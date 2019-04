COLUMNA

Tirabuzón

Los Rockies llevan despacio a De la Rosa

Juan Alonso Juárez

14/04/2019 | 00:12 AM

CIUDAD DE MÉXICO._ A una semana de firmarlo para ligas menores, los Rockies de Colorado mantienen a Jorge de la Rosa poniéndose en forma en su sede primaveral, en Scottsdale, Arizona, en el llamado Spring Training extendido.

El veterano zurdo de 38 años, cumplidos precisamente el día que su antiguo club lo sacó de la agencia libre, el día 5 del mes en curso, seguramente no tardará mucho en declararse listo para la siguiente etapa de su adiestramiento, acción en juegos formales en sucursal conocida de la organización en la que trabajó de 2008 a 2016.

De la Rosa, usted lo sabe, es líder histórico -y lo será todavía por algún tiempo- de los Rockies en victorias (86) y ponchados (985), en un recuento en el que sus más cercanos competidores, Aaron Cook (72) y Jeff Francis (64) ya se retiraron.

En cuanto el regiomontano entre en acción, se convertirá en el bigleaguer azteca activo con más temporadas, con 16, una menos que la marca compartida por Fernando Valenzuela, Aurelio Rodríguez, Juan Castro y Óliver Pérez.

LOS dos bambinazos permitidos por Julio Urías (0-1, 5.52), la noche del viernes a los Cerveceros de Milwaukee, fueron su máxima cantidad en una velada desde que admitió 3 a los Cachorros de Chicago, el 2 de junio, en el Wrigley Field.

De por sí siempre motivo de las indecisiones del mánager Dave Roberts, el zurdo cayó en depresión en sus salidas (8.2 e, 10h, 9c, 5b, 6k) ante Rockies de Colorado y Cerveceros, después de aquellas 5 entradas en blanco contra los Gigantes de San Francisco.

La siguiente actuación del sinaloense sería corriendo directamente desde el bullpen, conforme a los planes de Roberts, que seguramente feliz de la vida, a partir de mañana lunes dispondrá de los servicios de Clayton Kershaw.

SE supone que esta tarde, en el Nelson Barrera Romellón, Francisco Campos hará un segundo intento por su triunfo 199, en el último de la serie del compromiso de los Piratas de Campeche con los Pericos de Puebla. En su primera, el pasado martes ahí mismo, lanzó cinco innings en blanco (3h, 3b, 2k) a los Bravos de León.

Otra: Al ex bigleaguer César Vargas (0-0, 10.38) no le ha ido mejor en su debut en la Liga Mexicana, que en sus últimos días en la pelota estadounidense, en las sucursales de los Nacionales de Washington. Anteanoche, en Aguascalientes, el relevista de Sultanes enfrentó a dos, Michael Wing y Saúl Soto y ambos le pegaron jonrones.

Una más: Invicto en su debut en 11 desafíos en 2018.2 (4-0, 0.76) con los Acereros de Monclova, al brasileño Andre Rienzo (4.2e, 5h, 4c) abollaron su reputación los Saraperos de Saltillo, en el estadio Francisco I Madero.

Y, sin rubor alguno o miedo al qué dirán, el jardinero de los Bravos de Atlanta, Nick Markakis, denunció a la policía que unos ladrones se metieron a su casa y le robaron… ¡asómbrese!: un rifle R15, tres pistolas, un reloj y 20 mil dólares. ¿Bigleaguer o legionario en África?

EN seguidillas.- Tras discreta presentación este año en Seattle (2.1, 4h, 3c, 2l), Héctor Velázquez (0-0, 2.79) sólo toleró 1 rayita en cuatro actuaciones, incluso una como abridor, en siete innings y un tercio, con 7 ponchados y 0 boletos… Murió Scott Sanderson (163-143, 5 rescates, 14 blanqueadas y pcla 3.84), ligamayorista por 19 campañas. Tenía 62 años y no se supo sobre las causas de su prematuro deceso… Incluso lejos de su mejor forma, según una efectividad de 4.50 que no va con su carácter y personalidad, el americano de los Acereros, Josh Lowe (2-0), no pierde su vena ganadora.