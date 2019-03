COLUMNA

Tirabuzón

Cátcher azteca en la mira de Derek Jeter

Juan Alonso Juárez

01/03/2019 | 00:23 AM

CIUDAD DE MÉXICO._ Santiago Chávez, el receptor que en el ciclo otoño-invierno registró poca actividad con los campeones Charros de Jalisco (.257, 1, 3), no ha pasado de AA en su trayectoria en las menores -7 años en las filiales de los Atléticos de Oakland-, pero en su estreno con los Marlins de Miami, participa en su cuarto spring training.

El veinteañero, primogénito del ex shorstop Guadalupe Chávez, registró un grueso .556 (9-5) con 3 producidas en siete juegos de la Liga Cactus para la causa de los A’s, consumiendo su primer turno a los 19 años en la pretemporada 2016.

Sus posibilidades en el segundo proyecto de Derek Jeter a disposición del piloto Don Mattingly no irían más allá de adquirir más fogueo, pero en honor a los efectos secundarios en los ensayos que involucra a consagrados, veteranos y novatos, se puede esperar una sorpresa.

Chávez es sobrino de quien sin duda es su mayor estímulo, Alejandro Treviño, quien duró 13 campañas detrás del plato en las Mayores y del recién fallecido Carlos “Bobby” Treviño, que alcanzó a consumir turnos con los entonces Ángeles de California, en 1968.

TRES de tres: Los Medias Rojas de Boston rescataron ayer a Héctor Velázquez (2e, 4h, 1jr, 3c, 0b, 2k), empleando su artillería de grueso calibre para apalear 13-5 a los Nacionales de Washington, en la presentación del sonorense en la pretemporada 2019.

A otro debutante, el relevista de los Filis de Filadelfia, Víctor Arano (1e, 3h, 1c, 1k), lo agarraron medio “frío” los Orioles de Baltimore y el campo corto que hace méritos con los Mets de Nueva York, Danny Espinosa, tuvo una larga jornada (5-0) ante los Cardenales de San Luis.

De lo poco que se lee y escucha de los agentes libres mexicanos, hay tibias menciones a Yovani Gallardo entre los presuntos para reforzar a los Padres de San Diego, encabezados por el zurdo ex Cy Young, Dallas Keuchel.

CON mucho menos ruido en comparación al estruendo alrededor de Manny Machado (San Diego) y Bryce Harper (Filadelfia), cuyas altas pretensiones económicas no encajaron en los mercados grandes y aunque haya sido en una extensión de contrato, el toletero de los Rockies de Colorado, Nolan Arenado, resultó la sorpresa.

Y con esos 260 millones de dólares concedidos por los normalmente austeros Rockies, pagaderos en 8 años, incrementó de certero golpe su caudal, para un salto espectacular al “jet set” de la abundancia.

Entre 2013 y 2018, el tercera base de apenas 27 años, apiló 186 cuadrangulares y 516 impulsadas, mientras amasaba una fortuna de 35 millones 512 mil dólares que ya aseguraba su futuro y allegados.

“SIMPLEMENTE no lo veo como un jugador de Grandes Ligas”. ¿Quién lo dijo? A) El gerente general de los Azulejos de Toronto, Ross Atkins. B) Gerente “x” a apoderado de “x” jugador agente libre. C) Alguno de los detractores del ex jugador de la NFL, Tim Tebow, actualmente en los ensayos de los Mets.

La respuesta en caliente: Ross Atkins, quien contra lo que opinan la mayoría de los expertos, considera que el gran prospecto dominicano, Vladimir Guerrero Jr., todavía no está listo para las veloces rectas del Big Show.

OBSERVACIONES.- Los Guerreros de Oaxaca invitan esta noche a un juego con causa en el estadio Eduardo Vasconcelos, enfrentando a un equipo del rumbo. Y, sábado y domingo, en el mismo escenario, sostendrán sus primeros dos cotejos versus congéneres de la LMB, en este caso, sus “hermanos” Diablos Rojos… A propósito, aún impedidos para anunciar fecha definitiva para la inauguración oficial de su parque, porque no encuentran un rival de postín, los escarlatas publicaron los precios de entrada al nuevo coso, que van de 50 a 900 pesos… Juan José Robles, gerente general y Félix Zulueta, gerente deportivo, forman parte del nuevo organigrama de los Olmecas de Tabasco, en tiempos en que para aspirar a esos cargos se necesita un pasado como beisbolista profesional.