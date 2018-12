COLUMNA

Tirabuzón

Robles, mánager guinda; reto poblano

Juan Alonso Juárez

CIUDAD DE MÉXICO.- Porque el beisbol, como la vida misma, da muchas vueltas, el hoy coach de banca de los Tomateros de Culiacán, Óscar Robles, volvió a dirigir, prácticamente, dos meses después de su tempranera separación del timón de los Yaquis de Ciudad Obregón.

Y fue con un triunfo sobre los Charros de Jalisco, supliendo en el último de la serie al puertorriqueño Robinson Cancel, quien recibió permiso para pasar Noche Buena y Navidad con su familia.

A Robles, usted lo recuerda, lo cesaron cuando apenas había dirigido nueve batallas (3-6) y horas después de que la tribu perdió 1-0 en 14 entradas, el 24 de octubre en la Antigua Cajeme, precisamente, frente a los Charros.

Motivos sobran para correr a un piloto, pero los esgrimidos por la directiva de los Yaquis dejó helado al ex ligamayorista, que contó a quienes más confianza tiene, que lo botaron porque la gente no estaba yendo al parque y los pocos que lo hacían no consumían cerveza. ¡Para Ripley!

ENTRE las noticias del año que se va, naturalmente, la de mayor alboroto fue la criba de la Liga Mexicana que por un mes dejó fuera a cuatro equipos de un solo golpe: Rieleros de Aguascalientes, Bravos de León, Vaqueros de Unión Laguna y Pericos de Puebla.

El resto de la historia es de sobra conocida y lo que ahora nos ocupa es el presente de los verdes de la Angelópolis, apenas campeones en 2016 y que por enésima vez cambiaron de dueño, el empresario José Miguel Bejos.

Bejos y socios prometen vida larga a los Pericos, de hecho una realidad desde su regreso en 2000—vía Aguascalientes—y se supone están al tanto de los que les espera, lidiando con una afición reacia a las grandes aglomeraciones en el muy presentable estadio Hermanos Serdán.

Hay quienes dicen que los aficionados se alejaron molestos por el modus operandi de quien decidió echar todos los huevos en una misma canasta, Gerardo Benavides Pape, pero esa es una visión muy corta del problema, conocido que la gente lleva décadas dosificando su gusto por el beisbol.

Fue así como perdieron al mencionado empresario norteño que, con su muy particular y atravesado estilo, les brindó el banderín que no ondeaba en la Angelópolis desde 1986 y, tiempo atrás, dejaron ir para siempre y tras varios encuentros y desencuentros, a Jaime y Vicente Pérez Avellá.

Padre e hijo, portadores de los Pericos protagonistas de principios de los setenta y los Angeles campeones de 1979 y del 86 en que pagaron una especie de manda, sacándose de la manga a los memorables Ángeles Negros.

Aquella camada de Willie Aikens, Dave Stockstill, Don Carter, Guillermo “Tiburón” Rodríguez, Orlando Sánchez, Miguel Ángel Castelán, Víctor Quintero, Jorge Luis Hernández, Jesús González, Jaime Orozco, Germán e Isaac Jiménez Jiménez y varios más que tras el verano de 1987, se los llevaron a Guadalajara.

OBSERVACIONES.- Prendidos del tanque de oxígeno que, contra todos los pronósticos, tomaron en Hermosillo, Águilas de Mexicali, echarán su resto a partir de mañana en Ciudad Obregón y en el cierre del calendario en casa, contra un rival directo, Cañeros de Los Mochis… El jardinero de los Charros, Carlos Figueroa (.349, 0, 11), finalmente dio el estirón en la LMP y aunque no acumula los turnos oficiales para aparecer en el top ten, nadie le quitará lo “bailado”. En sus pasados 10 juegos, acumuló un rumboso .477 (44-21), con 11 anotadas y 2 empujadas.