Columna

Tirabuzón

Diez Aztecas en los rosters y 10 agentes libres

Juan Alonso Juárez

CIUDAD DE MÉXICO.- Un total de 10 jugadores mexicanos, incluso Ramón Urías en su primera vez, aparecen en los rosters de 40 de los equipos de Grandes Ligas, la menor cantidad en muchas lunas y lo cual se explica en el hecho de que hay 10 más en la agencia libre.

Urías, jugador de cuadro, se estrena entre los protegidos de los Cardenales de San Luis, al lado del lanzador de relevo Giovanny Gallegos, quien llegó a finales de julio 2018, procedente de los Yanquis de Nueva York.

Los otros son: Roberto Osuna (Houston), Héctor Velázquez (Boston), Julio Urias (Dodgers), Christian Villanueva (San Diego), Víctor Arano (Filadelfia),Luis Cessa (Yanquis), Alex Verdugo (Dodgers) y Luis Urias (Padres).

De la lista de agentes libres salió hace unos días el utility, Daniel Castro, que se arregló con los Dodgers y se contempla a Adrián González en el paquete en el que están los meros macizos del vecindario azteca, verbigracia, Yovani Gallardo, Marco Estrada, Sergio Romo, Joakim Soria, Jaime García, Óliver Pérez, Jorge De la Rosa, Fernando Salas y el lesionado Miguel Ángel González.

Los Dodgers todavía no consignan en sus espacios la contratación de Castro, noticia del “buen fin” en las infalibles redes sociales, para ligas menores y un apreciado salvoconducto que le abrirá las puertas del Spring Training.

Con los bicampeones de la Liga Nacional será la tercera parada en el Big Show para el nativo de Guaymas, de 26 años y que, dicho sea de paso, está batallando actualmente con Águilas de Mexicali (.154, 0, 3).

Castro, a quien ya le guiñaban un ojo los Saraperos de Saltillo, registra un perfomance de .210, 3 vuelacercas y 18 impulsadas en 98 juegos, 80 para los Bravos de Atlanta (2015 y 2016) y el resto en la trinchera de los Rockies de Colorado, que en 2018 lo mantuvieron arriba durante un mes y 18 veladas.

“DESPUÉS de una cuidadosa consideración y muchas noches sin dormir, he tomado la decisión de retirarme de algo que hecho toda mi vida”. ¿Quién lo dijo? A) Emilio Gamboa, político yucateco priista que desde 1981 no se le veía fuera de la jugada. B) El bateador dominicano de los Rangers de Texas, Adrián Beltré. B) José Ramón Fernández, el “señor futbol” heredando el trono, no a David Faitelson, como se suponía, sino a Vanesa Huppenkothen.

La respuesta en caliente: Adrián Beltré, después de 21 temporadas en el máximo nivel, donde logró números, incluyendo 3 mil 166 imparables, que lo llevarán directo al Salón de la Fama de Cooperstown, probablemente en 2024.

TRES de tres: El prospecto de los Azulejos de Toronto, Francisco Ríos, se convirtió en el segundo pitcher mexicano que en campañas seguidas se incorpora a la Liga Venezolana, en pleno rol regular, firmado por los Leones de Caracas. En 2017, su “tocayo” Francisco Rodríguez (1-2, 4.15) estuvo con los Tigres de Aragua.

El bigleaguer nicaragüense de los Yaquis de Ciudad Obregón, Chelsor Cuthbert (.202, 2, 15), le ha puesto ganas y sus progresos son evidentes, quizá suficientes como para que no fuese uno de los 4 importados cortados el próximo viernes, si su contratación no se pactó únicamente para los primeros 34 juegos.

El top prospect (6) de los Cardenales de San Luis y, por añadidura, sorpresivo campeón jonronero de 2017-2018 (14), el cubano Randy Arozarena (.300, 0, 0) recién se agregó a las filas de los Mayos de Navojoa.

EN seguidillas.- Los Charros de Jalisco, que para diciembre esperan a Sergio Romo, perderán a su taponero Grant Sides (1-0, 6, 1.26), quien solo pactó para la primera mitad que finaliza mañana, de acuerdo al columnista del diario el Informador, Salvador Cosío Gaona… El veterano Tomás Solís (2-0, 1.76), como “pez en el agua”, en su nueva faceta, relevista situacional de los Yaquis… Tampoco en la Lidom ha podido batear el ex Yaqui y ex Naranjero, Dean Anna, según cifras de .077 (13-1) y 3 producidas con los Leones de Escogido.