COLUMNA

Tirabuzón

Sigue el recital de ceros de Luis Cessa

Juan Alonso Juárez

CIUDAD DE MÉXICO.- En una de las pretemporadas más dominantes de un lanzador mexicano, Luis Cessa (2-0, 0.53) puso 4 ceros en la pizarra por segunda salida consecutiva, para afianzar su posición dentro del bullpen de los Yanquis de Nueva York, que derrotaron 6-2 a los Rays de Tampa Bay, en la Liga de la Toronja.

El diestro, quien trepó al montículo en el segundo inning después del relevista Chad Green, habilitado como inicialista por el mánager Aaron Boone, tiró pelota de 2 hits, ponchó a 5 y su control fue perfecto.

En cinco apariciones, cuatro en el rol de abridor, Cessa solo ha admitido una carrera en 17 innings, con 18 chocolates y una base por bolas, alzando la mano para ser parte de la rotación, ante las ausencias por lesiones del dominicano Pedro Severino y CC Sabathia.

LA primera vez que Major League Baseball sacó un “opening Day” de Estados Unidos y Canadá data de 1999, cuando los Rockies de Colorado y los Padres de San Diego se enfrentaron en el estadio Monterrey y aquellos se impusieron 8-2, incluida aportación de 4 imparables de Vinicio Castilla.

Un año más tarde, decidieron llevar la fiesta a Japón y a partir de entonces los nipones han acaparado la jornada inaugural (2000, Mets 1, Cachorros 1; 2004, Yanquis 1, Rays 1; 2008, Boston 1, Oakland 1 y 2012), en la de este año, repitiendo protagonistas, Atléticos de Oakland y Marineros de Seattle, que hace 7 años dividieron victorias.

Pero aztecas y asiáticos no son los únicos con esa deferencia: en 2001, en San Juan, Puerto Rico, abrieron hostilidades Azulejos de Toronto y Rangers de Texas, prevaleciendo aquellos 8-1, en una jornada en que Esteban Loaiza (7e, 8h, 1c, 1b, 9k) se adjudicó el triunfo.

Y en 2014, en Sydney, Australia, Dodgers de Los Ángeles y Diamantes de Arizona se repartieron los éxitos, actuando Adrián González (5-1, 2cp y 2a) por los californianos y brevemente, un tercio de inning, Óliver Pérez, en la otra trinchera.

En la que hoy inicia en Tokio, habrá acción para el abridor Marco Estrada en el segundo y, probablemente, para el relevista Joakim Soria en cualquiera de las dos veladas o, en ambas, dependiendo, obvio, las circunstancias.

POCO más de 500 peloteros de ascendencia latina se encuentran en los campos de prácticas de Grandes Ligas, incluso alguien que nació en Lima, Perú, pero que reniega del lugar en donde quedó su cordón umbilical, porque prefiere la nacionalidad de sus padres venezolanos.

Se trata del lanzador de los Atléticos, Jesús Luzardo, zurdo de 21 años que, sin embargo, de acuerdo a las reglas de Major League Baseball, en cuanto debute en el Big Show se convertirá en el primer peruano en los archivos que hasta 2018 registran a 19 mil 429 ligamayoristas.

Luzardo ha estado cortante en los juegos de preparación (0-0, 0.93) en los que ha ponchado a 15 en poco más de nueve innings y en 2018, compiló 10-5 y 3.05 en carreras limpias, con 129 chocolates en 109 entradas y un tercio, en clase A, AA y AAA.

EN seguidillas.-Ya llegó, ya está en Monclova, el ex bigleaguer Chris Carter, un “mexicano” más en el cuadrante. ¿Sabrá que brazo le amputaron al general Álvaro Obregón tras la épica batalla de Celaya? ¿Algunas estrofas del Himno Nacional? ¿Qué se celebra el 18 de marzo?... Los Azulejos enviaron a los entrenamientos de ligas menores a su ex top prospect y ex Charro, Anthony Alford (.150, 1, 3), quien ha demorado el estirón… Alejandro Hutt Valenzuela, presidente de la LMB entre 2005 y 2006, se encargará de todo lo relacionado a la comercialización de los Pericos de Puebla en su nueva era.