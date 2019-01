COLUMNA

Tirabuzón

Reyes y Roberson en la final de la Lidom

Juan Alonso Juárez

17/01/2019 | 00:07 AM

CIUDAD DE MÉXICO._ La eliminación de los Tigres de Licey y Leones de Escogido desvaneció la participación de la mayoría de los aztecas en la fuerte Liga Dominicana, excepto el pítcher David Reyes, quien será protagonista en la serie por el título con las Estrellas Orientales.

Al diestro de Águilas de Mexicali, que registró 1-0 y 0.00 en dos aperturas en el Round Robin (10e, 5k, 0b) para Escogido, lo tomaron de refuerzo en el reclutamiento de ayer y en el cual su coequipero en la Liga Mexicana del Pacífico y allá, el naturalizado Chris Roberson (.326, 0, 3), fue seleccionado por los Toros del Este.

El remanente, venía de vuelta: los lanzadores Javier Solano, Marco Carrillo y Héctor Galván y el receptor Xorge Carrillo y un caso especial, el jardinero José Manuel Orozco, quien contra el escepticismo que provocó su ciertamente sorpresiva contratación, justificó su arribo a la Lidom.

Orozco bateó .333 (15-5), incluidos 2 dobles y un triple, con 3 remolcadas en cuatro juegos con Leones de Escogido que perdió la oportunidad de disputar la serie final en un juego de desempate, frente a los Toros.

PURAS especulaciones respecto a los mexicanos agentes libres y de cuya lista, hasta ayer, solamente habían firmado el relevista Joakim Soria, por un año con los Atléticos de Oakand y el utility que ahora probará suerte en las filas de los Dodgers de Los Ángeles, Daniel Castro.

Sobre los demás, circulan versiones que suponen interés de los Mets de Nueva York por Marco Estrada (7-14, 5.64), Diamantes de Arizona y Tigres de Detroit por el Titán Adrián González y Nacionales de Washington por el convaleciente, Miguel Ángel González (0-3, 12.41).

Sergio Romo, Yovani Gallardo, Jorge de la Rosa, Óliver Pérez y Fernando Salas esperan la llamada de sus respectivos apoderados, aflicción de la que ya es ajeno Jaime García, tras optar por el retiro luego de su breve “tour” de despedida con los Naranjeros de Hermosillo.

TRES de tres: Invicto en 5 aperturas del calendario regular con los Yaquis que lo rescataron del desempleo, Francisco Rodríguez (3-0, 1.67) ganó anteanoche a los Cañeros de Los Mochis en Ciudad Obregón (5.1, 2h, 0c, 3b, 1k), después de dos derrotas en la “repesca” versus Venados de Mazatlán.

La espera ha sido larga, casi cuatro años --lapso en el que en la LMP se construyeron los parques de Culiacán y Ciudad Obregón y en la LMB se remodeló el de Monterrey--, pero parece que ahora sí va el estadio Alfredo Harp Helú de los Diablos Rojos.

Chris Duncan, el ex bigleaguer que en 2005-2006 jugó con los Venados, dejó su empleo como comentarista de radio, para continuar su lucha contra un cáncer cerebral, detectado en 2012. Es hijo de Dave Duncan, ex cátcher de Grandes Ligas, coach de pitcheo de los Cardenales de San Luis y mánager de Águilas de Mexicali (10-20) en 1979-1980.

“HACÍA que le tirara al menos 13 rectas sobre 95 millas… Hacía que me enojara porque no podía ponerlo out”. ¿Quién lo dijo? A) Fernando Valenzuela, recordando sus duelos con Héctor Espino en la LMP. B) El dominicano Pedro Martínez, 3 veces Cy Young e inmortal del Salón de la Fama. C) Nolan Ryan, el hombre de los siete juegos sin hit ni carrera en su trayectoria en Grandes Ligas.

La respuesta en caliente: Pedro Martínez, quien no se andaba por las ramas como fajador del montículo, avalando la probable elección del puertorriqueño Édgar Martínez, al recinto de los inmortales de Cooperstown.

De acuerdo a los votos publicados, casi al 50 por ciento de las papeletas, Martínez podría convertirse en el primer bateador designado de tiempo completo en el museo que la próxima semana tendrá nuevos miembros.

OBSERVACIONES.- “¡Otro golpe a la afición!” Encabezado del periódico el Zócalo de Saltillo, dando cuenta del cambio del lanzador Héctor Daniel Rodríguez, a los Acereros. ¿Cuáles los otros? Los virtuales de Joey Meneses y Fernando Salas, también enviados a Monclova, pero que a corto plazo, al menos el primero, que jugará en Japón, no eran contemplados para los Saraperos… El tercera base nicaragüense que este invierno estuvo con los Yaquis, Chelsor Cuthbert, aceptó iniciar el 2019 en la sucursal AAA de los Reales de Kansas City, Omaha. AAA. Firmado por un año y 800 mil dólares, en días pasados fue colocado para asignación.