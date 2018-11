Tirabuzón

Manny Bañuelos no da su brazo a torcer

Juan Alonso Juárez

CIUDAD DE MÉXICO._ ¿Qué hará Manuel Bañuelos durante el receso otoño-invierno? ¿De qué vive, conocido que los salarios en las menores son bajos y por eso no pocos dan la media vuelta, cuando sienten que el último tren ya se les fue? Quién sabe.

Lo cierto es que la disciplina y dedicación con que cuida su brazo -en su hoja de servicios solamente registra los 5 innings que tiró para los Tomateros de Culiacán, en Los Mochis, hace un año-, lo mantienen en la carrera por establecerse en las Mayores, justo a 10 años de que empezara a picar piedra en las filiales de los Yanquis de Nueva York.

En 2019, cuando esté por cumplir los 28 de edad, lo intentará con los Medias Blancas de Chicago, su cuarta organización en la trayectoria con paradas continuas en Bravos de Atlanta, Angelinos de Anaheim y Dodgers de Los Ángeles, donde este año le negaron una oportunidad.

Sus números en la filial AAA de los californianos, 9-7, 3.73 en 31 juegos, ciertamente, nada extraordinarios, pero hubo momentos en que lució fuerte y efectivo mientras las lesiones diezmaban al bullpen a disposición de Dave Roberts. Y no lo tomaron en cuenta.

ÁGUILAS de Mexicali (7-9), coleros sí, pero a sólo dos juegos y medio del primer lugar, tienen nuevo mánager, en lugar del venezolano Luis Sojo, quien sufrió la ignominia de un cese por segundo año consecutivo, después del subcampeonato con los Cañeros de Los Mochis, en 2016-2017.

El próximo piloto despedido por el dueño de los emplumados, Dio Alberto Murillo, cuya fama de billetera rumbosa y mano suelta, se ha propagado por la Confederación del Caribe, cayos y arrecifes a la redonda, será el también ex ligamayorista, Juan Castro.

Así las cosas, considerando que los “Caballeros Águilas” y los igualmente sotaneros, Mayos de Navojoa, aguantaban hasta ayer un “empate técnico” con todos los contendientes, excepto el líder Venados de Mazatlán, de prender el ejemplo de Murillo, en los siguientes días caerán otras cabezas.

¿POR QUÉ busca la compasión de la prensa y del público? A) La ex esposa de Alex Rodríguez, bigleaguer en retiro y ahora comentarista en televisión. B) Periodista X no afín al modelo del presidente de la LMB, Javier Salinas. C) Yeidkol Polevnsky, dirigente nacional de Morena, en obvia alusión al ex presidente Vicente Fox.

La respuesta en caliente: Cinthia Curtis, madre de las dos hijas de A-Rod, quien pretende una reducción en la pensión de 110 mil dólares mensual que apoquina para su antigua familia, argumentando que sin trabajar, su “ex” ya tiene cuenta bancaria millonaria, una casa y tres automóviles.

TRAS la multitudinaria celebración en las calles de Boston, el mánager de los Medias Rojas, Alex Cora y algunos jugadores, fueron con todo y trofeo a la cancha de los Celtics del basquetbol de la NBA , y a Puerto Rico, exactamente a Caguas, tierra natal del joven timonel.

No se recuerda algo así en los más de 100 años de la Serie Mundial, como tampoco que otra vez los ganadores del clásico de otoño todavía no confirmen su asistencia a la Casa Blanca, porque no les simpatizaba el anfitrión, Donald Trump.

En 2017, los Astros de Houston fueron a regañadientes, al igual que exponentes de varios de los deportes de la cultura americana que, ejerciendo a plenitud la apertura de los nuevos tiempos, se han subido a las barbas del presidente de la nación más poderosa del orbe.

ENTRE suspensivos.- El toletero de los Charros de Jalisco, Japhet Amador (.313, 5, 19), cerró octubre y recibió a noviembre encendido, de acuerdo a un macizo .359, 2 bambinazos y 13 remolcadas en sus pasados 10 juegos… Luego de vencer a los Naranjeros de Hermosillo en el juego inaugural, el ex bigleaguer de Mexicali, Sergio Mitre (1-3, 9.77), cayó a 0-3 y 11.82 en carreras limpias… Pertinente aclaración del cronista de los Cañeros, el amigo Poly Figueroa: el designado y primera base de los Mayos de Navojoa, Víctor Mendoza (.286, 1, 13), es nativo de Ciudad Obregón.