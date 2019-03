COLUMNA

Tirabuzón

Reacción de Bañuelos; Charros, 3 Guantes de Oro

Juan Alonso Juárez

CIUDAD DE MÉXICO.- Con una demora de casi un lustro, finalmente los Diablos Rojos apagaron la luz del pequeño estadio Alejandro Aguilar Reyes, “Fray Nano”, derrotando en un juego de exhibición a los Pericos de Puebla, el mismo rival que invitaron a la inauguración del remodelado inmueble, en marzo 2015.

Los siguientes juegos de preparación de los Pingos rumbo a la ya cada vez más cercana edición 2019 de la Liga Mexicana, serán en el espectacular “Alfredo Harp Helú” que, oficialmente, abrirá sus puertas el próximo sábado, con la visita de los prospectos de los Padres de San Diego.

El “Fray Nano” (2015-2018) fue la quinta casa de los Diablos Rojos en la LMB, en el recorrido que iniciaron en el Parque Delta (1940-1954) y que incluye estancias en el Parque Deportivo del Seguro Social (1955-2000) y Foro Sol (2000-2014).

Además de otra fuera del cofre encefálico de los jóvenes periodistas y que ya olvidaron los más viejos de la comarca, en 1952 en San Luis Potosí, que les dio posada algunas semanas cuando problemas con las autoridades los desterraron del entonces Distrito Federal.

POR obvias razones, ichiro Suzuki está robando cámara en Japón en los preliminares de la serie oficial de dos juegos entre los Marineros de Seattle y Atléticos de Oakland, agendada para miércoles 20 y jueves 21, en el Domo de Tokio.

Pero un paisano del veterano jardinero hará historia en el segundo, el zurdo Yusei Kikuchi, ya que no solo debutará en Grandes Ligas de manera directa, como la mayoría de los nipones, sino con estreno en su propio país, llevando de antagonista al sonorense Marco Estrada, en su presentación en el modelo “Moneyball” de los A’s.

Kikuchi, de 27 años, fue firmado por los Marineros en diciembre por 4 años y una cifra no revelada, después de 8 campañas con los Leones de Seibu, para quienes compiló 74-48 y 2.81 en carreras limpias.

“HUBO un divorcio entre el equipo y la gente y lo que se busca es que la afición retome ese importante punto”. ¿Quién lo dijo? A) El dueño de los Pericos de Puebla, José Miguel Bejos. B) José Guadalupe Cruz, técnico de los Murciélagos de Los Mochis. C) El manager de los Olmecas de Tabasco, Ramón Orantes.

La respuesta en caliente: El empresario José Miguel Bejos, en vísperas de la temporada 20 consecutiva de los Pericos en la Liga Mexicana y de la cual estuvieron fuera por tres meses, tras la reducción de clubes en Morelia, Michoacán.

TRES de tres: Manuel Bañuelos (4.1, 3h, 2c, 0b, 0k) colgó cuatro argollas a los Gigantes de San Francisco y luego permitió dos rayitas, en su cuarta apertura para los Medias Blancas de Chicago que ven en el zurdo estampa de quinto abridor.

Otros aztecas, en el spring training, ayer: Gerardo Reyes (1.1, 0h, 0c, 1k) y Luis Urías (3-1 y anotada), San Diego vs. Cleveland; Sergio Romo (1e, 0h, 0c, 1k), Miami ante Washington e Isaac Paredes (1-0), Detroit versus Toronto.

Los campeones Charros de Jalisco acapararon tres posiciones en los Guantes de Oro divulgados ayer por la Liga Mexicana del Pacífico: El segunda base José Manuel Rodríguez, el tercera base Agustín Murillo y el campo corto Amadeo Zazueta.

OBSERVACIONES.- Los Indios de Cleveland enviaron a las menores al receptor, Tim Federowicz (.313, 1, 2), que recuerdan en Navojoa. Y los Rockies de Colorado al ex Cañero puertorriqueño Noel Cuevas (.270, 1, 4)… Salomónico empate entre los ex Algodoneros de Guasave y un equipo del rumbo reforzado por ex profesionales, el pasado fin de semana, en la despedida del estadio Francisco Carranza Limón. Guadalupe Valle pegó jonrón por los anfitriones.