COLUMNA

Tirabuzón

Mal fario de la época; nuevos inmortales

Juan Alonso Juárez

CIUDAD DE MÉXICO._ El mal fario de la época que desde hace muchos años ha enlutado al beisbol profesional, sobre todo en el área del Caribe, alcanzó a los venezolanos, tras la muerte en un accidente automovilístico de un ex legionario en la Liga Mexicana y ex ligamayorista, José Castillo y el bigleaguer activo, Luis Balbuena (Anaheim).

En el percance, confirmado como un atentado criminal, perpetrado por asaltantes que echaron a la carretera una roca que provocó la volcadura del vehículo en que viajaban, sobrevivió el jugador de cuadro, Carlos Rivero, quien en 2018.1 participó en 28 juegos con los Toros de Tijuana.

Las autoridades detuvieron a cuatro hombres con las pertenencias de los peloteros, quienes se trasladaban a la ciudad de Barquisimeto, un par de horas después de disputar con los Cardenales de Lara, un encuentro contra los Leones en Caracas.

El gerente de los Cardenales, Gustavo Andrade, lo calificó de “un vil asesinato”, mientras cuestionaba: “¿Cuántas personas más en el país que no conocemos, fallecen por estas causas que pasan desapercibidas?”.

La Liga Venezolana (LVBP) suspendió la actividad de ayer viernes y declaró 3 días luto, en la recta final de su ciclo 2018-2019 que tendrá como clímax la Serie del Caribe de febrero próximo, precisamente, en Barquisimeto, estado de Lara.

El trayecto otoño-invierno ha sido trágico en territorio latino, recordando entre las bajas de ayer: Zelman Jack (1971), que murió desnucado en una caída en un bar de Guasave, y Ramón Lora (1985), en República dominicana y el hawaiano, Joe DeSa (1986), en Puerto Rico, en choques de tránsito.

Y, una historia de excepción, Baudilio Díaz, el 23 de noviembre de 1990, aplastado por una antena parabólica, en su casa, en Caracas. Y, ni hablar de las pérdidas humanas de estos tiempos, realmente en cantidades que asombran.

EL Comité de Veteranos, era “Juego de hoy”, que abarca de 1987 a la fecha, destapará este sábado a nuevos inmortales para el Salón de la Fama de Cooperstown y habrá tela de dónde cortar, de acuerdo a la talla de los presuntos.

Los ex peloteros Lee Smith, Joe Carter, Harold Baines, Orel Hershiser, Will Clark y Albert Belle, los ex mánagers Charlie Manuel, Davey Johnson y Lou Piniella, estos últimos, también ex ligamayoristas y el fallecido dueño de los Yanquis, George Steimbrenner.

No hay claros favoritos, aunque los conocedores conceden posibilidades al ex cerrador Smith (71-92, 478, 3.03) y a los carabineros Baines (.289, 384, 1628) y Albert Belle (.295, 381, 1,239), así como al empresario Steinbrenner.

En 2017, el mismo comité integrado por 16 electores, hizo justicia al ex lanzador Jack Morris y a su compañero en los Tigres de Detroit, el ex shorstop Allan Tramell, en un proceso decembrino en el que superaron a Steve Garvey, Don Mattingly, Dave Parker, Dale Murphy, Ted Simmons, Tommy John y el cubano Luis Tiant.

OBSERVACIONES.- Luego de hacer penitencia en el bullpen, el Naranjero José Samayoa (5-0, 1.67), ha ligado cinco victorias, con efectividad de 2.03, 23 chocolates y 10 boletos en 26 innings y dos tercios… Coincidiendo con el arribo del ex ligamayorista José Valverde (0-0, 4, 2.70), Andrés Ávila (2-2, 8, 3.80) perdió el paso como taponero de los Cañeros y eso lo aprovechó el dominicano para tomar la estafeta… Faltando 8 series en la segunda mitad de la LMP, el saldo de cuatro mánagers despedidos -Óscar Robles (Ciudad Obregón), Luis Sojo (Mexicali), Lorenzo Bundy (Culiacán) y Ramón Orantes (Los Mochis)- y el renunciante Joe Álvarez (Mazatlán), podría incrementarse antes del día de las “Lupitas. Pendientes.