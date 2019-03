COLUMNA

Tirabuzón

Los Cachorros observan a José Cardona

Juan Alonso Juárez

02/03/2019 | 00:05 AM

CIUDAD DE MÉXICO._ Conocido en la jerga beisbolera, allá y acá hasta 2018, como José Cardona, el jardinero de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, está desde el principio en los entrenamientos de los Cachorros de Chicago, pero “oculto” involuntariamente con el seudónimo “José González.

Ciertamente, el apelativo de su padre, el ex bigleaguer dominicano que cubrió los prados de los Dodgers de Los Ángeles, Piratas de Pittsburgh, Indios de Cleveland y Angelinos de Anaheim y que en 1995 y 1996 contribuyó en el bicampeonato de los Sultanes de Monterrey.

Cardona va de 3-1 en dos juegos en la Liga del Cactus, en su quinto spring training, los anteriores bajo la sombra de los Rangers de Texas que lo dejaron libre después del 2018 en que bateó .254 con 8 jonrones, 33 remolcadas y 14 robos, en AA, AAA y rookie.

Cumplirá 25 años el día 16 de este mes, estuvo siete zafras en sucursales de los Vigilantes y desde 2014-2015 ha hecho la tarea en las filas de los Naranjeros de Hermosillo, para quienes rindió aceptable .272, 2 bambinazos, 12 empujadas y 6 robos en 50 cotejos, en 2018-2019.

ENTRE los aztecas con contratos ligamayoristas, únicamente el refuerzo de los Atléticos de Oakland, Marco Estrada, no había tenido actividad en el spring training que entró a su segundo fin de semana.

Sergio Romo (Miami), Roberto Osuna (Houston), Luis Cessa (Yanquis), Julio Urías (Dodgers), Héctor Velázquez (Boston), Óliver Pérez (Cleveland) y Víctor Arano (Filadelfia) recibieron su primera llamada, en un escenario donde el zurdo Manuel Bañuelos (Medias Blancas) pretende convencer a los Medias Blancas de Chicago.

Hasta ahora, normal que la acción en los soleados y cálidos frentes de Florida y Arizona sea mayoritaria para los novatos e invitados fuera de róster que aspiran a provocar un giro en el guion original de las 30 franquicias.

TRES de tres: En su segunda asignación, Eduardo Vera (1-0, 2.25) permitió ayer la única rayita a cuenta del pitcheo de los Piratas que empataron 1-1 con los Azulejos de Toronto. El yucateco (2e, 2h, 1c, 0b, 2k) volvió tirar los episodios 7 y 8 y al igual que en su debut ante los Medias Rojas de Boston, tampoco obsequió bases por bolas, sumando 4 chocolates.

Elian Leyva, el triple coronado en la Liga Mexicana del Pacífico, con los campeones Charros de Jalisco, lleva dos actuaciones sin anotaciones para los Bravos de Atlanta (3.1e, 2h, 0b 1k), en su debut en jornadas de exhibición.

El ex jugador de futbol americano, Tim Tebow, se fue en blanco en sus primeros seis turnos de su tercer spring training con los Mets que, para el grueso de los expertos, intentan meterlo con “calzador” a las Grandes Ligas.

“SI ganábamos, prendíamos la música, nos duchábamos y nos íbamos a casa. Si perdíamos, no prendíamos la música. Eso fue los que nos ayudó a ser tan consistentes”. ¿Quién lo dijo? A) El utility de los Medias Rojas de Boston, Brock Holt. B) Manlio Fabio Beltrones, ex líder del PRI. C) El mánager de los Sultanes de Monterrey, Roberto Kelly.

La respuesta en caliente: Brock Holt, explicando el porqué del éxito de los Medias Rojas en 2018 y el cual culminaron obteniendo la cuarta Serie Mundial en lo que va del siglo 21, más que ninguna organización en el Big Show.

EN seguidillas.- Los Acereros de Monclova abrieron ayer, oficialmente, su pretemporada con una noticia: la incorporación de Matías Carrillo para labores en la academia del equipo y dirigir a la filial en la Liga Norte de Coahuila, de acuerdo a Roberto Espinosa (Twitter)… Cuando parecía asunto olvidado, el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, invitó a la casa de gobierno a los Toros de Herrera, a tres semanas de que ganaron en casa y sin premio en metálico la Serie del Caribe. Y los hizo felices destinando del presupuesto, mil quinientos dólares para cada uno de ellos… Diablos Rojos y Guerreros sostendrán este sábado en el estadio Eduardo Vasconcelos el primer juego de la pretemporada 2019 de la Liga Mexicana. Repetirán mañana en el mismo lugar.