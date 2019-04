COLUMNA

Tirabuzón

Mejoría de Joey Meneses en Japón

Juan Alonso Juárez

19/04/2019 | 00:08 AM

CIUDAD DE MÉXICO._ En franca mejoría, Joey Meneses (.189, 3, 9) bateó de 11-4 (.364), 1 jonrón y 4 impulsadas en sus recientes tres juegos para los Búfalos de Orix, en la Liga Central de Japón y que han dispensado paciencia al sinaloense extraído de las sucursales de los Filis de Filadelfia.

Quien ya es una realidad en el competitivo beisbol es Christian Villanueva (.349, 3, 6), según un macizo .438 (16-7), 1 palo de vuelta entera y 4 empujadas en sus últimos 5 cotejos, con los Gigantes de Yomiuri.

En tanto, el más fogueado Efrén Navarro (.220, 0, 2) no ha podido salir de un “slump” que le complicó más la existencia y que lo mandó al banco, ayer, luego de una larga jornada en que falló en cinco oportunidades.

DIFÍCILMENTE, el estadio de los Diablos Rojos, el fastuoso Alfredo Harp Helú, volverá a registrar llenos como los tres de la serie inaugural en la que fueron anfitriones de sus antiguos “socios”, Tigres de Quintana Roo, quienes todavía presumen seguidores en la hoy CDMX, chicos y grandes.

Pero las asistencias en la visita de los Piratas de Campeche y que arrojaron un promedio superior a 6 mil por función, es un buen augurio para los colorados que a partir de hoy recibirán a los Olmecas de Tabasco, que nunca han jalado mucha gente aquí.

Los tumultos y empujones podrían regresar hasta junio, cuando regresen los Tigres que, a gritos y sombrerazos, se sostienen en la plaza de Cancún que nomás no prende, después de breve estancia en Puebla.

“AÚN no logro comprender cuál es la razón de cambiar a un abridor que está dominando, y traer a un relevista por cada inning, cuando ninguno es confiable”. ¿Quién lo dijo? A) Mario F. Lizárraga González, periodista de Mérida. B) El ex presidente de la Liga Mexicana, Plinio Escalante Bolio. C) Jesús “Chito” Ríos, quien en 1985 completó cada uno de los 26 juegos que abrió para los Tigres capitalinos.

La respuesta en caliente: Francisco F. Lizárraga González, en un artículo titulado “Debacle”, publicado en el Diario de Yucatán y en el cual aborda el que considera el peor arranque en la historia de los Leones en la LMB.

TRES de tres: Lo que faltaba a Marco Estrada (0-2, 6.85), apenas en los preámbulos de su primera temporada con los Atléticos de Oakland: una inhabilitación por 10 días, resentido de sus crónicos malestares en la espalda.

Los Misioneros de San Antonio, por muchos años finca AA de los Dodgers de Los Ángeles -de ahí saltó a la fama Fernando Valenzuela en 1980- y Padres de San Diego, es ahora filial de los Cerveceros de Milwaukee en AAA, en la Liga de la Costa del Pacífico.

Lejos de su habitual forma, invierno y verano, el camarero de los Tigres, José Manuel Rodríguez, entró a la jornada de ayer promediando .255 (47-12), sin extra bases y sólo 4 remolcadas en 11 juegos.

ENTRE SUSPENSIVOS.- El ex beisbolista consorte de la farándula, Kenneth Sigman (0-1, 6.30) pinta para un “plus” en el pitcheo de los Tecolotes de los Dos Laredos, según su actuación a la mano: 6 hits, 3 carreras, 8 ponches y 1 boleto en casi siete innings, versus Generales de Durango, en Texas… A pesar de sus buenos oficios, el zurdo de los Pericos de Puebla, Mauricio Lara (0-2, 3.27), mordió el polvo en sus primeros dos inicios, el más reciente, contra Algodoneros de Unión Laguna… Por cierto, de acuerdo al colega Roberto Espinosa (beisbolpuro.com), la escuadra de Torreón ganó por primera vez una serie en el Hermanos Serdán de la Angelópolis, desde 2012.