COLUMNA

Tirabuzón

Charros y Algodoneros; despiden a Matías Carrillo

Juan Alonso Juárez

17/11/2018 | 00:05 AM

CIUDAD DE MÉXICO.- Las 8 derrotas consecutivas hasta antes de la jornada del “buen fin” y en la que los Charros de Jalisco serán anfitriones de los Cañeros de Los Mochis, es una marca para los tapatíos en la Liga Mexicana del Pacífico, echando a un lado las 7 de 2015-2016, que le costó el empleo a Juan Navarrete, quien, aparentemente, renunció.

Ahora que, si le buscamos al pasado de la franquicia que era de Guasave, según se estila en el Big Show, hubo relatos aproximados al terror, como los 17 descalabros al hilo de los Algodoneros, en 2011 por estas mismas fechas y que aguantó estoicamente el entonces propietario Jaime Castro Parra, manteniendo en el timón a Matías Carrillo.

Pero como acá la distribución de secuencias, secuelas y culpas es diferente, los Charros Siglo 21 no tienen por qué cargar con eso y tampoco con el único banderín de aquellos azules del “Güero” Jesús Félix Gastélum, en la remota edición 1971-1972.

Su propia historia en el Pacífico se cuenta desde octubre 2014 y con un balance aceptable que permite apreciar el espléndido trabajo de una directiva que, al parejo de la obligación de armar buenos equipos, se enfocó en ganar adeptos de la mano de la infalible mercadotecnia.

VOLVIENDO con Matías Carrillo, el nuevo gerente de los Generales de Durango (46-65), Francisco Lizárraga, le mandó un mensaje a través de los medios informativos del rumbo y en el que le anticipa que no regresará al timón en 2019.

Palabras más, palabras menos, Lizárraga, dijo: “No hemos hablado con él. Sigue siendo nuestro mánager, pero lo más seguro es que cambiemos de ‘manejador’” , de acuerdo a una publicación del diario El Siglo.

No parece una manera muy elegante de poner fin a una relación laboral, máxime que se conoce que el flamante presidente de los Generales, el ex cátcher Miguel Ojeda, es amigo cercano del sinaloense, quien actualmente no trabaja en la Mex-Pac.

Es posible entonces que Lizárraga, mazatleco que llegó a jugar AAA como campo corto de los Dodgers de Los Ángeles y que más tarde fue pítcher de relevo en las dos ligas grandes del país, haya dado, sin querer queriendo, un bandazo.

Así las cosas, en un escenario reducido a 12 novenas, Carrillo se convirtió en el segundo piloto cesado durante el receso, detrás de Roberto Vizcarra (Yucatán), además de Lorenzo Bundy (Puebla), Homar Rojas (Aguascalientes), Ramón Orantes (Unión Laguna) y Luis Carlos Rivera (León), tirados y raspados en la vía, debido a la desaparición forzada de sus respectivas bases.

TRES de tres: El receptor de los Venados de Mazatlán, Sebastián Valle (.177 y 7 cp), iba de 62-11 en 19 juegos, pero más de la mitad de sus imparables, 7, eran extra bases: 3 jonrones, 2 dobles y 1 triple.

El aún en construcción estadio Emilio Ibarra Almada de Los Mochis registró su mejor asistencia apenas anteanoche, en la gustada promoción, “jueves de damas”: 10 mil 893 aficionados y aficionadas, con vista al emblemático cerro de la memoria.

Los 8 innings (6h, 0c, 2b, 3k) del “culichi” de los Mayos de Navojoa, Marco Carrillo (2-1, 3.24), el jueves en Mexicali, la mayor distancia para un abridor este ciclo, después del sin hit ni carrera del Charro Orlando Lara (9e, 1b, 6k), contra los mismos “Caballeros Águila”.

“AGRADECEMOS su entrega, compromiso y profesionalismo”. ¿Quién lo dijo? A) La NFL tras cancelar su “Monday Night” en el estadio Azteca, cuya cancha se asemeja a un potrero. B) Los Leones de Yucatán en escueto boletín. C) Major League Baseball, o sea, los dueños de los 30 clubes, luego de extender contrato al comisionado Rob Manfred.

LA respuesta en caliente: Los campeones 2018.1, Leones de Yucatán, en la proclama del despido a Roberto Vizcarra, firmada al calce, por el ex bigleaguer David Cortés, en una de esas, impactado por la racha de derrotas del yerno del “Paquín” Estrada con los Charros.

EN seguidillas.- La actuación del americano de Liga Independiente de los Venados, Konner Wade (5-0, 2.27), se ajusta a los nuevos tiempos en el beisbol, acumulando 5 o más innings en cinco de sus 6 inicios… En su retorno a la LMP después de dos años, Iker Franco (.364, 1, 4) es de ayuda detrás del plato y a la ofensiva para los Yaquis de Ciudad Obregón. No se le veía desde 2016-2017, con los Tomateros (.232, 5, 16)… Causa extrañeza el cambio 1 x 1 entre Yaquis y Charros, recibiendo estos al americano Daniel Robertson (.269, 0, 7) y la tribu sólo los derechos sobre el cubano Yadir Drake (.222, 0, 7), desaparecido del cuadrante con otro tropiezo en la pelota costeña.