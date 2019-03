COLUMNA

Tirabuzón

Manny Machado no se compromete

Juan Alonso Juárez

CIUDAD DE MÉXICO.- La probable ausencia del estelar Clayton Kershaw para el día de apertura, no cambiaría la situación de Julio Urías en los planes del mánager de los Dodgers, Dave Roberts, que no lo contempla para la rotación abridora.

Kershaw, anunciado para el juego inaugural, sería reemplazado como número uno por el joven Walker Buehler, en la formación que incluye a Rich Hill, el coreano Hyun-Jim Ryu, el japonés Kenta Maeda y Ross Stripling.

La idea es llevar despacio a Urías, no exponerlo a las lesiones que lo han atacado duro en el despegue de lo que se supone prometedora carrera y así disponer de sus vertiginosos lanzamientos en la recta final de la larga travesía.

¿QUÉ pasaría si no hay contratos ligamayoristas para los cinco mexicanos agentes libres? Por problemas de dinero, no vemos a ninguno en la Liga Mexicana que dentro de poco menos de un mes arrancará su edición 96, nuevamente de acuerdo con MLB en el asunto de la exportación de talento.

Sería, sin que quepa la menor duda, por “amor al arte” o intempestiva empatía con sus enganchadores, como se dio en el caso de los Charros de Jalisco y el consagrado Sergio Romo, quien lleva tres inviernos cumpliendo y echando relajo.

Sin meternos en vidas privadas en tiempos violentos, entre Adrián González, Jorge De la Rosa, Yovani Gallardo, Miguel Ángel González y Fernando Salas, hay un acumulado de 317 millones 41 mil 500 dólares, desde luego, menos impuestos y la tajada de sus representantes.

NUTRIDA la participación de la legión azteca en Arizona y Florida, empezando por Héctor Velázquez (2.2, 4h, 1c, 0b, 3k), abriendo por los Medias Rojas de Boston, ante los Nacionales de Wahington.

No registró decisión, dejando su efectividad en 7.71, en la victoria 8-4 de los campeones defensores, mientras que por el bando de enfrente, el zurdo Vidal Núñez (2/3 e, 4h, 2c, 1k) no tuvo una buena tarde. En tanto, Joakim Soria (1e, 1h, 0c, 1b, 3k) añadió otro cero en su tercer relevo con los Atléticos de Oakland, versus Rangers de Texas.

Entre los bateadores: Ramón Urías (.333, 1, 4), de 4-0 para los Cardenales de San Luis; el cátcher de los Marlins de Miami, Santiago Chávez (.500, 0, 0), de 2-1 con una anotada y Danny Espinosa (.071, 1, 3), de 1-0, 2 boletos y anotó en el orden al bat de los Mets.

Los Padres de San Diego dieron reversa poniendo de vuelta a Esteban Quiroz (.231, 0, 2), de 2-0 y debutaron a Tirso Ornelas (1-0), en victoria sobre una escuadra de los Medias Blancas, que en otro escenario, fueron apaleados 10-4 por los Indios de Clevelando. Luis González (.267, 0, 0), de 1-0, por los “patiblancos”.

“YO no tengo presión, aquí no hay presión”. ¿Quién lo dijo? A) Manny Machado, a su arribo al campo de prácticas de los Padres. B) El presidente ejecutivo de los Diablos Rojos, Miguel Ojeda. C) Jesús Sommers, nuevo mánager de los Tigres de Quintana Roo.

La respuesta en caliente: Manny Machado, el hombre del contrato de 300 millones de dólares por 10 años, haciéndose a la idea de que no trae sobre sus espaldas la suerte de un club de los de “abajo” en la división Oeste de la Liga Nacional.

OBSERVACIONES.- Saliendo de su retiro, Ichiro Suzuki (.153, 0, 2) se prepara en el campamento de los Marineros de Seattle sin más afán que estar en condiciones para los juegos oficiales contra los Atléticos de Oakland, 20 y 21 de marzo, en Tokio… Los Tigres de Detroit tienen en sus entrenamientos a Kody Clemens, el más joven de los hijos de Roger Clemens que no es pítcher, sino segunda base y a quien debutaron apenas en 2018 en clase A… Todavía sin acceso a su flamante estadio, los Diablos Rojos cambiaron las instalaciones de la academia Alfredo Harp Helú de Oaxaca, por el Alejandro Aguilar Reyes, “Fray Nano”, donde continuarán su adiestramiento antes de entrar de lleno a los juegos de preparación.