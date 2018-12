COLUMNA

Tirabuzón

Mike Brito, la leyenda continúa

Juan Alonso Juárez

20/12/2018 | 00:05 AM

CIUDAD DE MÉXICO._ A sus 83 años y contando, pistola de radar, sombrero y gigantesco habano en la boca, el cubano Mike Brito se mantiene vigente como buscador de talento quasi estelar de los Dodgers de Los Ángeles.

Lo avalan más de 20 recomendados firmados que llegaron al Big Show, la mayoría mexicanos. Desde Fernando Valenzuela a Julio Urías, pasando por Karim García, Ismael Valdez, Antonio Osuna, Juan Castro, Dennys Reyes, Noé Muñoz, Víctor Álvarez y Óscar Robles.

Y los que debutaron en la gran carpa en otra empresa: Joakim Soria (Kansas City), Alfonso Pulido (Pittsburgh), Isidro Márquez (Medias Blancas), Gerónimo Gil (Baltimore), David Cortés (Atlanta), Arturo López (San Diego) y Daniel Garibay (Cachorros).

Brito, un ex receptor clase C y actor del cine mexicano en comedias de los ochenta y noventa para adolescentes y adultos, también fue mánager en la Liga Mexicana del Pacífico: Mayos de Navojoa (1980-1981), Ostioneros de Guaymas (1985-1986 y 1989-1990) y Potros de Tijuana (1986-1987).

Con los fronterizos del entonces controvertido, Jaime Bonilla, hoy senador por el partido oficial, disputó la serie final en la que mordieron el polvo frente a los Venados de Mazatlán, dirigidos por su paisano Carlos Paz.

Brito ya no se deja ver como antaño en que solía “provocar” a los reporteros, para soltar de su ronco pecho todo lo que referente a su acervo y joya “preciosa”, el “Toro” Valenzuela, pero debido precisamente a eso, su valor “documental” es recurrente para los chicos y chicas de la fuente de la nueva ola.

EL veterano jardinero, Christian Presichi, es novedad en la Liga Nicaragüense, en las filas de los Gigantes de Rivas, en un escenario en el que en el colmo de la mala suerte, Emmanuel Ávila se lastimó cuando se preparaba para su debut con los Tigres de Chinandega.

Lo de Presichi viene siendo un caso especial, conocido que el mexicalense estuvo previamente un rato en la Liga Venezolana, donde en siete juegos, bateó .250 con dos impulsadas para los Bravos de Margarita.

En la LVBP, se mantiene en el róster de los Caribes de Anzoátegui, pero con poca acción, el zurdo relevista Iván Zavala (0-0, 10.80), en tanto el todavía prospecto de los Azulejos de Toronto, Francisco Ríos, sin permitir carreras limpias en siete innings sobre, en 3 relevos, permanecía en la lista “restrictiva” de los Leones de Caracas.

“SI se firma el convenio con Grandes Ligas, nosotros no vamos a permitir que los señores González vendan peloteros a Estados Unidos”. ¿Quién lo dijo? A) El dueño al 50 por ciento de los Sultanes de Monterrey, José Maiz. B) Javier Salinas, sobreviviente ex Ceo de la Liga Mexicana. C) Roberto Manzur Galán, desde donde se encuentre, tras su retiro, voluntariamente aceptado.

La respuesta: Un nuevamente belicoso y “recargado” José Maiz, cuyo “choclo” metió en León, Guanajuato, amenazando a David, Édgar y Adrián González, sin lugar a dudas, los beisboleros del país más cercanos a quien ya sabe usted quién.

OBSERVACIONES.- El guardabosques de los Charros, Stephen Cardullo (.296, 8, 22), iba de 15-7 (.467) con 1 jonrón y 7 impulsadas en 3 juegos, desde que regresó de la lista de reserva… En un ciclo en el que tuvieron poca fortuna con los carabineros que trajeron del beisbol estadounidense, los Naranjeros despacharon a Pat Vailaka (.037, 0, 1) y se quedaron con tres “braceros” en la LMB: Francisco Peguero (.354, 4, 35), Domonic Brown (.227, 4, 17) y Dustin Geiger (.226, 4, 12)… Aunque no lo han utilizado desde el 2 de diciembre, cuando lo habilitaron para un relevo (3e, 3h,0c) frente a los Mayos de Navojoa, el coach de bullpen de los Yaquis, Pablo Ortega, aparece en el róster activo.