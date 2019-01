COLUMNA

Tirabuzón

Los Algodoneros tocan la puerta

Juan Alonso Juárez

CIUDAD DE MÉXICO._ Cuando los aficionados de Guasave vieron partir a Guadalajara a sus Algodoneros, en 2014, nunca imaginaron de parte de quién les caería de rebote el regreso del beisbol profesional y, menos, que una mujer famosa de talla internacional sería la portadora de la buena noticia.

A casi 4 años del anuncio de la mudanza a Jalisco, este domingo, por ahí después de la una de la tarde -tiempo del Pacífico-, de viva voz del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la gente de la pelota del cuarto municipio en importancia en Sinaloa espera escuchar lo que anhela y que ya adelantó la directora del deporte en el país, la ex medallista olímpica y ex campeona mundial de atletismo, Ana Gabriela Guevara.

La cita es en el propio escenario de los hechos, el estadio Francisco Carranza Limón, donde, sin saberlo, una noche de enero, los Algodoneros se despidieron derrotando a los Naranjeros de Hermosillo, en el quinto juego del playoff que terminaron perdiendo en seis batallas.

TRES de tres: La sentida ausencia del primera base Paul Goldschmidt, quien firmó con los Cardenales de San Luis, tienen a los Diamondbacks de Arizona en la puja por Adrián González, también en el radar de los Tigres de Detroit y Reales de Kansas City.

Detrás del lanzador de los Venados de Mazatlán, Eduardo Vera (Pittsburgh), el jugador de cuadro de los Cañeros de Los Mochis y refuerzo de los Yaquis, Esteban Quiroz (San Diego), se convirtió en el segundo mexicano fuera de róster invitado al Spring Training. En 2018, estuvo en las prácticas de los Medias Rojas de Boston.

Los recién coronados en Puerto Rico, Cangrejeros de Santurce, es la patente con más títulos en la Serie del Caribe (5), después de los dominicanos Tigres de Licey (9), aunque no ganan un clásico de febrero desde el 2000, en Santo Domingo.

“SERÍA genial coronarse también por la gente de Guasave, no sólo por los de Jalisco, también por ello sería una doble satisfacción”. ¿Quién lo dijo? A) El coach de banca de los Charros, Alfonso “Houston” Jiménez, ex jugador y ex mánager de los Algodoneros. B) José Manuel Rodríguez, segunda base y capitán de los Charros que no olvida sus querencias. C) El propietario de los Algodoneros cuando se fueron, Jaime Castro Parra.

La respuesta en caliente: José Manuel Rodríguez, el tres veces Jugador Más Valioso de la Liga Mexicana del Pacífico, en medio del clamor por el primer título para la franquicia en Guadalajara, a 47 años de la única conquista en territorio sinaloense.

EN asuntos de revistas del corazón: Tim Tebow, el ex jugador de futbol americano y a los 31 años maduro prospecto de los Mets de Nueva York, se comprometió en matrimonio con la ex Miss Universo 2017 sudafricana, Demi-Leigh Nel-Peter.

No hay fecha de la boda, pero se supone que eso debe esperar para después del ajetreo en camino y en el que el jardinero tiene tan pronto como el mes próximo, la prioridad de los entrenamientos primaverales.

Tebow bateó .273 con 6 jonrones y 36 impulsadas en AA en 2018 y la idea, salvo que se las comiera ardiendo en el Spring Trainning, incluidos los juegos de exhibición, es que arranque en la filial AAA, en Las Vegas.

OBSERVACIONES.- Descontrolado y probablemente nervioso, Javier Solano (3.2, 6h, 4c, 4b, 1k) escapó ileso de milagro, ayer, en su primera apertura en la serie final de la Liga Venezolana, para los Leones de Caracas, que evitaron la barrida, imponiéndose 8-4 a los Cardenales de Lara (3-1)… Los Atléticos de Oakland ratificaron a Juan Navarrete como coordinador de infield en ligas menores… Con esa labor pero en todos los niveles, se estrenará Juan Castro con los Filis de Filadelfia.