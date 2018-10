COLUMNA

Tirabuzón

Daniel Castro, agente libre; pierde A-Rod apuesta

Juan Alonso Juárez

CIUDAD DE MÉXICO.- Mientras hacía por la causa de Águilas de Mexicali en las jornadas inaugurales de la Liga Mexicana del Pacífico, el jugador de cuadro Daniel Castro completó el trámite de desligarse de los Rockies de Colorado, declarándose agente libre.

La relación, que en principio se percibía promisoria, dio un giro siniestro a pesar de que el sonorense encabezó por varias semanas a los bateadores de la Liga de la Costa del Pacífico AAA, si bien de magros resultados en las Mayores: .174, 1 jonrón y 6 empujadas en 18 juegos.

Al final, Castro, quien debutó en el Big Show con los Bravos de Atlanta en 2015, también aflojó el paso con los Isotopos de Albuquerque (.307, 3 bambinazos y 30 remolcadas en 69 encuentros).

Con 25 años y excelente defensiva, el utility seguramente buscará acomodo en organización conocida en 2019, antes de optar por un camino que, a no dudar, todavía no quiere seguir y que lo llevaría de vuelta a la Liga Mexicana, a las filas de los Saraperos de Saltillo.

EL relevo de Walter Silva, el domingo contra los Charros en el nuevo Teodoro Mariscal, un inning en blanco, fue su primero desde la edición 2006-2007, cuando participó en cuatro para los Venados de Mazatlán.

Otra: La directiva de Águilas de Mexicali levantó el “castigo” al jugador de cuadro Ricardo Serrano (.375, 1, 4), ausente de la LMP desde su primera y única campaña en la frontera, en 2014-2015, cortesía de los Tomateros de Culiacán.

Una más: Porque se sabe que en Hermosillo soportan poco a sus mánagers, nacionales o extranjeros, el debutante Bronswell Patrick (0-2) ya trae la soga al cuello, listo para el jalón del que en tiempos modernos, solo se ha salvado Derek Bryant, jamás cesado en el transcurso de una ciclo.

Y, las plazas de la Mex-Pac, excepto Los Mochis (8 mil 754), registraron asistencias de doble dígito en las jornadas inaugurales, incluida la máxima, 19 mil 210 personas en Culiacán, donde, a decir de los observadores, casi nunca se reportan las 20 mil del aforo oficial, porque la reventa se queda con el remanente.

EL primer “Chivo expiatorio” por la debacle de los Cachorros Chicago, mordiendo el polvo en dos batallas a muerte súbita ante los Cerveceros de Milwaukee y Rockies de Colorado en el Wrigley Field, resultó el jamaicano Chili Davis, cesado como instructor de bateo.

Recordemos que, tras poner fin a 108 años sin celebración de un título de Serie Mundial, en octubre 2016, los Cachorros están 0-2 en el nuevo conteo que no se espera se extienda hasta el 2,108.

Aunque nunca se sabe y a ver quién aguanta otro siglo, si, por ejemplo, el cese de Davis con la venia del cotizado mánager Joe Maddon, se convierte en una maldición similar a la cabra del tendero ofendido.

“NO puedo creer que perdí esta apuesta. Creo que me veo mejor de azul”. ¿Quién lo dijo? A) Alicia Machado, la ex miss universo venezolana del amor y odio con Donald Trump. B) Alex Rodríguez, comentarista de Fox y, por añadidura, pareja de JLO. C) Manuel Acta, ex gerente de los Tigres de Licey y ahora en el mismo cargo con las Águilas Cibaeñas, en la Lidom.

La respuesta en caliente: Alex Rodríguez, luciendo en cobertura nacional la camiseta de los Medias Rojas de Boston, como pago de un desafío con el dominicano David Ortiz, por la eliminación de los Yanquis de Nueva York en la serie divisional.

OBSERVACIONES.- El ex jardinero Román Peña Zonta debutó en Mazatlán como lanzador en la LMP frente a los Charros de Jalisco, sacando dos outs. En su estreno en la LMB, empezó bien, pero el balance no le favoreció (14.1 e, 17h, 17c, 12 l, 9k, 10b) en los dos torneos y 30 juegos en los que no tuvo decisión, con los Algodoneros de Unión Laguna… El campo corto Samar Leyva, de los héroes de postemporada de los Guererros de Oaxaca, se unió a los Venados para el juego de apertura en el puerto, a cinco días de concluida la serie final.