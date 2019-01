COLUMNA

Tirabuzón

Jaime García venció las lesiones para triunfar

Juan Alonso Juárez

CIUDAD DE MÉXICO._ El retiro de Jaime García, anunciado en un lugar impensado hasta hace algunos años -el Estadio Sonora-, no pasó inadvertido en Estados Unidos, donde medios electrónicos , impresos y los de moda, dedicaron espacios al zurdo que decidió irse a los prematuros 32 años.

“Toda mi vida estuve lesionado”, dijo García, sintetizando en 5 palabras lo duro que le resultó sobreponerse a las averías físicas para cimentar una sólida trayectoria, la tercera mejor en el Big Show para un abridor azteca, detrás de Fernando Valenzuela y Teodoro Higuera.

Alcanzó metas en la mente de cualquier bigleaguer que se respete, incluido un anillo de Serie Mundial, en 2011 como activo de los Cardenales de San Luis, tirando en gran forma en dos aperturas contra los Rangers de Texas, aunque en ambas no tuvo decisión, con 1.80 en carreras limpias.

García firmó un perfomance de 70-62 y efectividad de 3.82 en 10 campañas, 8 de ellas con los “Pájaros Rojos” (62-45, 3.57), quienes nunca imaginaron que al dejarlo fuera de sus planes tras el ajetreo 2016 (10-13, 4.67), lo empujaban a una existencia errante por los diamantes.

Tanto, que entre 2017 y 2018, la rindió para cinco organizaciones -Atlanta, Mellizos, Yanquis, Azulejos y Cachorros-, después de firmar por un año y la cifra más alta de su vida útil en una campaña, 12 millones de dólares, cortesía de los Bravos.

De acuerdo a Elias Sport, su recorrido de 2017 por Atlanta, Nueva York y Minnesota, en julio, convirtieron al egresado de la Liga Treviño Kelly de Reynosa, Tamaulipas, en el primero de la historia en lanzar para tres equipos en 15 días.

Los Bravos, para quienes compiló 4-7 y 4.30 en carreras limpias en 18 inicios, lo cambiaron a los Mellizos (1-0, 4.05) el 24 de julio y éstos lo trasladaron a los Yanquis (0-3, 4.82), el 30 del mismo mes.

García, de los contados ligamayoristas aztecas que no pasó por el filtro de la Liga Mexicana, debutó en las Mayores el 11 de julio de 2008 en Pittsburgh (2e, 1h, 2k, 1b), en una blanqueada combinada de los Cardenales que ganó Kyle Loshe (7e, 6h, 1b, 3k).

Y en su última aparición, el 1 de octubre de 2018 en el Wrigley Field de Chicago, trabajó el noveno inning (1e, 2h, 0c) de la batalla de desempate en la que los Cachorros mordieron el polvo, 3-1, versus Cerveceros de Milwaukee.

“SE trata del legado de nuestro padre y hay que darle a esta afición campeonatos”. ¿Quién lo dijo? A) Héctor Ley López, presidente de los Tomateros de Culiacán. B) Emilio Azcárraga Jean, dueño de Televisa y Águilas del América. B) El presidente de los Venados de Mazatlán, Antonio Toledo Ortiz.

La respuesta: Héctor Ley, quien en el enlace generacional en la exitosa patente, es omiso en línea directa. Porque, efectivamente, Juan Ley Fong fue el fundador en la Liga del Noroeste y bajo su égida se logró el primer banderín en la entonces Sonora-Sinaloa, en 1966-1967. Pero el esplendor se logró con Juan Manuel Ley López.

EN seguidillas.- El debutante de los Charros, el relevista el ex bigleaguer Mike Broadway (2-1, 1, 0.87), un cheque al portador en el rol regular, sufrió deslices en la serie frente a los Tomateros, pero fue uno de los que silenció a los culichis en el sexto desafío (1e, 1h, 0c, 1k)… Por si les interesa, entérese que el estadio de los Gigantes de San Francisco, ahí donde los panorámicos macanazos de Barry Bonds espantaban a la fauna marina, dejó de llamarse AT& Park. En la marquesina se leerá ahora: Oracle Park… El ex legionario de los Olmecas de Tabasco, Eric Almonte, es el nuevo líder de la asociación de jugadores de República Dominicana. Sustituye al famoso ex serpentinero, Mario Soto, quien se había eternizado en el cargo.