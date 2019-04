COLUMNA

Tirabuzón

‘Reencuentro’ de Tim Johnson y Marco A. Vázquez

Juan Alonso Juárez

CIUDAD DE MÉXICO.- Aún de vacaciones, la Liga Mexicana del Pacífico ha cedido los reflectores al cien por ciento a la Liga Mexicana, mientras se especula sobre la expansión en el establecimiento invernal, extrañándose, incluso, los mensajes en las redes sociales de su presidente Omar Canizales Soto, que generan suspenso en torno a la situación de Guasave y Monterrey.

Aunque los indicios de que todo camina de acuerdo al “script” dictado en Palacio Nacional y destapado la soleada tarde del domingo 27 de enero por el presidente Andrés Manuel López Obrador, superan la visión de los escépticos.

Por ejemplo, las obras de remodelación del estadio de los Algodoneros, el cincuentón Francisco Carranza Limón, siguen in crescendo, diría el clásico, utilizando la lana del oaxaqueño que, exhibido como empresario exitoso, para el proyecto de la “4T” optó por su vocación filantrópica: Alfredo Harp Helú.

Asimismo, vientos del Pacífico traen rumores que suponen para las trasmisiones radiofónicas dos retornos: las voces de Fausto Daniel Castro, también “enganchado” en la mudanza a Guadalajara en 2014 y Apolonio “Poly” Figueroa, en la práctica “Cañero” de siempre, pero cuyos inicios fueron con los Algodoneros, en el segundo lustro de los ochenta.

EN 1999, Tim Johnson y Marco Antonio Vázquez no alcanzaron a cruzar palabras cuando ambos sirvieron a la causa de los Diablos Rojos, en los tiempos en que Roberto Mansur ejercía a plenitud el poder, como socio de Harp Hélu.

Los Pingos no pasaban por buen momento y para sorpresa de la comunidad, Mansur despidió a Vázquez, quien estaba en el timón desde 1993 y se lo entregó a Johnson que era desempleado un año después de dirigir su única campaña a los Azulejos de Toronto, que no lo repitieron por aquel pasaje de su “mentira blanca” respecto a su estancia en la Marina, en la guerra de Vietnam.

Ahora Johnson, que hace 10 años condujo a los colorados a su título 12, y Vázquez, campeón en 1994, están trabajando con los Piratas de Campeche que necesitan de la experiencia y sabiduría de los dos para volver a los primeros planos.

Vázquez ya había prestado sus servicios a los filibusteros, en las facetas de mánager y director de desarrollo de jugadores y la leyenda cuenta que el sonorense fue quien recomendó que el entonces jardinero, su paisano Héctor Velázquez, se convirtiera en pítcher, debutando en la LMB en 2009.

BAJO un tratamiento parecido al que le aplican los Dodgers a Julio Urias, Manuel Bañuelos (1-0, 2.50) tuvo para los Medias Blancas de Chicago, en Baltimore, su mejor actuación en su primera apertura del año (4e, 5h, 0c, 1b, 4k).

Naturalmente, no podía aspirar al triunfo cincelado por los “Patiblancos” con el zurdo en las regaderas, pero al menos le sirvió para poner fin a una seguidilla de cuatro aperturas mordiendo el polvo y que data de su anterior participación ligamayorista, en 2015, promovido por los Bravos de Atlanta.

En aquellos días y noches, quedó 0-4 y 5.13 en sus postreras actuaciones para quienes le dispensaron poca paciencia, liberándolo en agosto de 2016, luego de adquirirlo de los Yanquis de Nueva York.

OBSERVACIONES.- Que no se olvide que Jorge De la Rosa se encuentra en el spring training extendido de los Rockies de Colorado, en Arizona, desde el 6 de abril… Los Azulejos de Toronto buscan un abridor y su primera opción es el barbado y, por añadidura, ex Cy Young, Dallas Keuchel. Y por ahí hubo una mención para Yovani Gallardo… Aunque no termina por soltarse, Christian Villanueva (.293, 3, 7) remolcó ayer con un elevado de sacrificio la carrera que abrió brecha a cómodo triunfo, 9-0, de los Gigantes de Yomiuri, versus Golondrinas de Yakult… Sin reclamo de organización conocida y mucho menos ánimo personal de ir a AAA, el dominicano Hanley Ramírez (.184, 2, 8), colocado para asignación por los Indios de Cleveland, se declaró agente libre.