COLUMNA

Tirabuzón

EU y Cuba, zona libre; Magallanes en la Ldom

Juan Alonso Juárez

21/12/2018 | 00:07 AM

CIUDAD DE MÉXICO._ Es probable que muchos cubanos y cubanas sigan echándose a la mar en botes y rudimentarias balsas que con sus traqueteos, subidas y bajadas, retan las embravecidas aguas, en la búsqueda del “sueño americano”.

Pero seguramente las historias de los peloteros en esos avatares, algunos que bordearon el terror, llegaron a su fin, al menos para los que reciban el “vo.bo” de los scouts, después del histórico acuerdo entre las autoridades de la isla, Major League Baseball y la Cámara Internacional de Comercio.

Y del cual hubo preliminares en el gobierno del Presidente Barak Obama, sin llegar a algo en concreto, siempre estigmatizados por el filtro del departamento del tesoro, que ahora ni siquiera mencionaron.

De manera que, quienes tengan facultades para la conquista de los dólares se ahorrarán el peligroso trámite que, lamentablemente, seguirá siendo una opción para los que no la giren con un bat y una manopla.

INICIÓ anoche el Round Robin -todos contra todos- en la Liga Dominicana y uno de los cuatro calificados, las Estrellas Orientales de larga trayectoria, pero con sólo dos banderines, aspira a poner fin a una sequía que data de 1967-1968.

La mención parece irrelevante, pero no lo es si les cuento que son favoritos para llegar a la serie final a la que no accede desde 2010-2011, en que eran dirigidos por el mexicano Roberto Magallanes, contratado como coach de bateo y que debió entrar al quite en la recta final.

Fue el debut y despedida para Magallanes, porque tras perder por limpia (5-0) ante los Toros del Este, no ha regresado al circuito donde los estrategas nunca libran una mala racha, en cualquier estancia.

TERMINÓ la extraña aventura del ex receptor miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, Mike Piazza, por el futbol de tercera división de Italia, dejando en bancarrota al equipo AC Reggiana, que compró hace un par de años y que administraba en colaboración con su esposa y allegados.

Otra: Los Charros darán una segunda oportunidad al cubano ex ligamayorista Henry Urritia, quien viene de un verano muy movido en la Liga Mexicana: .361, 13 bambinazos y 73 impulsadas, en 88 juegos para Diablos Rojos y Guerreros de Oaxaca. En 2016-2017, bateó .185 con 1 vuelacerca y una remolcada en 8 encuentros con los tapatíos.

Una más: Tres legionarios en la Liga Mexicana, Junior Lake (Tijuana), Juan Francisco (Yucatán) y Rainel Rosario (Saltillo) compartieron el liderato de jonrones en la Liga Dominicana, con apenas 4 por cabeza.

Y, los movimientos de Dío Alberto Murillo como hombre fuerte de Águilas de Mexicali, nunca han pasado de tres mánagers en una temporada cuando las cosas no van bien y esto ha ocurrido en tres ocasiones. ¿Se aventará el tiro de botar a Félix Fermín (2-6) para imponer su propio récord?

EN seguidillas.- Inactivo nuevamente, lastimado de una pierna, el utility de los Tomateros, Luis Alfonso Cruz (.330, 6, 29) saló en las redes sociales a participar de su pronto retorno… El cátcher de reserva de Águilas, Carlos Rodríguez (.277, 4, 12), finalmente comparte la titularidad con Xorge Carrillo (.278, 2, 12), que en principio actuaba en cuatro juegos y descansaba en dos…. A partir de enero próximo, los Marineros de Seattle cambiarán el nombre a su estadio, de Safeco Field, a T-Movile Park.