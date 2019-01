COLUMNA

Tirabuzón

La invernal boricua, quebrada; Charros y Martin

Juan Alonso Juárez

12/01/2019 | 00:05 AM

CIUDAD DE MÉXICO._ ¿Puede una liga de beisbol profesional subsistir sin el apoyo de sus aficionados? La Roberto Clemente de Puerto Rico lleva algún tiempo operando en esas condiciones y así seguirán pues no piensan claudicar.

El circuito, que en estos momentos disputa sus playoffs -round robin- con tres equipos, acaba de hacer un desgarrador corte de caja de su torneo regular, reportando una recaudación total de 56 mil 504 aficionados, para un promedio por función de 869 espectadores.

Las causas son de sobra conocidas, entre ellas, lo selectivo de una potencial clientela que llena el estadio Hiram Bithorn de San Juan cuando Major League Baseball lleva su espectáculo y su incapacidad para atraer a los jóvenes, cuyas emociones primarias por la actividad lúdica andan en diversos escenarios naturales.

De acuerdo al presidente de la LBPRC, Juan Antonio Flores, la edad promedio de sus pocos parroquianos es de 50 años, lo que ciertamente no dista mucho de lo que se aprecia en las gradas de establecimientos vecinos, incluyendo LMP y LMB, según encuestas.

Aunque en la “isla del encanto”, la situación en medio del clamor por el total abandono es cosa seria, expuestas sus miserias con implacable brusquedad, en un ámbito que todavía en los noventa tuvo su esplendor.

CAÑEROS y Yaquis de Ciudad Obregón no medían fuerzas en postemporada, desde la serie final 2002-2003, en que se coronaron los verdes por tercera vez en su historia, en cinco batallas. La tribu aventaja 4-2, incluso un contundente 4-0, en semifinales de 2010-2011.

Otra: Venados de Mazatlán y Charros de Jalisco tienen un antecedente en playoffs y es favorable a los tapatíos que ni se despeinaron para despachar a los rojos del puerto, en primera ronda, 4-0, en enero de 2015.

Una más: Los Charros disputarán su tercera semifinal y aspiran a su segunda serie por el título absoluto en sus primeras cinco temporadas en el establecimiento costeño, no calificando en la 2016-2017.

Y, el sorpresivo refuerzo de los Charros, Rafael Martin (Hermosillo), independientemente de sus recursos probados y certificados, denota el afán de la directiva por agregar legionarios de raíces jaliscienses, conocido que los padres del relevista nacieron en Tepetitlán, en los altos de Jalisco.

“ESTOY tranquilo. Los nervios no me traicionarán”. ¿Quién lo dijo? A) AMLO, en las mañaneras y nocturnas del drama gasolinero. B) El neoyorquino de origen puertorriqueño, Édgar Martínez. C) Jorge Cantú, tras ser presentado por los Diablos Rojos.

La respuesta en caliente: El ex bateador designado de los Marineros de Seattle, Édgar Martínez, en espera del anuncio de los elegidos para el Salón de la Fama de Cooperstown, el venidero jueves 22 del mes en curso.

El optimismo de Martínez se justifica por lo bien que va su candidatura, la décima y última, ya que en el último corte de caja, 162 boletas publicadas que implican el 40 por ciento del total de electores, tenía un 90.7 por ciento de las preferencias.

El ex cerrador panameño de los Yanquis de Nueva York, Mariano Rivera, continúa imparable sumando adeptos al 100 por ciento, escoltado también por los ex lanzadores Roy Halladay (93.9%) y Mike Mussina (81.8%).

OBSERVACIONES.- Los Yaquis pretenden una segunda corona después de meterse a semifinales como “mejor perdedor”. En 2012-2013, cayeron 4-3 ante los Algodoneros de Guasave y luego se inspiraron, arrollando 4-1 a los Tomateros de Culiacán y 4-0 a Águilas de Mexicali… De las combinaciones posibles en la serie final, si avanzan los Charros, serán inéditas contra Yaquis o Cañeros.