Palos a Molina y Rodríguez; Arano, otra baja

Juan Alonso Juárez

CIUDAD DE MÉXICO._ Esteban Loaiza pasó su primer fin de semana en una prisión federal de San Diego, pero de acuerdo a su abogada, Janice Deaton, más adelante será trasladado a una de mínima seguridad en la misma juridicción, desde luego, para que cumpla la condena de 3 años.

Loaiza, a quien le descontarán el tiempo que estuvo en proceso y en prisión domiciliaria, podría estar en la calle en la recta final de 2021 o antes, si observa buena conducta, declaró Deaton a la agencia EFE.

Por cierto, la extrema delgadez del bigleaguer en retiro, plenamente apreciada en la fotografía que le sacaron en una playa, se debe a que padece una diabetes que requiere permanente y adecuada atención médica.

ENTRE los activos en el Big Show, Víctor Arano (1-0, 3.86) se convirtió en la segunda baja de la legión azteca en 2019, detrás del abridor de los Atléticos de Oakland, Marco Estrada (0-2, 5.86). El derecho de Filadelfia se lastimó el codo después de dos frenéticos relevos en Miami (4e, 0h, 0c, 1b, 7k) y un floja presentación en Colorado (2/3 e, 2h, 2c, 1b).

Otra: Si bien con sólo 4 impulsadas y 5 anotadas, Daniel Castro (.340, 0, 4) tiene un sólido desempeño en la sucursal AAA de los Dodgers de Los Ángeles, Oklahoma City, en la Liga de la Costa del Pacífico AAA. El utility de Guaymas había conectado imparables en 11 de sus 13 encuentros.

Una más: al menos en sus primeras dos aperturas para los Leones de Yucatán, el ex ligamayorista Luis Alonso Mendoza (0-2, 10.24) no dio señales de que los Diablos Rojos se equivocaron, dejándolo fuera de sus planes.

Y, en el limbo hace un año en que sólo apareció en dos juegos como relevista de los Toros de Tijuana, Jorge Luis Castillo (2-0, 3.60), registra dos de los cuatro triunfos de los Tigres de Quintana Roo previo a la actividad dominical. El zurdo nativo de Culiacán tiró cinco innings en sus tres aperturas, algo muy apreciado en el béisbol moderno.

EL venezolano de los Rieleros, Néstor Molina (1-2, 7.36), alguna vez Pítcher del Año en la Liga Mexicana, en 2017, en la trinchera de los Rojos del Águila de Veracruz, vuela bajo en un parque como el Alberto Romo Chávez de Aguascalientes, de siempre un paraíso para los carabineros.

En 2019, en dos inicios y poco más de siete capítulos, ha permitido 18 imparables y 11 carreras limpias en poco más de siete innings, lo que no impidió su primera victoria contra los Toros de Tijuana.

Pero en la frontera, volvió a mostrar su lado amable (6e, 5h, 1c, 1b, 5k), aunque no escapó de su segundo descalabro, en cerrado duelo con el México-estadounidense Manuel Barreda, en un escenario en que la nueva pelota causa menos estragos.

DE no creerse que en tiempos en que se supone que la tecnología no deja nada a la improvisación, todavía no haya registros de la faceta de lanzador del ex jardinero Román Peña Zonta (0-0, 3.60), salvo los del día en que entra en acción con Algodoneros de Unión Laguna.

En LMB, Minor League Baseball, Baseball Reference y varias más, al tijuanense que la giró en las sucursales de Atléticos de Oakland e Indios de Cleveland, solamente consignan su quehacer como bateador, entre 2006 y 2017.

OBSERVACIONES.- Héctor Daniel Rodríguez (1-1, 9.95) no ha podido despegar acorde a su condición de refuerzo de los Acereros de Monclova, pero mantiene intacta su esencia, según una relación de 14 chocolates y 3 bases por bolas, en 12 innings y dos tercios… Apretando bien temprano el botón del pánico, los Marlins de Miami realizaron su primer movimiento, botando a su instructor de bateo, Mike Pagiarulo.