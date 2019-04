COLUMNA

Tirabuzón

Canizales mueve el tapete a Puello Herrera

Juan Alonso Juárez

CIUDAD DE MÉXICO.- Sorprende enterarse que uno de los que mueven el tapete al dominicano Juan Francisco Puello Herrera, en sus afanes reeleccionistas al frente de la Confederación de Beisbol del Caribe, sea el presidente de la Lidom, Vitelio Mejía. “Para que la cuña apriete”, diría el clásico.

También se menciona en la “grilla” al titular de la Liga Mexicana del Pacífico, Omar Canizales Soto, quien parecía a partir de un piñón con el abogado Puello, ciertamente un comisionado “dictador” bien amado, desde que reemplazó en el cargo al fallecido sonorense Horacio López Díaz, en 1991.

En ese escenario, se esperan sorpresas en la reunión del mes próximo, el día 14 que será martes, en las recién inauguradas oficinas del organismo, en Santo Domingo, de acuerdo a información de Enrique Rojas (ESPN).

NUEVA amenaza del manager de los Dodgers de Los Ángeles, Dave Roberts, de enviar al bullpen a Julio Urías, no obstante la rumbosa actuación del sinaloense, el pasado jueves en el Miller Park de Milwaukee.

El inminente regreso de Rich Hill, probablemente, el venidero martes en el Wrigley Field de los Cachorros de Chicago, dejaría fuera al sinaloense que ante los Cerveceros rindió la mejor exhibición de su aún breve trayectoria (6e, 1h, 0c, 9k).

Los actuales bicampeones de la Liga Nacional también esperan al coreano Hyun-Jin Ryu, para apuntalar la rotación que incluye al japonés Kenta Maeda, Walker Buehler y, desde luego, el estelar Clayton Kershaw, cuando se lo permiten las lesiones.

“CUANDO yo hago algo así, lo quiero celebrar con mis compañeros. Cuando ellos me ponen out, lo pueden celebrar con sus compañeros. Yo no me voy a molestar por eso”. ¿Quién lo dijo? A) Pete Rose, emisario del pasado que era un torbellino y una pesadilla para sus rivales. B) El jardinero de los Medias Blancas de Chicago, Tim Anderson. C) Yasiel Puig, quien llevó “estilo” y neurosis a Cincinnati.

La respuesta en caliente: Tim Anderson, cumpliendo un juego de suspensión por provocar una gresca después de volarse la barda y aventar su bat de manera, digamos, poco convencional, con dedicatoria a los Reales de Kansas City.

TRES de tres: Los Indios de Cleveland colocaron para asignación a Hanley Ramírez (.184, 2, 8), que ahora tiene la opción de ir a AAA—lo que dudamos—o nuevamente a la agencia libre. El dominicano, firmado el 28 de febrero, arrancó tórrido, pero en sus pasados 10 juegos bateaba .138 (29-4) con 5 producidas.

Ni Marco Estrada (0-2, 6.85), ahora inhabilitado, ni Joakim Soria (0-2, 8.68), han sido lo que esperaban en Oakland, pero sus respectivas experiencias deben sacarlos a flote en el concepto “MoneyBall”, que revivió en 2018.

Otra tragedia en el beisbol dominicano. Braulio Lara, pitcher zurdo que durante varios años estuvo en las menores de los Rays de Tampa, Gigantes de San Francisco y Nacionales de Washington, murió en un accidente automovilístico en su país.Tenía 30 años y breve pasado, apenas en el 2018 de los dos torneos de la Liga Mexicana, con Sultanes de Monterrey y Generales de Durango.

EN seguidillas.- Fiel a su costumbre, Jorge Vázquez (.360, 3, 8) reapareció con los Saraperos de Saltillo tras más una semana en el hule, descorchando panorámico bambinazo en el Hermanos Serdán de Puebla… El abridor de los Acereros de Monclova, Josh Lowe (3-0, 3.32) va de 3-3, con 18 chocolates y 1 boleto en 19 innings… Locos de contentos con la rehabilitación del viejo y pequeño Parque la Junta, los aficionados de Nuevo Laredo, Tamaulipas, superan a los del otro Laredo, promediando casi 5 mil por función, contra 3 mil y pico de los texanos.