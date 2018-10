COLUMNA

Tirabuzón

'Generación limbo'; Lasorda y Roberts

Juan Alonso Juárez

30/10/2018 | 08:26 AM

CIUDAD DE MEXICO.- A los 22 años y en su primera Serie Mundial, Julio Urías ((0-0, 3.00) brincó hasta el segundo lugar en la lista de mexicanos con juegos (3) en el gran evento, empatado con el galardonado Sergio Romo (0-0, 3, 0.00) y a uno del líder Fernando Salas (0-0, 7.36), quien aportó para el título de los Cardenales de San Luis, en 2011.

Los otros lanzadores aztecas que registraron actividad en más de un cotejo en el Clásico de Otoño, son: Horacio Piña (0-0, 0.00), Enrique Romo (0-0, 3.86), Aurelio López (1-0, 0.00) y Jaime García (0-0, 1.80), dos cada uno, para los Atléticos de Oakland, Piratas de Pittsburgh, Tigres de Detroit y San Luis.

Y con uno, Fernando Valenzuela (1-0, 4.00) en la memorable actuación frente a los Yanquis de Nueva York en el tercer juego de la serie de 1981, en Dodger Stadium, prevaleciendo en una laboriosa batalla (5-4) en la que sobrevivió a 7 bases por bolas y dos bambinazos, para aguantar las 9 tandas. Y Alfredo Aceves en 2009, colgando par de argollas (1h, 0b 1k) a los Filis de Filadelfia.

HÉCTOR Velázquez se unió al círculo de mexicanos con anillo de Serie Mundial sin jugar, pero a diferencia de sus predecesores, algunos lesionados o ausentes, el sonorense y coequiperos del mismo dolor en la caseta de los Medias Rojas, después de cada jornada, escuchaban decir al manager Alex Cora que estuvieran listos para eventual registro del día siguiente.

Y, conste, que no era puro aire o de dientes para afuera del estratega puertorriqueño, siendo esa posibilidad latente en caso de lesión y/o, emergencia y para muestra, un ejemplo perdido en el infinito.

En 2009, el utility de los Yanquis, Ramiro Peña, fue dado de alta para el cuarto choque de la Serie Mundial que ganaron a los Filis, en sustitución del enfermo jardinero dominicano Melcky Cabrera, aunque el regiomontano no entró al combate.

SE “soltaron los demonios” tras la hazaña de la “generación limbo” sub-23 que, no obstante, supuestas anomalías en su preparación, regresó de Colombia cargando el trofeo de campeones mundiales, el primero a nivel orbe, entre profesionales del México, magia y encuentro.

En lo que no concordamos con la cátedra de la pelota es en esa tesis pambolera que supone que una selección de béisbol necesita de dos a tres meses o, hasta un año de preparación, para quedar a tono. Exceso monumental.

Sobre todo en nuestro país donde adiestrados por la acción continúa en LMB, LMP, LNM y/o en las mil y una ligas inferiores, incluso, semi profesionales, el pelotero azteca siempre está listo y lo demostraron los buenos muchachos que fueron a Barranquilla a romper la trompa a todos, con una semana en la jaula de bateo y bullpen.

Así que, bájenle unas rayitas, aléjense de quejas estilo medallista olímpico que en el fragor de la euforia exige “más apoyos” y a disfrutar algo que es ciertamente una rareza, porque simplemente a veces no alcanza con lo que tenemos.

TRES de tres: con copia para la oficina de prensa de la Mex-Pac: el colega Roberto Riveros y el lector Miguel Fierro, agregan al bloque de Dave Roberts (Cañeros), Ryan Brasier (Naranjeros) y Max Muncy (Jalisco), el apelativo de Steve Pearce (Mazatlán), sorpresivo Jugador Más Valioso de la Serie Mundial 2018, como legionarios en el circuito invernal.

Entrados en gastos, desde luego, la lista no se limita a los protagonistas de hoy, pues han sido un montón en todos estos años, entre los que recordamos, a vuelo de pájaro, a los Cañeros Tony Oliva y Mark Belhorn, los Naranjeros Zoilo Versalles, Luis Tiant, Curt Schilling y Larry Walker, los Mayos Rickey Henderson, Kevin Youkilis y Kevin Millar, el Algodonero Pat Bourque, el Potro Luis González y varios más.

¿Qué hay en común entre el criticado Dave Roberts y el legendario Tom Lasorda?: Que ambos patinaron en su despegue con dos Series Mundiales perdidas: el nonagenario estratega en retiro, en 1977 y 1978, versus Yanquis y el ex jardinero nacido en Japón y hoy tan vilipendiado, incluso en la Casa Blanca, usted lo sabe, se estrenó con la derrota en siete juegos en 2017 contra Astros de Houston.

ENTRE suspensivos.-.El ex ligamayorista de los Naranjeros, Daniel Espinosa (.228, 2, 8), se desplomó a .179, 1 jonrón y 6 empujadas en sus pasados 10 juegos y a .050 (1-20) sin nada de nada, en sus recientes 5… De vuelta cerrador de los Cañeros, cargo que no era suyo desde 2016-2017, Andrés Ávila (0-0, 5, 1.04) salvó en sus primeras cinco oportunidades… Los Yaquis han triunfado en cuatro de cinco cotejos con el manager de repuesto, Sergio Omar Gastélum… Pertinente aclaración del lector Pilar Duarte: son 11, no 10, los campeonatos de los Tomateros.