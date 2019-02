COLUMNA

Murió el Yaqui Ríos; cátcher azteca con Marlins

Juan Alonso Juárez

02/02/2019

CIUDAD DE MÉXICO._ Murió Alfredo “Yaqui” Ríos, ex segunda base, ex mánager de larga trayectoria en la Liga Mexicana y Liga Mexicana del Pacífico y a quien entronizaron en el Salón de la Fama de Monterrey en 1990. Su deceso, a los 86 años, ocurrió en su natal Guaymas, Sonora.

En la LMB, donde jugó 12 de sus 16 campañas para Sultanes de Monterrey, bateó .290 con 46 jonrones y 715 empujadas y en la LMP, .279, 15 vuelacercas y 303 producidas en 13 temporadas, 11 con los Ostioneros, sumando entre ambas ligas, 2 mil 995 imparables.

Dirigió en la costa a Ostioneros, Algodoneros de Guasave, Mayos de Navojoa, Yaquis de Ciudad Obregón y Águilas de Mexicali, con estos últimos, disputando la serie final de 1984-1985, en la que perdieron en casa los juegos seis y siete contra los Tomateros de Culiacán.

En verano, estuvo en el mando de Acereros, Algodoneros de Unión Laguna, Rieleros de Aguascalientes y Saraperos de Saltillo, registrando 222-288 y cuyo máximo logro fue la serie final del norte en 1986 con Monclova, que cayó en seis juegos frente a Sultanes.

DESPUÉS de la tempestad viene la calma, diría el clásico. En su “mañanera” de ayer en Palacio Nacional, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, ya no habló de lo que le apasiona tanto, el beisbol, dando un respiro a todos.

Incluso a los y las que “ven moros con tranchetes”, suponiendo un derroche de recursos públicos en la pelota profesional, como si no supieran, por ejemplo, que el ex banquero Alfredo Harp Helú, a punto de llegar a Guasave, lleva años perdiendo dinero con los Diablos Rojos y Guerreros de Oaxaca.

De cualquier modo, previo al Día de la Candelaria, hubo gritos y pataleos por doquier, por la descalificación de México para los Juegos Panamericanos, en la eliminatoria de Brasil, donde la selección (2-1) encomendada al experimentado Enrique Reyes, quedó out en el runs average, superada por República Dominicana (2-1) y Nicaragua (2-1).

EL cátcher de los Charros de Jalisco, Santiago Chávez, se agregó a la lista de aztecas fuera de róster invitados al Spring Training, en el caso del coahuilense no contemplado para la Serie del Caribe, por los Marlins de Miami.

Chávez, sobrino de Carlos (QEPD) y Alejandro Treviño, firmó como agente libre durante el otoño con la organización en la que mueve los hilos Dereek Jeter, luego de seis años en las menores de los Atléticos de Oakland.

En 2018, el hijo del aquel ex shorstop de los setenta, Guadalupe Chávez, estuvo en clase A avanzada y AA de los A’s, promediando .241 con 3 jonrones y 16 impulsadas, siendo su fuerte, la defensiva.

Hasta ahora, aparte de Chávez, también fueron convocados a los ensayos que inician en un par de semanas para receptores y lanzadores, el utility de los Dodgers de Los Ángeles, Daniel Castro, el pítcher yucateco Eduardo Vera (Pittsburgh) y el jugador de cuadro Esteban Quiroz (San Diego).

OBSERVACIONES:- El coach Roberto Méndez y el asesor Roberto Castellón son los únicos sobrevivientes en el plantel actual de Jalisco, de aquellos Charros campeones de 1971 en la Liga Mexicana y que son referente obligado por levantarse de un 0-3 en la final ante los Saraperos de Saltillo en la serie final… De los varios mexicanos que estuvieron como refuerzos en Venezuela (LVBP) y República Dominicana (Lidom), solamente llamaron para la Serie del Caribe al pítcher zurdo Alex Delgado, aunque fue registrado como Efrén Delgado… Sergio Romo y Will Oliver no están con los Charros que todavía hoy tendrán práctica en Zapopan, pero no son bajas. Ambos alcanzarán a la delegación azteca en Panamá.