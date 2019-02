COLUMNA

Tirabuzón

Un mánager, dos coaches y un ejecutivo

Juan Alonso Juárez

24/02/2019 | 00:04 AM

CIUDAD DE MÉXICO._ Encabezados por el mánager de los Medias Blancas de Chicago, Ricardo Rentería, cuatro mexicanos más se encuentran en el spring training de Grandes Ligas dentro de los cuerpos técnicos en Florida y Arizona, en tanto seis tienen trabajo en las menores que pronto entrarán en acción.

El estratega de la doble nacionalidad y piloto de la selección mexicana en el Clásico Mundial 2013, va por su tercera temporada con los “patiblancos” y cuarta de su carrera que ha desarrollado en Chicago, donde debutó en 2014 con los Cachorros (73-89).

La vigencia Rentería no obstante un global (202-289) que incluye 100 derrotas y 62 victorias en 2018, no debe sorprender, conocido que en los proyectos de los americanos, salvo excepciones, las culpas y los aciertos las cargan todos.

Antonio Pérezchica, tijuanense ex bigleaguer encargado del tráfico en la línea de la tercera base de los Diamondbacks de Arizona, fue confirmado para su tercer verano al hilo por el mánager Torey Lovullo, y el ex cátcher Rodrigo “Rod” Barajas estará cerca del mánager Andy Green, en la banca de los Padres de San Diego.

Otros aztecas en similares roles: los tocayos Juan Castro y Juan Navarrete, respectivos coordinadores de infield de los Filis de Filadelfia y Atléticos de Oakland; Roberto Magallanes, coach de banca de los Bravos de Gwinnett (AAA) y el debut de Alfredo Amézaga en la faceta de instructor en sucursales de Atlanta.

Los también ex ligamayoristas, Élmer Dessens y Rigoberto Beltrán, continuarán enseñando en las filiales de Rojos de Cincinnati e Indios de Cleveland, respectivamente, mientras Ever Magallanes se mantiene supervisando la academia de los Medias Blancas en República Dominicana.

Sin olvidar a quien lleva varios años en las alturas de la organización Rockies de Colorado, el recién designado mánager de los Naranjeros de Hermosillo, Vinicio Castilla, asistente especial en la gerencia.

“DE manera oficial no nos han hecho la invitación y aparte no nos interesa”. ¿Quién lo dijo? A) Salvador Quirarte, presidente del Consejo de Administración de los Charros de Jalisco. B) El bigleaguer de reciente retiro Jaime García. C) Fernando Valenzuela Burgos, presidente de los Tigres de Quintan Roo, sobre un posible regreso de los felinos a la CDMX.

La respuesta en caliente: Salvador Quirarte, todavía con el confeti y la resaca de los festejos por el primer título en la Liga Mexicana del Pacífico, descartando a corto plazo el retorno de los Charros a la Liga Mexicana.

MENOS famoso que Dusty Baker y el venezolano Ozzie Guillén, el floridense Miguel Rojas es la nueva pieza que el dueño de los Acereros de Monclova, Gerardo Benavides Pape, considera necesaria para el esquivo primer campeonato.

Ha sido mánager desde mediados de los noventa en fincas de los Medias Blancas, Astros de Houston, Rojos, Tigres de Detroit y Reales de Kansas City, después de brevísima trayectoria como receptor -1983 y 1984- en clase novatos (.201, 3, 25) de Oakland y Toronto.

Además de experiencia en el Big Show: coach de bullpen de los Tigres en 2011 y de los Marineros de Seattle en 2014 y 2015 y analista de los Marlins de Miami en televisión. Es hijo del cubano Octavio “Cookie” Rojas que dirigió a los Serafines de Anaheim (1988) y Marlins (1996).

EN seguidillas.- La pretemporada apenas inicia y los Dodgers de Los Ángeles, tienen un problema: Clayton Kershaw, resentido nuevamente de la espalda… Los Medias Rojas despegaron rumbo al bicampeonato, venciendo 6-0 en 7 ininings, a un equipo colegial y 8-5 a los Yanquis… Para escribir a casa el debut de Ramón Urías en la Toronja de los Cardenales: 4-2, jonrón y 3 impulsadas, en la paliza 11-1 a los Marlins. También salieron en el primer sábado de los choques de preparación: Esteban Quiroz (San Diego), 2-1 y una producida, Alex Verdugo (Dodgers), 3-0 y une empujada, Daniel Castro (Dodgers), 2-0y Julián León (Anaheim), 1-0.