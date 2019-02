COLUMNA

Tirabuzón

Toros tendrán un trabuco detrás del plato

Juan Alonso Juárez

22/02/2019 | 00:05 AM

CIUDAD DE MÉXICO._ En el colmo de la “avaricia”, los Toros de Tijuana presentan en su proyecto de róster 2019 a tres receptores de primera línea: Xorge Carrillo, Gabriel Gutiérrez y el venezolano Juan Apodaca, quien está de vuelta tras un año en las filas de los Tecolotes de los Dos Laredos.

Los tres, titulares indiscutibles, en Liga Mexicana del Pacífico los dos primeros, y el importado en la pelota de su país, harán, suponemos, más placentera la vida al joven mánager Óscar Robles, si bien tendrá que decidirse por uno para el quehacer del diario.

En los tiempos de Pedro Meré que ahora anda por Monclova, el veracruzano se inclinó por Apodaca, mientras que en 2018.2, el puertorriqueño Lino Rivera lo hizo por Carrillo, a quien Robles ratificó cuando entró al quite el 6 de agosto.

Gutiérrez viene de un invierno de cero lesiones que han sido su némesis, estando de planta en 45 de los 68 juegos de los Charros de Jalisco (.292, 4, 22), así como en playoffs, serie final y Serie del Caribe, por encima de la promesa de los Marlins de Miami, Santiago Chávez, el experimentado Eric Rodríguez y el internacional Sebastián Valle.

DE acuerdo a Prospect Digest, el versátil Isaac Paredes es el tercer prospecto de los Tigres de Detroit, por debajo de los lanzadores Casey Mize (1) y Matt Manning (2) y de los cuales, sólo el número uno está entre los invitados al Spring Training, fuera de róster.

Paredes registró su mejor desempeño en 2018, .259, 12 jonrones y 48 empujadas en 84 juegos para Lakeland, sucursal en clase A avanzada y .321, 2 bambinazos y 22 remolcadas en 39 con Erie, en la Liga del Este AA.

Adelantos que exhibió en la LMP, según cifras de .238, 4 palos de vuelta entera y 23 impulsadas en 43 desafíos con los subcampeones Yaquis de Ciudad Obregón y que confirmó en la postemporada, sobre todo, en la serie final (.368, 1, 4) que la tribu perdió frente a los Charros.

“SIEMPRE he actuado… como un buen padre de familia”. ¿Quién lo dijo? A) Mariano Rivera, todavía de fiesta por su elección unánime al Salón de la Fama de Cooperstown. B) El actor Sergio Goyri, quien no se la acaba luego de sacar lo peor de su “repertorio” contra la actriz del momento, Yalitza Aparicio. C) Fausto Daniel Castro, ascendente cronista de radio guasavense, quien deshoja la margarita rumbo al 2019-2020: ¿Charros o Algodoneros?

La respuesta en caliente: Mariano Rivera, de vuelta a Panamá, para atender de cuerpo presente una demanda por “alimentos” para sus dos hijos fuera de matrimonio.

TRES de tres: Fernando Valenzuela fue de los más solicitados para la fotografía en los pasillos y corredores del nuevo Salón de la Fama del Beisbol Mexicano en Monterrey, hasta por algunos directivos de la LMB, con quienes ciertamente convive poco en su rol de propietario de los Tigres de Quintana Roo. Eso es asunto de Fernando Valenzuela Burgos.

¿Por qué si Jorge de la Rosa (0-2, 1, 3.38) estuvo espectacular como refuerzo de los Cachorros de Chicago (0-0, 1sv, 1.29 pcla, 20k y 8b, en 21 e), ha tardado tanto para encontrar acomodo? Convenimos en que Yovani Gallardo (8-8, 6.39), Fernando Salas (4-4, 4.50) y Miguel Ángel González (0-3, 12.41) generan dudas, pero no el zurdo que brilló en la faceta de abridor en Colorado.

Los Saraperos de Saltillo salieron a la cola para presentar en sociedad a sus nuevos dueños, gerente deportivo y mánager y la gente del rumbo no se podrá quejar, después del ostentoso evento de ayer. El grupo encabezado por el empresario, César Cantú , “enganchó” a un operador del calibre de Roberto Magdaleno y al mánager del momento, Roberto Vizcarra.

ENTRE suspensivos.- Operaron del brazo derecho a Sebastián Elizalde y nadie se hizo responsable públicamente. Ni Tomateros, ni Sultanes, ni los Rojos de Cincinnati, que lo requirieron nuevamente… En Guasave brincan de gusto por el anuncio del CP Alfredo Harp Helú de que se hará cargo de la remodelación del estadio Francisco Carranza Limón, estrenado hace 48 años y que en todos estos años sólo ha sido objeto de algunas modificaciones, concretamente, en las tribunas de “sombra”... A propósito, la casa de los Toros, conocida popular y gratuitamente, del “Cerro Colorado”, tendrá su tercera razón social comercial: “Chevron”. Previamente vendieron esos derechos a las marcas Calimax y Gasmart.