017, en sucursales de los Marineros de Seattle.

EN medio de una crisis política y económica que trae con el “Jesús en la boca” a conductores de noticias en radio y TV, columnistas, similares y conexos de la República Mexicana, la Liga Venezolana presume un patrocinio infalible que le redituará 12 millones de dólares: el de la Petrolera Estatal (PDVSA).

El circuito beisbolero, que en febrero 2019 será anfitrión de la Serie del Caribe, también tiene el apoyo, irrestricto, del Instituto del Deporte, que encabeza un funcionario que responde al nombre de Pedro Infante y, naturalmente, de una afición que parecería ajena a la depresión, haciendo excelentes, buenas y regulares entradas en la mayoría de los escenarios naturales.

OBSERVACIONES.- Esteban Quiroz no arrancó como titular en la Liga Otoñal de Arizona, en la sucursal de los Medias Rojas de Boston, Mesa Solar Sox, pero su afortunado debut (3-2, 1hr y 1cp) ante las Javelinas de Peoria, debió abrir los ojos del manager Lou Marson… Pablo Ortega, flamante coach de bullpen de los Yaquis de Ciudad Obregón, no es el único que colgó los hábitos para entrar de lleno al rol del adiestramiento. El ex bigleaguer Alfredo Amézaga es uno de los colaboradores del mánager de los Venados de Mazatlán, el cubano Joe Álvarez.