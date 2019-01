COLUMNA

Tirabuzón

Charros y Cañeros por el remate; Casey Coleman

Juan Alonso Juárez

CIUDAD DE MÉXICO._ Los Charros de Jalisco van a partir de hoy lunes por otras tres noches de playoffs en el Panamericano de Zapopan, en el entendido, naturalmente, que la fiesta podría quedar en dos, si como en 2015-2016 en la llamada repesca, consiguen la barrida sobre los Venados de Mazatlán.

Aun sin los ingredientes para el gran guisado, porque el beisbol debe respetarse, se percibe a los Venados en la “olla” luego de las dos blanqueadas en el Teodoro Mariscal. Pero nadie se muere en la víspera y menos los rojos del puerto que han creado fama de “aguafiestas” con el yucateco Juan José Pacho en el mando.

Por su parte, los Cañeros de Los Mochis y su aureola de equipo del destino, llegarán al estadio sin nombre de los Yaquis de Ciudad Obregón con una ventaja (2-0) que, en el peor de los casos, suponiendo una reacción de la tribu, les garantiza la vuelta a casa.

Los Yaquis, que en la serie contra Mazatlán estuvieron arriba 2-0, han perdido 6 de sus pasadas 7 batallas en la postemporada 2019, casualmente, después que la LMP destapó a Sergio Gastélum como ganador del trofeo Benjamín “Cananea” Reyes, reservado al Mánager del Año.

EL cuarto galardón a lo más destacado de la Liga Mexicana del Pacífico en la edición en curso “Caliente.mx”, tampoco fue un trámite complicado para los expertos del rumbo: Casey Coleman (3-0, 22, 1.24), Relevista del Año (Isidro Márquez), en una de las exhibiciones más espectaculares en la especialidad en los últimos años, en el bullpen de los Tomateros de Culiacán.

La actuación de Coleman, el tercero de una dinastía de lanzadores en el Big Show, rayó en la perfección y en la recta final cuya cronología siempre coincide con las fiestas decembrinas, hasta se dio el lujo de botar el récord de salvamentos, viajando a Estados Unidos para la convivencia familiar de Noche Buena y Navidad.

Quedó a un rescate de la marca establecida por su paisano Mark Zappelli (Ciudad Obregón), en el ciclo 1990-1991 y que empató el cerrador de los Cañeros que entonces se abría paso en la pelota estadounidense, Andrés Ávila, en 2015-2016.

EL “culichi” Marco Carrillo (0-1, 1.69) perdió 3-1 en su segunda salida en el round robin de la Lidom, para los Leones de Escogido, pero sin que le estropearan el “plumaje” (5e, 6h, 2c, 1b, 5k), las Estrellas Orientales que van rumbo a la final por el título.

Otra: La única rayita de los melenudos que juegan en Santo Domingo la mandó al plato el debutante José Manuel Orozco (.400, 0, 2) con un doble en el séptimo inning, su único imparable en tres turnos.

Una más: en la Liga Venezolana, el zurdo Alex Delgado (6e, 4h, 4c, 0b, 6k) no tuvo decisión abriendo brecha por los Leones de Caracas, que dieron un paso adelante en la semifinal que disputan a los Caribes de Anzoátegui.

Y, Manny Barreda fue atrancado en su debut con los Caribes de Anzoátegui, explotando en el segundo inning (1.1, 6h, 4c) ante los Leones de Caracas, mientras su coequipero Mario Meza recetó dos argollas, sacando por la vía del ponche 4 de los seis outs, cediendo un hit.

“MI cuerpo ya no funciona y ya no hay pasión”. ¿Quién lo dijo? A) La Princesa Lea, quien en su esplendor provocaba aullidos con su numerito en una gigantesca copa champañera. B) El ahora ligamayorista en retiro, Jaime García. C) Raúl González, ex marchista de fama y ex presidente de la LMB, desde donde quiera que se encuentre.

La respuesta: Jaime García, en su recuento final de una trayectoria en Grandes Ligas en la que, según Baseball Reference, acumuló ganancias superiores a los 50 millones 337 dólares, menos impuestos.

OBSERVACIONES.- Sembrado como un estratégico noveno bat de los Cañeros, el americano Jonatan Jones ha pegado hits en siete de los 8 juegos del playoffs, con un acumulado de 26-8 (.286), incluidos 1 jonrón, 4 dobles, 7 impulsadas y 5 anotadas… Detrás de la eliminación de los “Caballeros Águilas”, en Mexicali inició la limpia en la oficina y ahora buscan reemplazo para el sinaloense Alejandro Ahumada en la gerencia deportiva. Asimismo, no renovaron contrato al asesor especial, Jesús Sommers, quien suena para el timón de los Tigres de Quintana Roo.