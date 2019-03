COLUMNA

Tirabuzón

Luis Cessa casi amarrado con los Yanquis

Juan Alonso Juárez

CIUDAD DE MÉXICO._ Los problemas físicos del dominicano Pedro Severino y CC Sabathia, tendrían al hermético Luis Cessa (1-0, 0.69) adentro del róster de apertura de los Yanquis de Nueva York y hasta con posibilidades de formar parte de la rotación del mánager Aaron Boone.

Y como la competencia es una constante no sólo en los Yanquis sino en cualquier club, no debe aflojar en las dos salidas que le restan en la Toronja en aras de mantener la supuesta ventaja que se percibe sobre sus contendientes.

Ellos son, el dominicano Domingo Germán (1-1, 1.54) y el nicaragüense Jonathan Loaisiga (1-1, 10.00), aunque este último perdió terreno en sus recientes actuaciones.

Para Cessa sería el tercer “opening day” de su trayectoria, después de arrancar en la cargada nómina neoyorquina en 2018 y 2016, siendo su prioridad, establecerse, ya que su tren de viaje ha sido de subidas y bajadas, de sucursales a las Mayores y viceversa.

SEGÚN el empresario Guadalupe Miranda, detrás del capital del CP Alfredo Harp Helú en las arcas de los nuevos Algodoneros de Guasave, solamente habrá dos socios: Juan Francisco Ochoa y él mismo, quien ciertamente salió en punta cuando se empezó a especular sobre el regreso del club que desapareció tras la edición 2013-2014.

Otra: no hace mucho el estadio Francisco Carranza Limón era una ruina para usos múltiples, incluso cuartel de las fuerzas federales leales al anterior supremo gobierno. Ahora, hasta le hicieron una despedida con un juego entre ex luminarias que vistieron la franela de los Algodoneros y ex profesionales,

Una más: En el inmueble que será objeto de una remodelación, se presentaron Teodoro Higuera, Cecilio Acosta, Víctor Álvarez, Mercedes Esquer, Jesús “Chito” Ríos, Martín Terrazas, Randy Gálvez, Mario Valenzuela, José Elguezábal, Pablo Gutiérrez Delfín, Alejo Ahumada, Heriberto Salas y varios más.

Y, al parque de ubicación cercana a la carretera México-Nogales, le harán mejoras centímetro a centímetro, incluyendo el sistema de alumbrado y su aforo se incrementará al mínimo exigido por el cuaderno de cargos de la Mex-Pac, 10 mil aficionados.

EL lector Pedro Castro añade a la lista de ex profesionales que están dirigiendo en la recién inaugurada Liga Regional Arturo Péimbert Camacho, a Juan José López, alias “Cañoncito”, cerrador de élite en LMP y LMB, al frente de los Garbanceros de Guamúchil.

En la entrega pasada mencionamos al ex lanzador Édgar Leyva (Linces de Guasave), dos veces campeón en el circuito; el ex receptor Plácido Pinto (San Pedro), al ex jugador de cuadro Ventura Quiñones (El Burrión) y al ex jardinero José de Jesús Muñoz, piloto de los monarcas defensores, Legumbreros de Batamote.

TRES de tres: A Luis Urías le afectaron los días de descanso recomendados por los facultativos de los Padres de San Diego para los calambres en las piernas, al grado que desde que regresó, iba de 15-1.

Ichiro Suzuki, quien bateó .080 (25-2) con dos producidas en la Liga del Cactus, acaparó los reflectores en el amistoso de ayer ganado por los Marineros de Seattle a los Gigantes de Yomiuri. El veterano se fue de 3-0 y por Yomiuri no participó Christian Villanueva.

El México-estadounidense Danny Espinosa sigue en acción como invitado fuera de róster de los Mets de Nueva York, a pesar de que sólo había pegado un jonrón y un sencillo en 30 oportunidades, con 3 empujadas.

OBSERVACIONES.- Realmente muy maltratado en el Cactus, los Gigantes de San Francisco mandaron a ligas menores al pítcher Pat Venditte (0-1, 11.12), cuya habilidad para tirar con ambos brazos no ha sido determinante para hacer huesos viejos en Grandes Ligas… Los Olmecas de Tabasco, quienes en 2018 llegaron a registrar asistencias de 500 aficionados en el Centenario 27 de Febrero de Villahermosa, jugaron ante numeroso y conocedor público en el estadio de la comunidad de Emiliano Zapata, un choque de exhibición que perdieron contra los Guerreros de Oaxaca. Por cierto, los Olmecas tuvieron de invitado al cronista de Fox, Alfonso Lanzagorta.