Primer ‘milagro’ de AMLO; Interesa Titán a Arizona

Juan Alonso Juárez

CIUDAD DE MÉXICO.- En una escena de las pasadas reuniones de la Liga Mexicana en Morelia Michoacán, en noviembre del año que se va, los directivos de cuatro equipos escucharon entre incrédulos y sorprendidos, que estaban fuera, al menos por la temporada 2019.

Un mes y dos días después, Bravos de León, Pericos de Puebla, Rieleros de Aguascalientes y Algodoneros de Unión Laguna, fueron reinstalados por la asamblea del circuito más antiguo del país, 93 años, según se sabe, gracias a la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador y la abrupta aparición de capital fresco, si bien con aroma a multipropiedad.

Atrás quedaron las secuencias y declaraciones en territorio purépecha, en donde, aliados con la paranoia, se ventiló que esas plazas no podían con el paquete y que, mínimo necesitaban de un “año sabático”, para poner en orden la casa.

Ya se vio que no fue necesario, gracias a los nuevos aires que soplan en el país y en los que, quiérase o no, resaltó la virtud de la LMB para tirarse al piso en espera de que alguien la levante, hecho consumado, con un “salvador” impensado hasta no hace mucho, cuando la mayoría de quienes despachaban en Palacio Nacional y en Los Pinos, ignoraban que existía.

Así las cosas, solamente falta el calendario de juegos y el sistema de competencia que, en los preliminares a la reducción de Morelia, ofrecía cambios radicales que suponía calificación a playoffs a 12 de los 16 contendientes.

“CRITICAN, pero les gusta mucho lo gratis. Reclaman el espectáculo pero jamás han pagado por él, y no está en sus planes hacerlo en el futuro”. ¿Quién lo dijo? A) El presidente de los Dorados de Sinaloa, José Antonio Núñez. B) Enrique Gutiérrez, columnista de la política y conductor de radio en Guasave. C) Alfredo Harp Helú, dueño de los Diablos Rojos.

La respuesta: Enrique Gutiérrez, en su columna Tiempo de Opinión (líneadirectaportal.com), en un extracto de espléndido análisis sobre los pros y contras del muy probable regreso de los Algodoneros de Guasave a la Liga Mexicana del Pacífico.

SEGÚN Bob Nightengale (Usa Today), a lo más que podría aspirar Adrián González en su afán por mantenerse en Grandes Ligas, es una invitación a los campos de entrenamientos y especula con el interés de los Diamondbacks de Arizona y Cachorros de Chicago.

Ambas posibilidades tienen sustento: los Diamantes requieren de un primera base luego de negociar al primera base Paul Goldschmidt, que en 2019 dará jonrones para la causa de los Cardenales de San Luis.

Y en Chicago, “El Titán” se encontraría con el exitoso ejecutivo, Teo Epstein, quien le extendió el contrato en 2012, cuando despachaba en la oficina de los Medias Rojas de Boston y con el cual cobró más de 20 millones de dólares, entre 2012 y 2018.

TRES de tres: Siempre cercanos a ex bigleaguers aztecas de ayer y hoy, los Charros de Jalisco tendrán este día a Vinicio Castilla firmando autógrafos en el estadio Panamericano de Zapopan, previo al segundo juego de la serie contra los Cañeros de Los Mochis.

Los Leones de Yucatán tocaron extremos, botando del timón al galardonado Roberto Vizcarra—3 campeonatos en verano y uno en invierno--, para poner al imberbe Luis Carlos Rivera que empieza a escribir su historia como mánager.

Para obtener al vigente José Amador (.246, 3, 14), pero de 39 años y natural proclive a las lesiones, los Charros no tuvieron empacho en mandar a los Naranjeros de Hermosillo al joven serpentinero José Miguel Ramírez y ceder su turno (2) en el próximo draft.

OBSERVACIONES.- El número uno del top prospect de los Dodgers, el México-estadounidense Alex Verdugo, era una de las exigencias de los Indios de Cleveland, en las negociaciones que involucraban al dos veces Cy Young, Cody Kluber…Freddy García, el venezolano que lanzó para Tigres de Quintana Roo y Leones, aparece en el róster de los Tigres de Aragua, en la LVBP y en las cédulas de votación para el Salón de la Fama de Cooperstown.