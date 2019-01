COLUMNA

Tirabuzón

Día de Mariano Rivera; Harper y Machado

Juan Alonso Juárez

CIUDAD DE MÉXICO.- Con 200 de las 412 papeletas distribuidas entre los miembros del Comité elector publicadas, finalmente hoy se conocerá a los nuevos inmortales del Salón de la Fama de Cooperstown.

A escoger, de acuerdo a las preferencias espontáneamente reveladas, entre el panameño Mariano Rivera (100%), Roy Halladay (92.5%), Édgar Martínez (90.5%) y Mike Mussina (81.2%), que son los favoritos.

Y de un segundo grupo en el que destacan los ex lanzadores Curt Schilling (72.5%) y Roger Clemens (71.5%) y el líder jonronero de todos los tiempos, Barry Bonds (71.%), el ex torpedero venezolano Omar Vizquel (37.3%) y los ex aporreadores dominicanos Manny Ramírez (26.5%) y Sammy Sosa (13%).

El destape se hará por la tarde y a decir de los expertos, la actual tendencia debe prevalecer a pesar de que se desconocen los votos de 212 electores, dando por descontado que Rivera y “escoltas”, serán entronizados el domingo 22 de julio.

Y a su lado, el ex cerrador Lee Smith y el ex jardinero Harold Baines, electos en diciembre 2018 por el Comité de Veteranos, era “juego de hoy”, que los rescató de la ignominia a la que los mandaron los duros periodista asociados.

“PREOCUPA que Bryce Harper y Manny Machado no hayan firmado”, decía un encabezado visto en la red. Qué se preocupen sus respectivos agentes, en el caso del primero, el famoso Scott Boras, que se ha hecho feliz así mismo y a muchos hogares consiguiendo grandes contratos.

Lo que a usted y a nosotros interesa, sin caer en la ansiedad o algo parecido, desde luego, es la suerte de los agentes libres aztecas en el círculo de espera, aunque en la situación del relevista Sergio Romo, en acción en la serie final de la Liga Mexicana del Pacífico, con los Charros de Jalisco.

Los lanzadores Marco Estrada, Yovani Gallardo, Óliver Pérez, Jorge De la Rosa, Miguel Ángel González y Fernando Salas y el primera base Adrián González, que busca una revancha, acompañan a Romo en la extensa lista encabezada por Harper y Machado, que aspiran a acuerdos jamás firmados.

EL veterano receptor Iker Franco es el único sobreviviente activo en el roster de los Yaquis 2019, del tricampeonato de la tribu, entre 2010 y 2013, bajo el mando del dominicano Eddie Díaz, que por cierto, volvió al redil este invierno en la faceta de asesor.

Uno más que aportó para aquella hazaña, el jardinero Sergio Contreras, aparece en la lista de reserva y un tercero, el lanzador Javier Arturo López, llegó procedente de Los Mochis para 2012-2013, cuando se consumó lo que en la pelota invernal, etapa Liga de la Costa del Pacífico, también lograron los Venados de Mazatlán (1952-1955).

Franco, contra lo que pudiera pensarse a sus casi 38 años—los cumplirá el próximo 3 de marzo--, no es el de mayor edad presente en la serie final, sino el bateador designado de los Charros, José Amador, quien en agosto ajustará 39.

ENTRE suspensivos.- Los Yaquis, que en 2015 cambiaron a Mazatlán a un casi desconocido Esteban Quiroz, no desaprovecharon la oportunidad de tener nuevamente en su elenco al hoy cotizado prospecto de los Padres de San Diego y que este invierno debutó con los Cañeros… Para el anecdotario: el refuerzo de los Charros, el pitcher Manny Barreda, oficialmente llegó de los Tomateros de Culiacán, para quienes rindió 5-3 y 2.65 en carreras limpias en 12 juegos. Pero en la práctica lo hizo directamente desde Venezuela, donde solamente tuvo una apertura para los Caribes de Anzoátegui (1.1e, 6h, 4c, 3l, 1k), versus Leones de Caracas y no registró decisión… No deja de sorprender, pese a que es de todos los años, que en plena serie por el título, los equipos del área del Caribe sigan reclutando peloteros. Los Toros del Este, abajo 1-2 ante las Estrellas Orientales, en la Lidom, agregaron a sus filas a dos ex legionarios en la LMP: el colombiano Reynaldo Rodríguez y el dominicano Luis Jiménez (Hermosillo).