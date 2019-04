COLUMNA

Tirabuzón

Yucateco al abordaje; primero Urías… Quiroz espera

Juan Alonso Juárez

CIUDAD DE MÉXICO.- Los Diablos Rojos, que esta semana visitarán Yucatán y Quintana Roo, arrancaron en punta en asistencia en su estadio Alfredo Harp Helú, con casi 60 mil aficionados y un promedio de 19 mil 387, en la serie inaugural contra los Tigres de los Valenzuela Burgos que echaron a perder la fiesta, ganando dos de tres.

Por ahora, superan a Tijuana (16 mil 191) y Monterrey (14 mil 968), pero a su regreso, las vacaciones de semana mayor y la visita de Piratas de Campeche y Olmecas de Tabasco, carentes de arrastre en predios chilangos, pondrán a prueba el impacto del nuevo parque de pelota.

La buena noticia para los capitalinos es que habrá más de la ex “guerra civil”, dos compromisos aquí, en junio (8, 9, 10) y agosto (17, 18, 19), además de la posibilidad de un encontronazo en los playoffs de septiembre.

FRANCISCO Ríos, ex top prospect de los Azulejos de Toronto que en 2018 sufrió y en serio con las lesiones, empezó fuerte (3.2 e, 1h, 0c, 0b, 2k), asignado a la sucursal New Hampshire Fisher Cats, en la Liga del Este AA.

Aunque ninguno como la promesa de los Piratas de Pittsburgh, Eduardo Vera (6e, 3h, 0c, 1b, 6k), en su estreno en AAA con los Indios de Indianápolis, camino a convertirse en el primer yucateco ligamayorista de la historia.

Por cierto, no es el único oriundo de Mérida en esa ruta: Manuel Rodríguez (0-0, 6.75), relevista que los Leones vendieron a los Cachorros de Chicago en 2017, hace adobes en el roster de los Pelicanos de Myrtle Beach, en clase A avanzada.

“HABLAN de mí como si fuera el ‘Chapo’ Guzmán”. ¿Quién lo dijo? A) El ex bigleaguer dominicano Miguel Tejada. B) Guillermo Padrés, ex gobernador de Sonora, alguna vez abucheado en el estadio de los Naranjeros de Hermosillo, construido durante su administración. C) Lenny Dykstra, ex estrella de Grandes Ligas y ex convicto por fraude.

La respuesta en caliente: Miguel Tejada, cliente frecuente en juzgados y quien desmiente versiones que lo imaginan en bancarrota, después de acumular cerca de 100 millones de dólares en su trayectoria por el mejor beisbol del mundo.

TRES de tres: Guardando las formas y respetando los tiempos, los Padres de San Diego ascendieron primero a su prospecto élite, Luis Urías (.333, 1, 2) y no a Esteban Quiroz (.500, 2, 9), ambos, coequiperos en la finca AAA, Chihuahuas de El Paso.

En principio contemplado como quinto abridor, Manuel Bañuelos (3e, 4h, 1c, 2b, 3k) superó su primer examen como relevo largo en una derrota de los Medias Blancas de Chicago ante los enrachados Marineros de Seattle.

Posterior a las buenas entradas de las jornadas inaugurales, en algunas plazas de la LMB volvió pronto la normalidad. Por ejemplo, en el Domingo Santana de León, donde los Bravos jalaron carros de leña desatada por los Rieleros de Aguascalientes, cayeron a 2 mil 512 el sábado y 2 mil 486 el domingo.

EN seguidillas.- A manera de “calentamiento”, el ex bigleaguer Fernando Salas ya colgó dos argollas en sus primeras presentaciones para los Acereros de Monclova. No se le veía en la LMB desde 2007, con los Saraperos de Saltillo… Después de consumir unos cuantos turnos en el spring training de los Cachorros, el regiomontano José Cardona se esfumó del cuadrante y tampoco se le ubica en filial conocida… El estadio Hiram Bithorn de San Juan, Puerto Rico, ratificado hace unos días para la Serie del Caribe 2020, será escenario en mayo próximo de un pre mundial de… ¡basquetbol!