COLUMNA

Tirabuzón

Más acción para Bañuelos y Velázquez

Juan Alonso Juárez

CIUDAD DE MÉXICO.- Lesionado Marco Estrada (0-2, 6.85) y Julio Urías (1-1, 3.32) ninguneado institucionalmente por el mánager de los Dodgers, Dave Roberts, la participación de abridores aztecas quedó supeditada a las emergencias de siempre.

En ese escenario, el zurdo Manuel Bañuelos (1-0, 2.51) aparece en proyecto por los Medias Blancas, el venidero domingo en Chicago, como anfitrión de los Tigres de Detroit, y Héctor Velázquez (0-2, 3.94) para el día del trabajo que será miércoles, en Boston, encarando a los Atléticos de Oakland.

Bañuelos se ganó la repetición con sus cuatro redondos ceros recetados a domicilio a los Orioles de Baltimore y Velázquez, maltratado un poco por los Tigres, se ha convertido en una alternativa confiable para el puertorriqueño Alex Cora.

MIENTRAS Luis Urías (.407, 1, 3) busca en AAA la fina estampa perdida desde el spring training de los Padres de San Diego, su hermano Ramón (.196, 2, 9) atraviesa un bache que lo mandó al banco de los Cardenales de Memphis, ambos rindiéndola en la liga de la Costa del Pacífico.

Nadie supuso que resultaría fácil para los dos prospectos, sobre todo en el caso del más adelantado Luis, quien tras su estreno en la recta final de 2018, fue considerado para la titularidad alrededor de la segunda almohada, contemplado para juvenil mancuerna con el campo corto dominicano Fernando Tatis III.

Para el utility de los “Pájaros Rojos” de San Luis la cuesta parece más empinada, aunque los pronósticos que lo visualizaban entre los debutantes en el año en curso ahí están, en espera de que vuelva a tomar su paso.

A punto de concluir el primer mes de actividad neta, en 272 juegos, en la Liga Mexicana todavía no había ninguna blanqueada ni juego completo, ciertamente en extinción, al igual que en Grandes Ligas y en las menores.

El japonés de los Sultanes, Yasumoto Kubo (2-1, 3.95), agarrando por su cuenta a los Rieleros de Aguascalientes en Monterrey; el dominicano de los Algodoneros, Frankie De la Cruz (3-0, 1.59), en Oaxaca; el estadounidense de los Guerreros, Esmil Rogers (2-1, 2.30), frente a los Saraperos de Saltillo; el cubano de los Generales de Durango, Jorge Martínez (2-1, 2.52), versus Leones, y César Valdez (2-0, 3.00), de Yucatán, maniatando al subcampeón Oaxaca, son los que más lejos han llegado con un “rosario”, 7 episodios.

Y la ruta más larga, 7 innings y dos tercios, es cortesía de Rogers (8h, 3c, 1b,7k), precisamente, la noche del 12 de abril en el funcional Kukulcán, cuando Valdez y el bullpen lo superaron con el blanqueo combinado.

COMO se acostumbra en predios latinoamericanos en los que, una vez “enfiestados” es difícil parar, en República Dominicana continúan los homenajes para Vladimir Guerrero, a 9 meses de su exaltación en el Salón de la Fama de Cooperstown.

Horas previas a ineludible cita del ex toletero en Toronto, donde hoy atestiguará la muy publicitada primicia de su hijo de apelativo homónimo, Guerrero fue premiado como “Hombre del Año” en Santo Domingo.

La presentación en sociedad del junior, quien a los 20 años recién cumplidos ya es padre de familia, está prevista para hoy viernes, en el primero de la serie en que los Azulejos recibirán a los Atléticos.

OBSERVACIONES:- El pítcher de los Tomateros de Culiacán Francisco Ríos (0-0, 5.54) empezó a batallar en la filial AA de los Azulejos, New Hampshire, detrás de un almanaque de lesiones que lo limitaron en invierno… Los Filis de Filadelfia devolvieron a su filial AAA, Lehigh Valley, al jugador de cuadro, el ex Cañero Mitch Walding… Dos de los exponentes del top ten de la LMB aún no triunfan: el número dos, José Samayoa (0-0, 1.08), Yucatán y el décimo, Mauricio Lara (0-3, 2.81), Puebla.