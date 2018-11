COLUMNA

Tirabuzón

Quiroz, muy activo en el desierto

Juan Alonso Juárez

CIUDAD DE MÉXICO._ Si bien no apto para el reparto de anillos, Esteban Quiroz, actualmente en la Liga de Arizona, podrá presumir haber esperado los amaneceres y el candente sol de Florida, en el spring training de los Medias Rojas de Boston.

El sonorense recibió mucha atención de Alex Cora y asesores que lo acompañaban, participando en 13 juegos en los que pegó un cuadrangular y mandó a la goma a cinco, a pesar de un bajo promedio (.150).

Tal vez, su destino habría sido otro, si no sufre esa hernia abdominal que lo llevó al quirófano y a una convalecencia de más de tres meses, que paró en seco el proceso de alguien por cumplir 27 años.

A propósito, surtido completo el suyo en los pasados cuatro juegos en el circuito instruccional de otoño: .444 (9-4), 1 jonrón, 2 dobles, 6 impulsadas, 8 bases por bolas y 3 anotadas, para Mesa Solar Sox. Y en total, .250, 2 bambinazos y 7 empujadas en 10 batallas en el desierto.

AÚN faltan los destapes de dos nuevos mánagers para 2019 en el Big Show, en los frentes de Rangers de Texas y Orioles de Baltimore, en un escenario en el que se incorporaron tres futuros debutantes: David Bell, para el timón de los Rojos de Cincinnati, Brad Ausmus, Angelinos de Anaheim, Roco Baldelli, Mellizos de Minnesota y Charlie Montoyo, Azulejos de Toronto.

En Arlington se maneja cualquier cantidad de candidatos, no así en Baltimore, donde han hecho poco ruido después de finalizar en buenos términos su relación con Buck Showalter, a quien aguantaron 9 calendarios (2010-2018).

Los Orioles fueron el cuarto club en la trayectoria del hombre, catalogado en su momento, el mejor piloto sin un éxito completo -sólo tres títulos divisionales- y que jamás ha sido despedido en el transcurso de una temporada.

En la hoja de servicios de Showalter se lee que dirigió a los Yanquis (1992-1995), Diamondbacks de Arizona (1998-2000) y Rangers (2003-2006), con un acumulado de 1551 triunfos por 1,517 reveses.

Los Orioles son los únicos que no han empezado las entrevistas y hasta ahora sólo Showalter desapareció de su organigrama, manteniendo intacto el staff de coaches, que contempla a los conocidos, el ex Naranjeros Wayne Kirby, encargado del tráfico en la tercera base y el ex Águila de Mexicali, Howie Clark, asistente del instructor de bateo.

TRES de tres: El mánager de los Venados de Mazatlán, el cubano Joe Álvarez, trabaja al límite de los tiempos actuales con el prospecto de los Piratas de Pittsburgh, Eduardo Vera (1-0, 0.00), y el yucateco pinta para la revelación del ciclo. En tres aperturas de 5 innings, solamente le han pisado las bases 6, todos con imparables, habiendo recetado 13 chocolates.

En República Dominicana siguen celebrando a su flamante inmortal del Salón de la Fama de Cooperstown, Vladimir Guerrero, quien aparte de poder encender puros con billetes de 100 dólares, se roza con los ilustres de la política, cuyo pastor, el presidente Danilo Díaz, le confirió el cargo honorífico de Embajador de la Buena Voluntad.

Víctor Mendoza (.364, 5, 18) no fue un combatiente del diario en los dos torneos cortos para los Sultanes de Monterrey, pero cuando el panameño Roberto Kelly se acordaba del mochitense, lamentaba no utilizarlo seguido, debido al exceso de tráfico. Ahora es titular en la trinchera de los Mayos de Navojoa y de buen semblante: .301, 1 bambinazo y 12 producidas, en 12 cotejos.

EN seguidillas.- Gozando de cabal salud, Jorge Vázquez (.292, 0, 0) iba de 24-0 en el renglón de extra bases y fletados al plato, en su reaparición con los Tomateros de Culiacán… Los Charros de Jalisco no tienen queja de Vince Moleksy (2-0, 2.20), diestro de 28 años, sin registros en el llamado beisbol organizado y apenas 4 veranos en la pelota independiente (25-23, 3.83). En 2018, compiló 7-2 y 2.66 para los Patriotas de Somerset, en la Liga del Atlántico… Frenaron el espectacular paso de Tyler Alexander (1-1, 1.16) con los Leones de Escogido en la Lidom, aunque su efectividad es la número dos del circuito y es segundo en ponches (23).