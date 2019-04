COLUMNA

Tirabuzón

Loaiza y su destino; inhabilitan a Quiroz

Juan Alonso Juárez

20/04/2019 | 00:04 AM

CIUDAD DE MÉXICO._ Seguramente, por diversas causas, razón u circunstancia, Esteban Loaiza no llegó a algunas de sus muchas citas en su ajetreada y exitosa vida. La de ayer, era inevitable. Y ahí estuvo, puntual, en una corte federal de San Diego, California.

Le había llegado la hora de entregarse a las autoridades que, en cuestión de minutos, cumplieron el trámite que lo llevaría a una prisión en la que pasará los próximos 36 meses, sentenciado por posesión y distribución de cocaína.

Cuando cumpla su “deuda” con la sociedad, dirían los pretenciosos, el bigleaguer en retiro tendrá 50 años y margen para intentar llevarla mejor en tiempos en que, como en la casa del jabonero… el que no cae, resbala.

LOS 9 chocolates de Julio Urías (1-1, 3.66), recetados en jueves santo a los Cerveceros de Milwaukee y en su propio reducto, es marca personal para el joven abridor de los Dodgers de Los Ángeles.

La anterior, 8, la implantó el 17 de junio de 2016 ante los propios Cerveceros en 5 entradas y la empató el 27 de agosto de ese año, en 6 innings, contra los Cachorros de Chicago, precisamente, cuando logró su anterior triunfo en temporada regular.

Tenía casi tres años sin ganar, cierto, pero el 13 de octubre de 2018, contra los Nacionales en Washington, se encontró con la victoria en la quinta y decisiva batalla de la serie divisional (2e, 1h, 0c, 1k, 2b).

CAMINO a su cuarta cosecha consecutiva de 40 o más bambinazos y 100 o más impulsadas, el jardinero y designado de los Atléticos de Oakland, Khristopher Adrián Davis (.260, 10, 20), alias Khris Davis, firmó una extensión de contrato por dos años y 33.5 millones de dólares.

Para los expertos, el californiano de 31 años, hijo de mamá sinaloense y papá afroamericano, sigue siendo un legionario que sale barato a los A’s, acorde a la política de austeridad del gerente Billy Beane, que astutamente lo retuvo hasta 2021.

Sólo el tiempo dirá si para un año después, cuya fortuna ahora supera los 70 millones de los billetes verdes, Davis todavía estará en condiciones de emprender el vuelo en busca de mejores horizontes.

TRES de tres: Aunque todavía por debajo de la línea de los .200, Joey Meneses (.197, 3, 10) pegó hit en sus últimos 4 juegos, incluido un vuelacerca, con 5 impulsadas, promediando en ese lapso .333 (15-5), para los Búfalos de Orix, en la Liga del Pacífico de Japón.

Los Chihuahuas de El Paso, en la Liga de la Costa del Pacífico AAA, inhabilitaron 7 días por lesión a Esteban Quiroz (.279, 2, 11), quien vino a la baja tras frenético arranque en su debut en la categoría antesala del Big Show.

Juan José Pacho, mánager y director de la academia de los Venados de Mazatlán, aceptó el mando de un equipo de Yucatán que participará en un torneo eliminatorio para la Internacional World Series. Esto será en Culiacán, del 19 al 27 del mes en curso, en la división pesada y el ganador asistirá al evento mundial a efectuarse en agosto en Washington.

EN seguidillas.- Luego de colgar 7 ceros (1h, 2b, 5k) a los Algodoneros de Unión Laguna en su presentación con los Tecolotes de los Dos Laredos, el ex ligamayorista Sergio Mitre (1-1, 5.63), permitió 16 incogibles y 10 carreras limpias en sus siguientes dos inicios, en 9 innings, versus Saraperos de Saltillo y Generales de Durango… El líder jonronero en la LMB, José Vargas (Aguascalientes), sumaba más bambinazos (7) que toda la nómina de los Olmecas de Tabasco (6), que, sin embargo, eran segundos en bateo colectivo (.346)… Los Azulejos de Toronto colocaron para asignación al ex cerrador de los Dodgers, el ex Tomatero Javier Guerra (0-0, 5.40).