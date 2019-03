COLUMNA

Tirabuzón

Esteban Loaiza y Willie Aikens, historias parecidas

Juan Alonso Juárez

CIUDAD DE MÉXICO._ El arribo de Matías Carrillo a los Acereros de Monclova no lleva dedicatoria para el actual mánager, Pedro Meré, habida cuenta que el dueño del equipo, Gerardo Benavides Pape, no ocupa de eso para meter presión si las cosas no caminan bien.

Quien acepta dirigir a los Acereros sabe a lo que le tira, consciente de que el empresario que se esmera en el armado de sus planteles, sería capaz de traer a un extraterrestre de ser necesario un cambio en la dirección.

Ahora que, no se puede soslayar que la cercanía del ex piloto campeón con los Tigres (2011) y Naranjeros de Hermosillo (2013-2014), lo convertiría en candidato natural para alguien obsesionado por el título jamás celebrado en Monclova.

“DESDE que dejé de jugar, sabía que quería comenzar una carrera como coach”. ¿Quién lo dijo? Adolfo “Tribilín” Cabrera, coach honorario de los Charros de Jalisco. B) La ex beisbolista y ex softbolista, Verónica Álvarez. C) Antonio Pérez Chica, ex ligamayorista y actual encargado del tráfico en tercera base de los Diamondbacks de Arizona.

La respuesta: Verónica Álvarez, floridense de ascendencia cubana y ex cátcher de la Universidad de Villanoba y de la selección de Estados Unidos de softbol, invitada por los Atléticos de Oakland para trabajar como coach de receptores y lanzadora de prácticas, en el spring training.

LUIS Heredia, quien cuando apenas era un jovencito -16 años- y su mamá le daba consejos, recibió un bono de 2 millones 600 mil dólares por firmar con los Piratas de Pittsburgh en 2010, debutará en 2019 en la Liga Mexicana en las filas de los Tecolotes de Los Dos Laredos.

El hijo del ex pítcher y actual instructor de los Olmecas de Tabasco, Héctor Heredia, fue negociado en aquel tiempo por los Rojos del Águila de Veracruz, cuya franquicia trasladaron en 2018 a la frontera tamaulipeca, donde intentará rehacer su carrera tras parar un año debido a una operación en el brazo.

El mazatleco resultó, involuntariamente, una de las peores inversiones de los bucaneros, ya que nunca estuvo cerca de Grandes Ligas, dejando un perfomance en las menores de 26-26, 14 rescates y 3.88 en carreras limpias, 300 ponches y 215 bases por bolas en 443 innings y un tercio.

En su último verano, en 2017, registró 3-3, 2 salvados y efectividad de 3.10, para la sucursal Altoona, en la Liga del Este clase AA, la máxima categoría en su haber en los seis años en que picó piedra.

DESCARTADO por ahora Adrián González, entre los jugadores de posición paisanos de usted, solamente Luis Urías tendría un lugar seguro, mientras en los ensayos hace su lucha la mayor cantidad de “carabineros” en fechas recientes, un total de 10, incluido, desde luego, el prospecto de los Padres de San Diego.

Su hermano Ramón en los planes de los Cardenales de San Luis; el guardabosque Alex Verdugo y el utility Daniel Castro, buscando una oportunidad con los Dodgers y el ya veterano Danny Espinosa, requerido por los Mets de Nueva York, serían los más abocados.

Sin olvidar a los jóvenes receptores Santiago Chávez y Julián León, observados por Marlins y Angelinos; el segunda base y shorstop convocado por los Padres, Esteban Quiroz; los jardineros Luis González y José Cardona, de Medias Blancas y Cachorros, respectivamente, y el jugador de cuadro de los Tigres de Detroit, Isaac Paredes.

OBSERVACIONES.- Sentenciado a 3 años, Esteban Loaiza será el primer ex bigleaguer azteca convicto en una prisión estadounidense y su caso nos recuerda el de alguien cercano al beisbol mexicano: Willie Aikens, quien duró 14 años en una cárcel de Kansas City (1994-2008), también por tráfico de drogas… Marco Estrada (3e, 3h, 3c, 2b, 1k), que abrió, y Joakim Soria (1e, 0, 0h, 2k), trabajaron uno detrás del otro, ayer, en el triunfo de los Atléticos de Oakland, 6-5, sobre los Padres de San Diego, por quienes, el novato Tirso Ornelas, de 1-0. Y una derrota de los Piratas, versus Azulejos de Toronto, el yucateco Eduardo Vera (1-0, 1.80) colgó una argolla en dos hits y un chocolate.