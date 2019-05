COLUMNA

Tirabuzón

Adiós a León Lerma; México Series en CDMX y Jalisco

Juan Alonso Juárez

CIUDAD DE MÉXICO._ Los Naranjeros de Hermosillo anunciaron el retiro del Doctor Arturo León Lerma, ex presidente de la Liga Mexicana del Pacífico (1981-1985 y 1989-2000) que durante 14 temporadas hizo equipo en la directiva con el ingeniero Enrique Mazón y Juan Aguirre, habiendo iniciado en la oficina de los Mayos de Navojoa, en los setenta.

En esos casi tres lustros, el ex alcalde de Navojoa y ex diputado federal aportó para la conquista de los campeonatos de liga de 2006-2007, 2009-2010 y 2013-2014, además del título de la Serie del Caribe en febrero de 2014, en San Juan Puerto Rico.

Como presidente del circuito, organizó 5 Series del Caribe en nuestro país (1982, 1985,1992, 1993 y 1997) y bajo su gestión se ganó la de 1996 en República Dominicana, con los Tomateros de Culiacán, pasando por encima del “dream team” local.

León Lerma, quien escribió los libros “La Otra Historia” y “A Contra Luz del Pacífico al Caribe”, fue entronizado en el Salón de la Fama del Beisbol Profesional Mexicano en 2011, al lado de los ex pítchers Teodoro Higuera y Mercedes Esquer, y el ex jardinero James Collins.

Pablo de la Peña Blanco, ingeniero, consultor y aficionado empedernido de los Naranjeros por más de tres décadas, es el nuevo presidente ejecutivo de la patente de los 16 banderines y dos clásicos caribeños.

EL presidente del consejo administrativo de los Charros de Jalisco, Salvador Quirarte, destapó al estadio Alfredo Harp Hélu para la “Mexico Series” de Grandes Ligas en 2020 y a Guadalajara para 2021, según el periódico, El Informador.

Dijo que ya platicó con el Gobernador de la entidad, Enrique Alfaro Ramírez, sobre la conveniencia de algunas mejoras al Panamericano del Municipio de Zapopan, acorde a las exigencias de Major League Baseball.

La casa de los actuales campeones ya presume en 5 años, una fase de grupos del Clásico Mundial 2017, la Serie del Caribe 2018 y en noviembre, tendrá actividad del Premier 12, a cargo de la Federación Internacional de Beisbol.

JESÚS Sommers no ha ganado nada en la faceta de mánager, verano e invierno, pero es de los pocos que luego de perder el empleo, cae de rebote en frente conocido en la misma campaña.

El viernes, el Día de las Madres, para ser precisos, lo cesaron los Tigres de Quintana Roo y tres días después voló de Culiacán a Monterrey, para entrar al quite en el timón de los Piratas de Campeche, que el lunes despacharon a Tim Johnson.

En 2015, el líder de hits (3004) de todos los tiempos en la Liga Mexicana dirigió a los Broncos de Reynosa y Rieleros de Aguascalientes, quedando ambos, marginados de las rondas de playoffs.

“NO es mi jugador, no es mi chico, no merezco la bola”. ¿Quién lo dijo? A) El aficionado de Campeche que atrapó la pelota del jonrón que no lo fue del local, Asael Sánchez, quien no pisó el plato. B) José de Jesús Corona, portero del Cruz Azul. C) Ely Hydes, fanático de los Tigres de Detroit.

La respuesta en caliente: Ely Hydes, en sus 15 minutos de fama, regresando la esférica del macanazo con el cual el dominicano de los Angelinos de Anaheim, Albert Pujols, llegó a 2 mil impulsadas. Hydes dijo a los periodistas que en principio se negó a entregarla, porque no le gustó que personal de los Tigres lo presionara.

ENTRE suspensivos.- En el “día del taco” en el Marlins Park de Miami, Sergio Romo (1-0, 6, 6.23) se “empachó” de bases por bolas, caminando a 4 en una presentación por primera vez en su vida útil, versus Rays de Tampa Bay… El ex bigleaguer Luis Ignacio Ayala debutará el próximo domingo en la Liga Clemente Grijalva, con los Toros de Ruiz Cortinez. También lo harán, Christian Alan Quintero (El Carrizo) y Albino Contreras (San Miguel)… Los Generales de Durango botaron a su primer bat y líder del elenco en robos (5), sublíder en jonrones (6) y producidas (22), Kenny Wilson, reprochándole su average (.275) y 51 ponches.