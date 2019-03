COLUMNA

Tirabuzón

Inician 10 mexicanos; potosino en el spring training

Juan Alonso Juárez

28/03/2019 | 00:06 AM

CIUDAD DE MÉXICO._ Ocho nacidos en el país y dos México-estadounidenses integran la legión azteca en la temporada ligamayorista que hoy inicia en los 15 frentes y con actividad a plena luz solar, justo como nació el pasatiempo todavía nacional en el vecino país.

En la lista definitiva que, contra expectativas creadas allá y celebradas acá, no incluye al shortstop sonorense de los Padres de San Diego, Luis Urías, a quien de última hora quitaron para poner al bisoño dominicano Fernando Tatis, el tercero de una dinastía.

Los abridores Marco Estrada (0-0, 5.40), quien ya tuvo acción en Japón con los Atléticos de Oakland y Julio Urías (Dodgers) y los relevistas Roberto Osuna (Houston), Joakim Soria (0-0, 9.00) -también debutó en Tokio-, Óliver Pérez (Cleveland), Héctor Velázquez (Boston), Luis Cessa (Yanquis) y Manuel Bañuelos, van en la línea de salida.

Acompañados por los de la doble nacionalidad, el veterano Sergio Romo que debutará en el bullpen de los Marlins de Miami y el jardinero de los Dodgers de Los Ángeles, Alex Verdugo, en su primer róster de arranque.

Otro de los que navegan con bandera de “pocho”, sin ánimo de ofender oídos castos, el zurdo Vidal Nuño, finalmente no entró en la nómina de los Nacionales de Washington a pesar de sus buenos oficios en la Toronja: 0-0, 3.38 en carreras limpias, 6 chocolates y 1 boleto en 8 salidas y 8 innings y un tercio.

DESPUÉS de mandar a las menores a Giovanny Gallegos y Ramón Urías, los Cardenales de San Luis subieron a sus entrenamientos al lanzador Jesús Cruz, derecho de 23 años que en 2017 adquirieron de los Sultanes de Monterrey.

En dos intervenciones en la Liga de la Toronja (2e, 2h, 1c, 1b, 0k) no tuvo tiempo de mostrar las cualidades de la que ha hecho gala en sucursales, pero lo fogueado y bailado nadie se lo quita.

En 2018, registró 7-1 y 3.27 en 16 juegos -cuatro como abridor- en clase A y A avanzada, ponchando a 104 en 85 innings y un tercio, siendo su siguiente obvia parada en la filial AA (Phoenix).

Este muchacho, nativo de San Luis Potosí, ya tiró en la Liga Mexicana del Pacífico, con los Charros de Jalisco (4-2, 5.04) en 2017-2018 y, desde luego, para los regiomontanos (0-1, 8.49) en 2017.

“TODO sea por devolver el beisbol a gente trabajadora y beisbolera”. ¿Quién lo dijo? El ex presidente Vicente Fox que, como la ex diputada Carmen Salinas, opina de todo y de nada. B) Alfredo Harp Helú, tras unas declaraciones que levantaron polvo. C) El presidente de los Tigres de Quintana Roo, Fernando Valenzuela Burgos, sopesando la posibilidad de regresar a los Felinos a la CDMX, ahora que hay parque nuevo.

La respuesta en caliente: Alfredo Harp Helú, en entrevista con el diario La Jornada, donde confirmó que Guasave y sus Algodoneros tendrán un estadio digno, acorde a los nuevos tiempos.

OBSERVACIONES.- Por primera vez en 25 años, tres de los cuatro primeros prospectos del Big Show estarán en un Opening Day: el dos, el ya citado, Fernando Tatis, el tres, Eloy Jiménez (Medias Blancas) y el cuatro, Víctor Robles (Washington). ¿Y qué hay del uno? Está lesionado: Vladimir Guerrero Jr., guardabosque de los Azulejos de Toronto. Todos dominicanos y carabineros… Con más vidas que un gato, el jardinero Eric Young, hijo, firmó para ligas menores de los Marineros de Seattle, su novena organización. En el spring training, bateó .323 con 1 jonrón, 3 impulsadas y 2 robos para los Orioles de Baltimore.