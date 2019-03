COLUMNA

Tirabuzón

El regreso de Edwin Fierro a LMB

Juan Alonso Juárez

CIUDAD DE MÉXICO._ De regreso a la Liga Mexicana de sus orígenes, tras cuatro años en filiales de los Rays de Tampa Bay, el serpentinero Edwin Fierro, es una de las novedades en los entrenamientos de los Piratas de Campeche.

Operado del brazo, no lanzó en 2018 en Estados Unidos, pero sí en la Liga Mexicana del Pacífico para los Yaquis de Ciudad Obregón (1-2, 3.00), en 32 apariciones que le sirvieron de rehabilitación y en las que evidenció una disminución en su velocidad y algo de descontrol -11 ponches y 15 bases por bolas-, en 30 episodios.

Las cosas para Fierro pintaban bien hasta antes de lastimarse, según el balance de su despedida de los Rays, en 2017: 6-4 y 3.11 en carreras limpias, en 30 asignaciones, 9 como abridor, en la finca AA, Montgomery.

LA única certeza de cara a la aún lejana edición de la Mex Pac, la primera con 10 clubes desde 1990-1991, es que no obstante la expansión a la que tanto habían sacado la vuelta, el número de juegos del calendario regular se mantendrá en 68.

De eso se supo desde el momento en que los primeros en poner a la venta sus abonos, Sultanes de Monterrey en febrero, ofrecieron carnet para 34 veladas, las de siempre. A partir de la segunda semana de octubre… a la última de diciembre.

El circuito invernal no tiene una temporada con un rol superior a esa cifra desde 1991-1992, un ciclo después de la desaparición forzada de Ostioneros de Guaymas y Potros de Tijuana, 78 partidos.

LOS Diamantes de Arizona también despacharon a las menores, a su sucursal AA, Jacksonville,al pítcher zurdo Miguel Aguilar que trajeron a Monterrey y que en el primer juego contra los Rockies de Colorado, permitió un jonrón a Roberto Ramos.

Es homónimo de su colega derecho oriundo de Acaponeta, Nayarit, de 24 abriles y que perteneció a los Rojos de Cincinnati, entre 2015 y 2018, en que compiló 12-5 y 3.88 en “rookie” y clase A.

El Aguilar de los Diamondbacks, de 28 años, es nativo de Ciudad Obregón, en la presente Liga del Cactus tuvo dos relevos (1.1, 1h, 1c, 0b, 1k) y el pasado invierno participó en 12 juegos con los subcampeones Yaquis, registrando 0-0 y 2.70

Y el otro registró breve actividad en el bullpen de Águilas de Mexicali (0-0, 15.43), apenas un inning y un tercio (5h, 4c, 2b, 1k), repartidos en 4 apariciones conforme a usos y costumbres del beisbol moderno, en la mira del comisionado Rob Manfred.

“SABÍAMOS que iba a llegar. Fue una larga espera. Está ahí y esos 10 años se olvidan”. ¿Quién lo dijo? A) Roberto Alomar, uno de los cuatro puertorriqueños en Cooperstown. B) El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. C) Seguidores del autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó.

La respuesta en caliente: El ex segunda base Roberto Alomar, ponderando la elección de su paisano Édgar Martínez al recinto de los inmortales del beisbol de Grandes Ligas, donde igualmente le aguardan las placas de Roberto Clemente, Orlando Cepeda e Iván Rodríguez.

OBSERVACIONES.- Más de lo que se suponía, la presencia del buen cátcher defensivo, Santiago Chávez, en la pretemporada de los Marlins de Miami,con el plus de que no ha sido un out por regla (.333) 12-4, incluido un doble… El ex Charro de los Azulejos de Toronto, Anthony Alford, acumula méritos para su primer róster de apertura: .308, 4 vuelacercas y 7 producidas en 11 juegos y 26 turnos.