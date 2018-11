COLUMNA

Tirabuzón

Bigleaguers agradecidos; Romo y los Charros

Juan Alonso Juárez

10/11/2018 | 00:06 AM

CIUDAD DE MÉXICO._ En el décimo aniversario de su academia en Oaxaca, el empresario Alfredo Harp Helú, quien dicho sea de paso, anda a partir de un piñón con el próximo presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, logró lo que difícilmente en su apogeo cualquier equipo en México: juntar a los bigleaguers Roberto Osuna (Houston), Víctor Arano (Filadelfia) y Giovanny Gallegos (San Luis).

Y faltaron otros dos, que al igual que los mencionados, se formaron en el recinto de San Bartolo Coyotepec, de ubicación conocida a unos 30 minutos de la capital oaxaqueña: Julio (Dodgers) y Luis Urias (San Diego), que ni parientes son, pero si el futuro del beisbol azteca en el Big Show que, a “cuenta gotas”, ésa es la mera neta, recibe desde hace 85 años a los paisanos detectados en el inmenso territorio nacional.

Al menos, el de mayor extensión geográfica y habitantes entre los predios beisboleros latinoamericanos, incluidos algunos tan pequeños como Colima y Tlaxcala -ni falta hace mencionarlos-,cuya producción de ligamayoristas ruboriza a los más optimistas de acá.

LOS Charros de Jalisco no tenían a un importado americano de expeditos resultados de la talla de Stephen Cardullo, desde el hoy activo en Mexicali, C. J. Retheford, en 2014-2015, cuando los tapatíos regresaron a la pelota de paga y por poco son campeones.

El debutante, con experiencia en Grandes Ligas y parte del inventario de los Rockies de Colorado que lo debutaron en 2016 (.214, 2, 6), no había dejado de batear desde que escuchó el tañido de la campana, según un espectacular .444 (18-8), 2 vuelacercas, 1 triple, 5 impulsadas y 4 anotadas.

La directiva, concretamente, el gerente Raymundo Padilla, ha estado moviendo sus piezas foráneas en el afán por el boleto a los playoffs y todavía aguardan la confirmación de la más ilustre de todas, el estelar bigleaguer Sergio Romo, apalabrado por tercer año consecutivo y que en la Mex-Pac es un extranjero bailando frenéticamente el “mechón”.

TRES de tres: Esteban Quiroz (.300, 2, 8) está demostrando que puede sacar rápido el madero ante los vertiginosos envíos de las luminarias en ciernes, en la Liga de Arizona, que bajará el telón la próxima semana, el sábado 17, con juego único por el campeonato y para el cual su equipo Mesa Solar Sox (11-12), aún aspira, a seis jornadas del cierre de hostilidades.

Desde República Dominicana trasciende que Josh Judy, el relevista que abandonó a los subcampeones Guerreros de Oaxaca en la recta final del torneo 2018.2, será operado del codo derecho. En seis juegos para Águilas del Cibao, registraba 0-0, 1 rescate y 3.86 en carreras limpias.

Un“ladrillo” acreditado en la tercera base, el italiano Alex Liddi (.355, 2, 11) suma adeptos a punta de macanazos, en su primer año en Mazatlán. En sus pasados 10 juegos, promediaba .415 (41-17) con 2 jonrones, 7 empujadas y 10 anotadas.

“NO dudo que, en corto plazo, Morelia tenga un equipo profesional, pues tiene afición”. ¿Quién lo dijo? A) Álvaro Dávila, ex cantante y presidente del club Monarcas, del futbol de primera división. B) Saúl Aguilar, dirigente de la Asociación Michoacana de Beisbol. C) Tania Rincón, ex Señorita Michoacán, experta en futbol y conductora de TV Azteca.

La respuesta en caliente: Saúl Aguilar, uno de los anfitriones de los empresarios de la Liga Mexicana, percibiendo en el nonagenario circuito a la capital de la entidad que hace 52 años, en 1966, albergó una sucursal de los Tigres entonces del DF, en la Liga Central.

EN seguidillas.- Tras su intempestiva salida del ciclo anterior en el que sólo actuó en 13 juegos (.333, 1, 9), el dominicano Leandro Castro (.284, 5, 16) regresó por la revancha a Los Mochis, donde en 2016-2017, convenció con un sólido .347, 4 cuadrangulares y 22 producidas en 56 cotejos… El ex Naranjero Mallex Smith (.296, 2, 40) fue cambiado por los Rays de Tampa Bay a los Marineros de Seattle, quienes cedieron al receptor Mike Zunino (.201, 20, 44), en una transacción que involucró a tres jugadores de las menores… El ex Tomatero Josh Lowe (3-2, 3.46),“festejó” su designación como pítcher del año 2018 en la LMB, con una victoria en la Lidom (6e, 3h, 1c, 1b, 2k) para Leones de Escogido, sobre el campeón Águilas.